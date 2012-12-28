11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям

Юные вредители попали на видео.

В присутствии родителей полицейские взяли у подростков объяснения, c ними провели разъяснительную беседу. А вот отвечать перед законом пришлось родителям: на них составлены административные протоколы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».



В Ельце задержаны подростки, которые ещё в ноябре разломали и испортили несколько плиток в сквере Ивана Бунина. Видеозапись, на которую попали юные вредители, 25 ноября показал местный телеканал.«Полицейские изучили видеозапись и установили личности нарушителей. Ими оказались школьники 2014 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.