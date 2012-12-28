Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Трое спасли липчан от мошенников. Невиданное благородство проявил и пострадавший от «бабушкиной схемы» покупатель квартиры.
В полиции рассказали, что 21 августа этого года от сотрудника одного из автосалонов Липецка поступила информация о том, что 73-летний мужчина хочет быстро продать машину по заниженной цене — очевидно, что происходит это под воздействием мошенников. Мужчину отговорили от необдуманного поступка.
А 23 августа ещё одну жертву мошенников спас риелтор: 67-летняя женщина собиралась продать квартиру и перевести деньги на «безопасный счёт». Её тоже смогли убедить не делать этого.
В Данкове потенциальную жертву мошенников спас таксист — он привёз растерянного клиента прямиком в отделение полиции. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Самый вопиющий случай — за 40 тысяч рублей таксист отвёз в Москву наполненный похоронными деньгами бабушки пылесос — внутри было три миллиона рублей. Пенсионерка потери не пережила.
Но всё же хороших людей тоже немало. Один липчанин стал жертвой так называемой «бабушкиной схемы» (теперь её называют ещё и «схемой Долиной»). Это случай, при котором продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников.
Как рассказал начальник пятого отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Николай Кудаев, купивший у обманутой пенсионерки квартиру липчанин разрешил пожилой женщине жить в уже его квартире (деньги женщина отдала мошенникам, а родственников у неё нет) до конца своих дней, сколько господь отведёт. Закон — законом, а человечность никто не отменял!
Кстати, в Липецкой области случаев, когда жертвам дистанционных мошенников удавалось вернуть проданное имущество (квартиры или машины) назад через суд, пока не было.
Всего в этом году от действий мошенников удалось спасти около 120 человек, а общая сумма их сохранённых сбережений — в районе 25 миллионов рублей, заблокировано 225 абонентских номеров и расчётных счетов, используемых мошенниками.
Начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев рассказал о том, как банки выявляют признаки мошенничества при помощи искусственного интеллекта. Первый признак — нехарактерная для клиента операция по времени, месту снятия денег или размеру суммы. Подозрительные транзакции блокируют.
