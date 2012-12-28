Все новости
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
65-летняя пенсионерка почтой отправила деньги мошенникам
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
На пустыре между «Елецким» и Сырским Рудником установят 142 уличных светильника
Общество
8-летний мальчик проглотил линзу во время занятий с логопедом
Здоровье
Липецкое УФАС оштрафовало банк на полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу
Общество
На окраине Липецка построят поселок таунхаусов
Общество
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Общество
244
18 минут назад
1

На окраине Липецка построят поселок таунхаусов

Группа компаний «Ремстройсервис» получила от мэрии разрешение на строительство поселка у 10-й Шахты.

Администрация Липецка сообщила выданном Группе компаний «Ремстройсервис» разрешении на комплексное развитие незастроенной территории рядом с улицей Шахтерской (поселок 10-я Шахта), Лебедянским шоссе и дорогой Орел-Тамбов.

Застройщик собирается возвести на участке, ранее купленном на аукционе у корпорации «Дом.РФ», поселок из таунхаусов с площадью индивидуальных квартир от 66 до 110 кв. метров.

58b34045-a4a4-479d-91c0-211b0af9ec07.jpg

Мэрия сообщает, что в ГК «Ремстройсервис» обязана построить и объекты социальной инфраструктуры: детские и спортивные площадки, детсад на 330 мест, современную школу на 700 учеников, поликлинику на 106 посещений в смену и общественно-деловой центр. Парковки в поселке будут обустроены по периметру кварталов и вдоль внешней границы района.

Полностью освоить территорию застройщик планирует к 2034 году.
недвижимость
КРТ
1
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Город мертвых
13 минут назад
уже есть в селе Ленино. Ни один курятник никто не купил.
Ответить
