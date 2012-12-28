Все новости
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
Происшествия
449
30 минут назад
2

«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео

Здоровью 10-летней школьницы ничего не угрожает.

Падение с лошади в парке Победы 10-летней девочки случайно сняли родители другого ребенка. На записи видно, что лошадь взбрыкивает, скидывает школьницу, ведет себя неадекватно, а потом диким галопом скачет вглубь парка. За кадром слышно, как наблюдавший всю эту картину малыш говорит, что ему страшно.

GOROD48 выяснил, что здоровью девочки ничего не угрожает. Врачи областной детской больницы не нашли у нее никаких иных травм, кроме сотрясения мозга. В ближайшие дни девочку выпишут на амбулаторное лечение.

Напомним, что девочка упала с лошади в парке Победы в минувшее воскресенье. Ольга, хозяйка животных, сказала, что такой инцидент на ее памяти первый за 15 лет. Она не понимает, от чего обычно спокойная лошадь так себя повела, и предположила, что животное чего-то испугалось. «Возможно, прошмыгнувшей мимо белки. А может, кто-то взорвал петарду». Однако на видеозаписи звука от взрыва петарды нет. Так, значит, остается версия с белкой?
парк Победы
животные
Комментарии (2)

Справедливый
14 минут назад
Седло нужно нормально крепить! Ато белка,белка! Виноват вонючий ,,летуаль"!
Ответить
да
21 минуту назад
Походу лошадка то бешенная
Ответить
