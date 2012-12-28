Все новости
Происшествия
1156
сегодня, 12:46
7

11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям

Юные вредители попали на видео. 

В Ельце задержаны подростки, которые ещё в ноябре разломали и испортили несколько плиток в сквере Ивана Бунина. Видеозапись, на которую попали юные вредители, 25 ноября показал местный телеканал.

«Полицейские изучили видеозапись и установили личности нарушителей. Ими оказались школьники 2014 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

IMG_3720.jpeg

В присутствии родителей полицейские взяли у подростков объяснения, c ними провели разъяснительную беседу. А вот отвечать перед законом пришлось родителям: на них составлены административные протоколы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

хулиганство
вандализм
Комментарии (7)

Никита Хохолков
38 минут назад
Зря вы так. Это будущие десантники! Плитку голыми руками ломают!
Ответить
Соседка
55 минут назад
Неужели дома пороть не будут?А надо бы!
Ответить
Разбойница
57 минут назад
Детей надо баловать!Тогда из них вырастают настоящие разбойники!
Ответить
Заставить
58 минут назад
Отработать сумму штрафа на благоустройстве,мести улицу,убирать снег...Тогда может быть эти глупоголовые задумаются.Хотя верится с трудом.
Ответить
Розги
59 минут назад
Зря отменили!
Ответить
Фунтик
сегодня, 12:53
Юные засранцы, просто молодёжь заняться нечем, все секции платные (не то что раньше, всё было бесплатно)
Ответить
26-й
7 минут назад
Сомневаюсь, что и бесплатно, эти недодети, будут ходить на секции. Кто хочет, тот находит себе занятия - школьные стадионы открыты для посещения, лучше в мяч гонять!!
Ответить
