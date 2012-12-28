Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ

Судьи, прокуроры, депутаты Госдумы и Совета Федерации получают «письма счастья» со штрафами как обычные люди.

фото: пресс-служба Совета Федерации

Липецкий сенатор Максим Кавджарадзе, как заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, провел круглый стол на тему «Особый порядок привлечения к административной ответственности судей и иных должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции». Причиной круглого стало то, что признанные государством спецсубъектами депутаты Госдумы и Совета Федерации, судьи, прокуроры, должностные лица федерального уровня получают от Госавтоинспекции автоматические уведомления о штрафах как обычные россияне. То есть система автоматических средств фиксации правонарушений не учитывают особый статус таких лиц.В релизе Совета Федерации говорится: «Максим Кавджарадзе отметил, что институт неприкосновенности основан на положениях Конституции Российской Федерации и служит защитой публичных интересов, обеспечивая независимость представителей власти при исполнении их обязанностей. Сенатор подчеркнул, что вопрос привлечения спецсубъектов к административной ответственности требует системного подхода, включая уточнение процедур и укрепление процессуальных гарантий. Неприкосновенность — это не личная привилегия, а механизм защиты публичных интересов и независимости власти, предусмотренный Конституцией Российской Федерации.— Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично, — заявил сенатор.На круглом столе решали, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов, ведь в КоАП РФ не прописан механизм освобождения их от наказаний за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные дорожными камерами.На круглом столе присутствовал и заместитель председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. Он подтвердил наличие проблемы. Как пишет «КоммерсантЪ», липецкий судья заявил, что не совсем верно, когда должностные лица получают штрафы в общем порядке, как обычные автовладельцы. Что необходимо выработать единообразный подход наказания спецсубъектов. В случае с судьями, к примеру, можно наделить прокуратуру правом принимать решение о судьбе нарушителя ПДД.Член Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергей Хазанов сказал, что ежегодно с помощью камер выносится более 200 миллионов постановлений. И значительная часть адресатов «писем счастья» — как раз спецсубъекты.Пресс-служба Совета Федерации сообщает, что участники круглого стола обсудили возможность включения норм защиты неприкосновенности спецсубъектов в КоАП РФ. Подводя итоги, Максим Кавджарадзе заявил, что высказанные в ходе дискуссии предложения и инициативы будут обобщены и станут ориентиром для подготовки законодательных решений».