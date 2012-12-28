Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
сегодня, 11:44
На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей
На всех площадях кроме Петра Великого сборные ели должны быть установлены на этой неделе.
Праздничными локациями станут площадь Соборная (высота сборной ели там составит 18 метров) и площадь у областного Центра культуры, народного творчества и кино — там установят 14-метровую ель. Праздничное настроение создадут 12-метровая ель на площади перед поселковым Домом культуры в Матырский. Высота елей на площади Клименкова и в микрорайоне «Елецкий» составит 10 метров. Украшения всех этих мест должно быть закончено к этой пятнице, 5 декабря.
А вот праздничное убранство на площади Петра Великого по контракту должно появиться к 10 декабря, ведь помимо елки там обычно обставляют целый новогодний городок с фотозонами и дополнительными украшениями. Как ранее писал GOROD48, никаких новинок в этом году в украшениях за бюджетный счет не предусмотрено.
Новогоднее убранство будет радовать липчан до 1 февраля.
