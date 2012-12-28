Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
«Курьера» теперь ждёт суд за взятку и превышение должностных полномочий — за помощь он получил подарки на 82 тысячи рублей.
«По данным следствия, к сотруднику колонии обратился один из осужденных, отбывающих на наказание, с незаконным предложением приносить ему за вознаграждение запрещенные предметы: сотовые телефоны, зарядные устройства и наушники, сим-карты, wi-fi-роутеры, флеш-накопители», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Товары осуждённый сам заказывал в пункты выдачи маркетплейсов «Ozon» и «Wildberries». Туда же приходили и подарки для самого сотрудника ФСИН, которые он забирал себе в качестве взятки. Всего он получил презентов на сумму около 82 тысяч рублей.
Обвиняемый в ходе следствия признал вину.
