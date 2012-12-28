Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Юные вредители попали на видео.
«Полицейские изучили видеозапись и установили личности нарушителей. Ими оказались школьники 2014 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В присутствии родителей полицейские взяли у подростков объяснения, c ними провели разъяснительную беседу. А вот отвечать перед законом пришлось родителям: на них составлены административные протоколы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
