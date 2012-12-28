Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Читать все
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
В Липецком округе уничтожены снаряды времён Великой Отечественной войны
Происшествия
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
Читать все
Общество
559
43 минуты назад
6

«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»

В Общественной палате России после решения суда по делу об избитом на улице Адмирала Макарова 62-летнем мужчине предложили ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков.

Подростки, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными и отвечать по закону как взрослые, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Как сообщает ТАСС, поводом для такого заявления стал недавно вынесенный Левобережным районным судом Липецка приговор с условным сроком двум подросткам, которые на улице Адмирала Макарова избили для видеороликов случайного 62-летнего прохожего. Сергей Рыбальченко заявил, что подобные действия должны наказываться более жестко:

— Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать перед законом не как дети, а как взрослые, — сказал глава комиссии ОП РФ.

Сергей Рыбальченко напомнил, что сейчас процедура эмансипации несовершеннолетнего — признания подростка полностью дееспособным в возрасте 16 лет — может быть только добровольной. «Но, когда мы видим неспособность повлиять на подростка, мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, то есть признания его полностью дееспособным, распространения на него всех требований закона, при нарушении которых наступает ответственность как у взрослого человека».

Согласно Гражданскому кодексу РФ, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору и ведет бизнес. Эмансипация производится по решению органов опеки с согласия родителей или по решению суда. Несовершеннолетние также приобретают полную дееспособность в случае вступления в брак до 18 лет. Эмансипация подростков распространяется только на сферу гражданских правоотношений. Все остальные ограничения и возрастные цензы (покупка алкоголя, вождение машины, голосование на выборах, служба в армии) для таких граждан продолжают действовать до наступления 18-летия. Согласно УК РФ, уголовная ответственность для несовершеннолетних в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких и особо тяжких преступлений — с 14-летнего возраста.
подростки
0
0
1
12
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
21 минуту назад
А сколько лет этим двум … было на момент совершения преступления??? Они же понимали что совершают преступление???
Ответить
я
21 минуту назад
Вообще-то проблема в том, что данное деяние квалифицировали как * . А можно, как разбойное нападение, экстремизм и др.
Ответить
А
31 минуту назад
Законы мягкие их не боятся
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить