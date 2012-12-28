Все новости
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей
Общество
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей
Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В Липецком округе уничтожены снаряды времён Великой Отечественной войны
Происшествия
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша
Здоровье
Общество
сегодня, 12:48

В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей

Самым крупным из них стал заказ на строительство здания областного геронтологического центра на улице Механизаторов за 2 168 762 397 рублей.

В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей. Об этом сообщает ГИС «Единая информационная система в сфере закупок».

5689597.jpg

Региональные заказчики заключили 15 051 контрактов на сумму 33,3 млрд рублей, муниципалитеты — еще 10 533 контрактов на 21,4 миллиарда. Самым крупным из них стал контракт стоимостью а 2 168 762 397 рублей на строительство в Липецке областного геронтологического центра. Дом-интернат площадью более 18 тысяч кв. м на 240 койко-мест для пенсионеров и инвалидов должен быть построен на улице Механизаторов к 2028 году (постояльцев старого, аварийного здания 1963 года постройки, расселили по другим стационарам соцзащиты).

i61cgzk1qo0dzb6et0h50kdmztpc72cz.webp

На всех этих закупках в регионе сэкономлено 8,87% бюджетных средств, или 4,5 млрд рублей. По этому показателю Липецкая область — в лидерах по стране наряду с Томской, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской, Брянской и Калужской областями.

Если говорить о стране в целом, то в России с начала года заключено федеральными, региональными и муниципальными заказчиками контрактов на 10,6 трлн рублей, экономия по которым составила 4,82%, или 430,1 млрд рублей.
бюджет
закупки
