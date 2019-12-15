Неделя 48
43 минуты назад
Мы русские! С нами Бог!
Итоги недели
На этой неделе много говорили о Нижнем парке. И не только в Липецке. Кажется, вся Россия говорила о главе Липецка Евгении Уваркиной, фраза которой «Коллеги, это *****!» уже стала популярным мэмом (все, Михаил Владимирович, вы теперь в безнадежном ауте со своим неологизмом: «Ну что вы пристали ко мне с этой дорогой!»).
Кому помогает Бог?
В начале недели «Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской Совет оценить видео мэра из Нижнего парка». Парламентария возмутили непарламентские выражения Евгении Уваркиной, которые глава Липецка использовала в во время обхода Нижнего парка, а это, как ни крути, общественное место!
В прокуратуре и горсовете подтвердили, что заявления депутата получены. В прокуратуре отметили, что заявление Хомутинникова будет рассмотрено в установленный законом срок. По итогам рассмотрения Олег Хомутинников получит мотивированный ответ.
Сама Евгения Уваркина уверяет, что видеозапись она сделала для рабочего чата работников мэрии и подрядчика реновации парка. В мэрии уверены, что благоустройство парка, в том числе и благодаря разносу, который устроила мэр, закончится в срок - 25 декабря этого года.
А в эту пятницу, ровно неделю спустя появления скандальной видеозаписи, Евгения Уваркина обошла Нижний парк вместе с главой региона Игорем Артамоновым. Кстати, после знаменитой речи мэра стройплощадку было не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работали десятки человек, экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Сюда же с утра высадился внушительный десант МУП «Зеленхоз»: несколько бригад женщин с граблями и лопатами прибыли для разравнивания чернозема на будущих газонах.
- Некоторые считают, что то знаменитое видео, которое посмотрела вся страна, - работа ваших политтехнологов. Вы им хоть магарыч поставьте! - с этой шутки начал осмотр парка Игорь Артамонов.
Показать губернатору уже было что. Например, за неделю после появления того самого ролика, на котором Евгения Уваркина не выбирая слов, ругает подрядчика, в центральной зоне парка уже выложены плиткой все пешеходные дорожки. Работа кипит в сердце парка, где вот-вот достроят сцену. Очевидно, крепкое слова главы Липецка и впрямь мобилизовали строителей. К тому же делу помогает и погода.
- «Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела», - сказала губернатору Евгения Уваркина.
- Главная новость для журналистов знаете, какая? - спросил у представителей СМИ Игорь Артамонов. - Мороза не будет, пока Уваркина не сдаст парк!
Конечно, губернатору показали далеко не все. Например, у Зеленого театра еще продолжаются земляные работы. А судя по количеству поддонов с бордюрами и тротуарной плиткой работы еще очень много. Но мэр заверила главу региона в том, что уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы и работы по укладке плитки. После этого несколько дней будут потрачены на отмывание старых и новых дорожек от налипшей на них грязи, подключение новый фонарей, завершение монтажа малых архитектурных форм, установку новогодней елки.
- Небесные силы помогают Евгении Юрьевне, это очевидно, - сказал, осмотрев сделанное, губернатор. - То, что я увидел, меня обнадеживает. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что работы в парке будут завершены или нет к концу декабря я ставлю на Уваркину. Но этот спор будет разрешен весной, когда станет окончательно ясно, как сработал подрядчик, - заметил губернатор.
В этот же день «Евгения Уваркина показала, как будет выглядеть Нижний парк после реконструкции» - попавшие под благоустройство 14 гектаров парка (от центрального входа до «Зеленого театра») будет по завершении реновации не узнать. А в следующем году «В Нижнем парке могут появится экстремальные аттракционы» производства итальянской компании Zamperla.
Семь раз - об дверь и один раз - об рельсы
- Все те проблемы, которые в один год закрыть не получится, возникли не при Артамонове и Уваркиной, на которых выливают все зло, а тянутся они от Королева с Гулевским, которые могли очень хорошо «петь», а результатов положительных их деятельности не было. В общем пересидели они. А новое руководство делает, например закрывается вопрос по обманутым дольщикам, летом всем был бесплатный проезд на сады, благоустраиваются места отдыха. Может бы не надо было так рьяно вкладываться в парки, а на что-то более нужное для липчан. Но все таки они делают. И надеемся, что их запал не остынет и Липецк будет комфортным городом для проживания Не сразу Москва строилась!
