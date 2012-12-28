На окраине Липецка построят поселок таунхаусов

Группа компаний «Ремстройсервис» получила от мэрии разрешение на строительство поселка у 10-й Шахты.

Администрация Липецка сообщила выданном Группе компаний «Ремстройсервис» разрешении на комплексное развитие незастроенной территории рядом с улицей Шахтерской (поселок 10-я Шахта), Лебедянским шоссе и дорогой Орел-Тамбов.Застройщик собирается возвести на участке, ранее купленном на аукционе у корпорации «Дом.РФ», поселок из таунхаусов с площадью индивидуальных квартир от 66 до 110 кв. метров.Мэрия сообщает, что в ГК «Ремстройсервис» обязана построить и объекты социальной инфраструктуры: детские и спортивные площадки, детсад на 330 мест, современную школу на 700 учеников, поликлинику на 106 посещений в смену и общественно-деловой центр. Парковки в поселке будут обустроены по периметру кварталов и вдоль внешней границы района.Полностью освоить территорию застройщик планирует к 2034 году.