В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей. Об этом сообщает ГИС «Единая информационная система в сфере закупок».Региональные заказчики заключили 15 051 контрактов на сумму 33,3 млрд рублей, муниципалитеты — еще 10 533 контрактов на 21,4 миллиарда. Самым крупным из них стал контракт стоимостью а 2 168 762 397 рублей на строительство в Липецке областного геронтологического центра. Дом-интернат площадью более 18 тысяч кв. м на 240 койко-мест для пенсионеров и инвалидов должен быть построен на улице Механизаторов к 2028 году (постояльцев старого, аварийного здания 1963 года постройки, расселили по другим стационарам соцзащиты).На всех этих закупках в регионе сэкономлено 8,87% бюджетных средств, или 4,5 млрд рублей. По этому показателю Липецкая область — в лидерах по стране наряду с Томской, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской, Брянской и Калужской областями.Если говорить о стране в целом, то в России с начала года заключено федеральными, региональными и муниципальными заказчиками контрактов на 10,6 трлн рублей, экономия по которым составила 4,82%, или 430,1 млрд рублей.