Такой комментарий под одной из новостей о Нижнем парке оставила читательница под ником Лидия Беляева. И женщина во многом права.
Возьмем, к примеру, липецкий городской электротранспорт. Троллейбусы в Липецке прикончил предыдущий мэр Сергей Иванов. А что делать с трамваем? Сегодня в депо МУП «Городской электротранспорт» - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники предприятий Левобережья. Из 69 километров путей 29 требуют срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час…
- Весной 2017 года депутатам представляли концепцию развития пассажирского транспорта в Липецке. Вы, Константин Викторович, тогда были коммерческим директором МУП «Липецкпассажиртранс». И вы же сообщили, что при любых условиях мэрия будет развивать трамвай. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Революции в городском электротранспорте не случилось. Складывается мнение, что мэрия уходит от этой проблемы. Чем занималась администрация города два последних года после того, как было заявлено, что мэрия собирается развивать трамвай? И не надо только говорить, что во всем виноваты инвесторы, - обратился депутат к вице-мэру Константину Власову на прошедшем во вторник заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутат Николай Быковских.
Вице-мэр с таким заявлением не согласился, сообщив, что сложившаяся в стране экономическая ситуация не позволила найти инвестора на реализацию в Липецке проекта скоростного рельсового транспорта. И сказал, что «Судьбу трамвая обсудят в пятницу».
В пятницу в администрации Липецка прошел «круглый стол» по перспективам трамвайного сообщения с участием экспертов и специалистов в развитии электротранспорта. Все приглашенные ратовали за необходимость сохранения трамвая. По их словам, Липецк - уникальный город с точки зрения трамвайной сети, правильно построенной в советское время. И если бы ими занимались бы как надо двадцать последних лет, то к такому плачевному состоянию он бы не докатился. Специалисты заметили, что Липецку нужен полный апгрейд электротранспорта с запасом эксплуатации на 40 лет и больше. Одна из веток скоростного трамвая могла бы пойти через… капитально отремонтированный Петровский мост (а ведь по нему 15 лет назад трамваи и бегали!). Автобусами же никогда не заменить трамваи. В то же время эксперты согласились с мнением чиновников, что городу необходимо тратить деньги на ремонт инженерных сетей и социальные нужды, а к расходованию бюджета подходить с умом. Так что «Точка в истории липецкого трамвая еще не поставлена».
А вот еще одна отсылка к прошлому: «Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк». Пока, правда, только на тестирование. В ходе испытаний выяснилось, что «Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов». Эту машину длиной в 18 метров на тест-драйв Липецку предоставил минский автозавод. Он может перевозить до 170 пассажиров. Если такие автобусы будет решено купить, то их будут ставить на магистральные маршруты в часы-пик (из спальных районов на Левый берег - №№8, 22, 27 и 30). Правда, цена такого транспортного средства кусается: белорусы спрашивают за своего великана от 13-15 миллионов рублей.
Между тем «Липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках». Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику. Обман вскрылся во время проверки данных автоматической системы оплаты проезда в транспорте. Злоумышленники действовали просто и нагло. Во время остановок транспорта водитель брал оформленную на льготника транспортную карту и с интервалом в 20-30 секунд пробивал пачку билетов. Потом злоумышленники оперативно подавали сведения для перечисления им бюджетных субсидий. Как это было, читайте в публикации: «Водители говорили: давай мне 40 рублей наличными и езжай».
Ну вот, опять нет повода не выпить!
Институт территориального планирования «Урбаника» на основе оценок качества среды, доступности жилья, стоимости потребительской корзины, загруженности городских дорог, уровня преступности, благоустройства, климата, и ряда других факторов составил рейтинг 100 российских городов с численностью населения не менее 173 тысяч человек. Выяснилось, что «Липецк в четвертой десятке рейтинга качества жизни». Мы пропустили вперед Воронеж, Белгород, Курск. Позади нас в Центральном Черноземье лишь Тамбов.
Судя по опросу, сделанному на улицах Липецка, горожан уже ничего не удивляет.
