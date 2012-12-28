Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз

Машина без номеров остановилась только после того, как лишилась двух колес.

Ночью 29 ноября в Грязях наряд ДПС преследовал автомобиль «Шевроле Нива» без номеров. На требования остановиться водитель не реагировал.За время погони водитель девять раз грубо нарушил правила дорожного движения: он несколько раз выезжал на встречку, а когда пробил два колеса, врезался в забор и дальше ехать не смог, ещё и попытался убежать.«За рулем был 17-летний уроженец Добровского района. Как рассказал юный автомобилист, он испугался того, что не имеет водительского удостоверения», — рассказали в УМВД России по Липецкой области..На подростка составили в общей сложности девять административных материалов: за езду без прав, за невыполнение требований полицейских об остановке, за отсутствие страховки и номеров, за нарушение правил остановки или стоянки, а также четыре протокола за выезд на встречку. А родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних