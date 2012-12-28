Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Читать все
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце
Здоровье
Инвалида спасли во время пожара
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Читать все
Происшествия
295
20 минут назад
2

«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры

Трое спасли липчан от мошенников. Невиданное благородство проявил и пострадавший от «бабушкиной схемы» покупатель квартиры.

В УМВД России по Липецкий области собираются наградить ко Дню Конституции несколько липчан, проявивших активную гражданскую позицию в борьбе с мошенничеством. В числе «героев нашего времени» — сотрудник автосалона, риелтор и таксист.

В полиции рассказали, что 21 августа этого года от сотрудника одного из автосалонов Липецка поступила информация о том, что 73-летний мужчина хочет быстро продать машину по заниженной цене — очевидно, что происходит это под воздействием мошенников. Мужчину отговорили от необдуманного поступка.

А 23 августа ещё одну жертву мошенников спас риелтор: 67-летняя женщина собиралась продать квартиру и перевести деньги на «безопасный счёт». Её тоже смогли убедить не делать этого.

В Данкове потенциальную жертву мошенников спас таксист — он привёз растерянного клиента прямиком в отделение полиции. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Самый вопиющий случай — за 40 тысяч рублей таксист отвёз в Москву наполненный похоронными деньгами бабушки пылесос — внутри было три миллиона рублей. Пенсионерка потери не пережила.

Но всё же хороших людей тоже немало. Один липчанин стал жертвой так называемой «бабушкиной схемы» (теперь её называют ещё и «схемой Долиной»). Это случай, при котором продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников.

Как рассказал начальник пятого отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Николай Кудаев, купивший у обманутой пенсионерки квартиру липчанин разрешил пожилой женщине жить в уже его квартире (деньги женщина отдала мошенникам, а родственников у неё нет) до конца своих дней, сколько господь отведёт. Закон — законом, а человечность никто не отменял!

Кстати, в Липецкой области случаев, когда жертвам дистанционных мошенников удавалось вернуть проданное имущество (квартиры или машины) назад через суд, пока не было.

Всего в этом году от действий мошенников удалось спасти около 120 человек, а общая сумма их сохранённых сбережений — в районе 25 миллионов рублей, заблокировано 225 абонентских номеров и расчётных счетов, используемых мошенниками.

Начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев рассказал о том, как банки выявляют признаки мошенничества при помощи искусственного интеллекта. Первый признак — нехарактерная для клиента операция по времени, месту снятия денег или размеру суммы. Подозрительные транзакции блокируют.


мошенничество
0
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр999
3 минуты назад
А почему меня не наградили ещё одного таксиста Я вёз девушку в елец с тербунов заподозрил не ладно позвонил в 112 а после вообще пассажирку отвёз в отдел полиции Оказалось что её вели мошенники и я им не дал нажевится на 300 т
Ответить
Мимоходом
7 минут назад
А 3 млн на похороны не многовато?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить