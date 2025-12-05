Все новости
Общество
46
11 минут назад

«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»

Липчанина Андрея Попова только в ноябре 7 раз оштрафовали за парковку в неположенных местах. Между тем у его восьмиподъездного дома только 10 парковочных мест.

Жильца дома на улице Терешковой, 38в Андрея Попова в течение ноября семь раз оштрафовали за парковку в нарушение Правил благоустройства Липецка. Каждый такой штраф — 500 рублей. Накладная сумма для обычного человека.

— GOROD48 рассказывал о применении комплекса «Дозор» для выявления нарушений правил парковок во дворах. Хотелось бы вам предложить обсудить тему, но с другой стороны, с точки зрения жильцов старой части города, где изначально не было запроектировано достаточное количество мест для парковок. В нашем доме — восемь подъездов. Мы имеем две парковки по пять мест. Получается, чуть больше одного места на подъезд. Получается, жители старого Липецка стали заложниками ситуации. И этим стали пользоваться, кошмарить обычных горожан, возможно и виновных, но не по своей воле.

Получив извещения о штрафах, Андрей Попов обратился в городской департамент развития территории. Он спросил, что делать ему и его соседям, и почему «Дозор» приезжает в его двор ежедневно?

— Мне ответили, что наш дом может участвовать в программе «Мой двор», чтобы получить больше парковочных мест. Но сразу предупредили, что попасть в нее непросто. И в каком году наш дом попадет в эту программу, неизвестно, но точно не следующем. Также мне сказали, что комплекс «Дозор» (а их у мэрии уже три) в новые районы даже и не ездит, так как там редко фиксируют правонарушения из-за более развитой инфраструктуры. Я предполагаю, что тысячи простых липчан, таких как я, еще попадут от безысходности в фотоловушки «Дозора».

В городском департаменте развития территории говорят о своей правде: в Липецке действуют Правила благоустройства, запрещающие парковку на детских и спортивных площадках, площадках для сбора мусора и газонах. Система автофиксации «Дозор» применяется во всех районах города без исключений. Действительно, некоторые водители попадают в поле зрения проверяющих по нескольку раз.

cjk085z6hmrx2lmthgaw1hws4saox0kz.jpg+2025-12-05-11.19.35+niz.jpg

q4pqyxiqad4dm5xq0s44btv9fvmnr8t2.jpg+2025-12-05-11.19.35+niz.jpg

С января по ноябрь с помощью «Дозора» за нарушение Правил благоустройства на нарушителей наложены почти 8 тысяч штрафов на общую сумму более 1,6 млн рублей. Из них оплачено более 1,4 миллиона.
