Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей
Общество
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей
Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша
Здоровье
Общество
269
сегодня, 11:44
4

На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей

На всех площадях кроме Петра Великого сборные ели должны быть установлены на этой неделе.

Управление главного смотрителя администрации Липецка заключило контракты на новогоднее убранство за счет городского бюджета нескольких площадей и сэкономило на этом 1,4 миллиона рублей при стартовой цене всех закупок в 13 миллионов.

Праздничными локациями станут площадь Соборная (высота сборной ели там составит 18 метров) и площадь у областного Центра культуры, народного творчества и кино — там установят 14-метровую ель. Праздничное настроение создадут 12-метровая ель на площади перед поселковым Домом культуры в Матырский. Высота елей на площади Клименкова и в микрорайоне «Елецкий» составит 10 метров. Украшения всех этих мест должно быть закончено к этой пятнице, 5 декабря.

А вот праздничное убранство на площади Петра Великого по контракту должно появиться к 10 декабря, ведь помимо елки там обычно обставляют целый новогодний городок с фотозонами и дополнительными украшениями. Как ранее писал GOROD48, никаких новинок в этом году в украшениях за бюджетный счет не предусмотрено.

Новогоднее убранство будет радовать липчан до 1 февраля.
Новый год
4
0
0
4
0

Комментарии (4)

А куда
10 минут назад
пойдут эти сэкономленные средства?
22 минуты назад
А как сэкономили? Не заплатили работникам?
Татьяна
51 минуту назад
Так как из года в год ничего не меняемся, тогда можно и не разбирать. Экономить, так экономить.
нигилист
59 минут назад
Лучше бы сэкономили все 13 млн.
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