А вот и составляющие такого «успеха». «Докрымнашевский» беби-бум привел к превышению расчетной наполняемости школ города на 29%, в результате чего в 12 учреждениях образования дети учатся в режиме переуплотненности. В итоге «В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах». В Липецке - 63 школы, рассчитанных на 43 984 учеников. На деле же в них учатся 56 843 школьника. Из-за того, что средняя наполняемость классов в 27,5 учеников превышает нормативную, 29 школ города работают в две смены. Более того, многие здания построены в середине прошлого века, а то и раньше, и уже не соответствуют современным образовательным стандартам.
«Из сталинского ДК «Сокол» при реконструкции сделали новодел». Счетная палата Липецка нашла массу нарушений при капремонте этого памятника архитектуры! А как вам новость о том, что «Под окнами мэрии ровно месяц пролежали сломанные антивандальные лавочки»?
... В эту среду «Проспект Победы встал из-за прорванной трубы». Так в который раз проявила себя системная проблема муниципалитета: никто из чиновников и работников коммунальных служб не знает, где точно проложены подземные коммуникации. В итоге сразу же после этой новости последовала другая: «На проспекте Победы начинается транспортный коллапс». Движение встало от ТРЦ «Малибу», от кольца на улице Циолковского и от мэрии по улице Советской до остановки «Памятник Чернобыльцам» (см. «Уже час в автобусе, сейчас умру»). В это же время в среду, как назло, встала и дорога-дублер проспекта, на которой начался долгожданный демонтаж опор ЛЭП (см. «На улице Папина начался демонтаж опор ЛЭП: энергетики предупреждают о возможных заторах на дороге»). Ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»).
Если детским мылом моют детей, то что же моют хозяйственным?
Депутаты областного Совета проголосовали за административную реформу. Какие преобразования ждут администрацию области, читайте в публикации «Ну, за президиум!»
На этой же неделе «Администрация области предложила урезать полномочия мэрии Липецка». Предполагалось урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации. Однако законопроект оказался настолько сырым, что его отправили на доработку.
GOROD48 попытался узнать, чем провинилась мэрия перед Горой. И выяснилось, что администрация области намерена утверждать правила землепользования и застройки, взять на себя полномочия по выдаче решений на любое строительство или на реконструкцию объектов. В сфере транспорта администрация области желала бы взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности. Идея перераспределения полномочий от мэрии в пользу администрации области принадлежит вице-губернатору Илье Тузову. Желание изъять у города полномочия в сфере строительства появилось после череды скандалов с точечной застройкой (переулок Яблочкина) и планами по застройке высотками частого сектора в Коровино и Диком. После истории с публичными слушаниями по Дикому из департамента градостроительства уволили двух высокопоставленных чиновниц (заместитель председателя департамента Татьяна Шульгина, правда, уже выходила на пенсию, но ее публично принесли в заклание). В кулуарах власти говорят, что мэрия и сейчас находится под «внешним управлением» и даже чиновники не понимают, зачем вице-губернатору власть над администрацией Липецка еще и юридически?
Однако «Даже при урезанных полномочиях чиновники мэрии Липецка сохранят свои портфели».
А еще GOROD48 задался вопросом, «Станет ли в горсовете на 12 депутатов меньше?»
На этой неделе «Депутаты областного Совета рекомендовали назначить детским омбудсменом экс-вице-губернатора» Юрия Тарана. Теперь слово - за Москвой. А другой областной Уполномоченный, на этот раз по правам взрослых, Ираида Тихонова, попросила чиновников власти сделать доброе дело для жителей одной из окраин Липецка (см. «Региональный омбудсмен вступился за права жителей улицы Речной в Липецке»). Однако «У мэрии Липецка не нашлось миллиарда рублей на новую дорогу».
- Это - нецелесообразно. Мы решили в следующем году провести ямочный ремонт дороги по улице Речной и отсыпать ту ее часть, которая в грунте, шлаком. По освещению улицы… «Горсвету» дано соответствующее поручение. При выделении на это финансовых средств мы готовы доосветить улицу, - сказал депутатам горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.
Ну и ну!
«Пожарные требуют остановить работу торговых центров «Европа» и «На Неделина».
В торговых центрах выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Но, возможно, до новогодних праздников, когда торговля срывает самый большой куш, эти центры закрыты не будут. Кстати, МЧС выявила и неисправности систем пожаротушения еще и в ДК «Сокол» и Липецком Доме музыки.
