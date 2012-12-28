Все новости
Происшествия
308
40 минут назад
1

Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз

Машина без номеров остановилась только после того, как лишилась двух колес.

Ночью 29 ноября в Грязях наряд ДПС преследовал автомобиль «Шевроле Нива» без номеров. На требования остановиться водитель не реагировал.

За время погони водитель девять раз грубо нарушил правила дорожного движения: он несколько раз выезжал на встречку, а когда пробил два колеса, врезался в забор и дальше ехать не смог, ещё и попытался убежать.

4LNVHuI29GEUmoCzCZL4aQ7LOuZHo3b3t9qWUzs4BhuJuAyomz5G1fqmgE1De33dieLUjUJMKEbD8435x56bBRrQ.jpg

«За рулем был 17-летний уроженец Добровского района. Как рассказал юный автомобилист, он испугался того, что не имеет водительского удостоверения», — рассказали в УМВД России по Липецкой области..

На подростка составили в общей сложности девять административных материалов: за езду без прав, за невыполнение требований полицейских об остановке, за отсутствие страховки и номеров, за нарушение правил остановки или стоянки, а также четыре протокола за выезд на встречку. А родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
Комментарии (1)
Житель
20 минут назад
Этих малолеток нужно наказывать строже.
