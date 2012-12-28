«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
559
43 минуты назад
6
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
В Общественной палате России после решения суда по делу об избитом на улице Адмирала Макарова 62-летнем мужчине предложили ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков.
Как сообщает ТАСС, поводом для такого заявления стал недавно вынесенный Левобережным районным судом Липецка приговор с условным сроком двум подросткам, которые на улице Адмирала Макарова избили для видеороликов случайного 62-летнего прохожего. Сергей Рыбальченко заявил, что подобные действия должны наказываться более жестко:
— Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать перед законом не как дети, а как взрослые, — сказал глава комиссии ОП РФ.
Сергей Рыбальченко напомнил, что сейчас процедура эмансипации несовершеннолетнего — признания подростка полностью дееспособным в возрасте 16 лет — может быть только добровольной. «Но, когда мы видим неспособность повлиять на подростка, мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, то есть признания его полностью дееспособным, распространения на него всех требований закона, при нарушении которых наступает ответственность как у взрослого человека».
Согласно Гражданскому кодексу РФ, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору и ведет бизнес. Эмансипация производится по решению органов опеки с согласия родителей или по решению суда. Несовершеннолетние также приобретают полную дееспособность в случае вступления в брак до 18 лет. Эмансипация подростков распространяется только на сферу гражданских правоотношений. Все остальные ограничения и возрастные цензы (покупка алкоголя, вождение машины, голосование на выборах, служба в армии) для таких граждан продолжают действовать до наступления 18-летия. Согласно УК РФ, уголовная ответственность для несовершеннолетних в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких и особо тяжких преступлений — с 14-летнего возраста.
0
0
1
12
0
Комментарии (6)