«Концерт Hammali & Navai в Липецке не только «заминировали», машину рэперов еще и обстреляли» - сообщил в понедельник GOROD48 о ЧП в КРК «Мегаполис». А в субботу стало известно, что «Преследовавший HammAli & Navai липчанин задержан». Оказалось, фанат хотел сделать с реперами селфи, но те его неправильно поняли. Кстати, следов обстрела на машине дуэта не нашли.
«Невменяемый липецкий участковый попал на видео». В герое записи, сделанной в одном из райотделов полиции Воронежа, в УМВД РФ по Липецкой области признали своего сотрудника.
- Мы изучаем это видео, после чего будет дана оценка действиям полицейского. Назначена служебная проверка. Если выяснится, что его действия порочат честь офицера полиции, будет принято решение вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе областной полиции.
Очевидно, точку в деле участкового уполномоченного поставит новый руководитель полиции региона - «Олег Латунов официально назначен начальником УМВД РФ по Липецкой области».
Кому помогает Бог?
В начале недели «Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской Совет оценить видео мэра из Нижнего парка». Парламентария возмутили непарламентские выражения Евгении Уваркиной, которые глава Липецка использовала в во время обхода Нижнего парка, а это, как ни крути, общественное место!
В прокуратуре и горсовете подтвердили, что заявления депутата получены. В прокуратуре отметили, что заявление Хомутинникова будет рассмотрено в установленный законом срок. По итогам рассмотрения Олег Хомутинников получит мотивированный ответ.
Сама Евгения Уваркина уверяет, что видеозапись она сделала для рабочего чата работников мэрии и подрядчика реновации парка. В мэрии уверены, что благоустройство парка, в том числе и благодаря разносу, который устроила мэр, закончится в срок - 25 декабря этого года.
А в эту пятницу, ровно неделю спустя появления скандальной видеозаписи, Евгения Уваркина обошла Нижний парк вместе с главой региона Игорем Артамоновым. Кстати, после знаменитой речи мэра стройплощадку было не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работали десятки человек, экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Сюда же с утра высадился внушительный десант МУП «Зеленхоз»: несколько бригад женщин с граблями и лопатами прибыли для разравнивания чернозема на будущих газонах.
- Некоторые считают, что то знаменитое видео, которое посмотрела вся страна, - работа ваших политтехнологов. Вы им хоть магарыч поставьте! - с этой шутки начал осмотр парка Игорь Артамонов.
Показать губернатору уже было что. Например, за неделю после появления того самого ролика, на котором Евгения Уваркина не выбирая слов, ругает подрядчика, в центральной зоне парка уже выложены плиткой все пешеходные дорожки. Работа кипит в сердце парка, где вот-вот достроят сцену. Очевидно, крепкое слова главы Липецка и впрямь мобилизовали строителей. К тому же делу помогает и погода.
- «Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела», - сказала губернатору Евгения Уваркина.
- Главная новость для журналистов знаете, какая? - спросил у представителей СМИ Игорь Артамонов. - Мороза не будет, пока Уваркина не сдаст парк!
Конечно, губернатору показали далеко не все. Например, у Зеленого театра еще продолжаются земляные работы. А судя по количеству поддонов с бордюрами и тротуарной плиткой работы еще очень много. Но мэр заверила главу региона в том, что уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы и работы по укладке плитки. После этого несколько дней будут потрачены на отмывание старых и новых дорожек от налипшей на них грязи, подключение новый фонарей, завершение монтажа малых архитектурных форм, установку новогодней елки.
- Небесные силы помогают Евгении Юрьевне, это очевидно, - сказал, осмотрев сделанное, губернатор. - То, что я увидел, меня обнадеживает. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что работы в парке будут завершены или нет к концу декабря я ставлю на Уваркину. Но этот спор будет разрешен весной, когда станет окончательно ясно, как сработал подрядчик, - заметил губернатор.
В этот же день «Евгения Уваркина показала, как будет выглядеть Нижний парк после реконструкции» - попавшие под благоустройство 14 гектаров парка (от центрального входа до «Зеленого театра») будет по завершении реновации не узнать. А в следующем году «В Нижнем парке могут появится экстремальные аттракционы» производства итальянской компании Zamperla.
