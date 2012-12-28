«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Здоровью 10-летней школьницы ничего не угрожает.
GOROD48 выяснил, что здоровью девочки ничего не угрожает. Врачи областной детской больницы не нашли у нее никаких иных травм, кроме сотрясения мозга. В ближайшие дни девочку выпишут на амбулаторное лечение.
Напомним, что девочка упала с лошади в парке Победы в минувшее воскресенье. Ольга, хозяйка животных, сказала, что такой инцидент на ее памяти первый за 15 лет. Она не понимает, от чего обычно спокойная лошадь так себя повела, и предположила, что животное чего-то испугалось. «Возможно, прошмыгнувшей мимо белки. А может, кто-то взорвал петарду». Однако на видеозаписи звука от взрыва петарды нет. Так, значит, остается версия с белкой?