Семь раз - об дверь и один раз - об рельсы
- Все те проблемы, которые в один год закрыть не получится, возникли не при Артамонове и Уваркиной, на которых выливают все зло, а тянутся они от Королева с Гулевским, которые могли очень хорошо «петь», а результатов положительных их деятельности не было. В общем пересидели они. А новое руководство делает, например закрывается вопрос по обманутым дольщикам, летом всем был бесплатный проезд на сады, благоустраиваются места отдыха. Может бы не надо было так рьяно вкладываться в парки, а на что-то более нужное для липчан. Но все таки они делают. И надеемся, что их запал не остынет и Липецк будет комфортным городом для проживания Не сразу Москва строилась!
Такой комментарий под одной из новостей о Нижнем парке оставила читательница под ником Лидия Беляева. И женщина во многом права.
Возьмем, к примеру, липецкий городской электротранспорт. Троллейбусы в Липецке прикончил предыдущий мэр Сергей Иванов. А что делать с трамваем? Сегодня в депо МУП «Городской электротранспорт» - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллиона пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники предприятий Левобережья. Из 69 километров путей 29 требуют срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час…
- Весной 2017 года депутатам представляли концепцию развития пассажирского транспорта в Липецке. Вы, Константин Викторович, тогда были коммерческим директором МУП «Липецкпассажиртранс». И вы же сообщили, что при любых условиях мэрия будет развивать трамвай. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Революции в городском электротранспорте не случилось. Складывается мнение, что мэрия уходит от этой проблемы. Чем занималась администрация города два последних года после того, как было заявлено, что мэрия собирается развивать трамвай? И не надо только говорить, что во всем виноваты инвесторы, - обратился депутат к вице-мэру Константину Власову на прошедшем во вторник заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутат Николай Быковских.
Вице-мэр с таким заявлением не согласился, сообщив, что сложившаяся в стране экономическая ситуация не позволила найти инвестора на реализацию в Липецке проекта скоростного рельсового транспорта. И сказал, что «Судьбу трамвая обсудят в пятницу».
В пятницу в администрации Липецка прошел «круглый стол» по перспективам трамвайного сообщения с участием экспертов и специалистов в развитии электротранспорта. Все приглашенные ратовали за необходимость сохранения трамвая. По их словам, Липецк - уникальный город с точки зрения трамвайной сети, правильно построенной в советское время. И если бы ими занимались бы как надо двадцать последних лет, то к такому плачевному состоянию он бы не докатился. Специалисты заметили, что Липецку нужен полный апгрейд электротранспорта с запасом эксплуатации на 40 лет и больше. Одна из веток скоростного трамвая могла бы пойти через… капитально отремонтированный Петровский мост (а ведь по нему 15 лет назад трамваи и бегали!). Автобусами же никогда не заменить трамваи. В то же время эксперты согласились с мнением чиновников, что городу необходимо тратить деньги на ремонт инженерных сетей и социальные нужды, а к расходованию бюджета подходить с умом. Так что «Точка в истории липецкого трамвая еще не поставлена».
А вот еще одна отсылка к прошлому: «Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк». Пока, правда, только на тестирование. В ходе испытаний выяснилось, что «Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов». Эту машину длиной в 18 метров на тест-драйв Липецку предоставил минский автозавод. Он может перевозить до 170 пассажиров. Если такие автобусы будет решено купить, то их будут ставить на магистральные маршруты в часы-пик (из спальных районов на Левый берег - №№8, 22, 27 и 30). Правда, цена такого транспортного средства кусается: белорусы спрашивают за своего великана от 13-15 миллионов рублей.
Между тем «Липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках». Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику. Обман вскрылся во время проверки данных автоматической системы оплаты проезда в транспорте. Злоумышленники действовали просто и нагло. Во время остановок транспорта водитель брал оформленную на льготника транспортную карту и с интервалом в 20-30 секунд пробивал пачку билетов. Потом злоумышленники оперативно подавали сведения для перечисления им бюджетных субсидий. Как это было, читайте в публикации: «Водители говорили: давай мне 40 рублей наличными и езжай».
Ну вот, опять нет повода не выпить!
Институт территориального планирования «Урбаника» на основе оценок качества среды, доступности жилья, стоимости потребительской корзины, загруженности городских дорог, уровня преступности, благоустройства, климата, и ряда других факторов составил рейтинг 100 российских городов с численностью населения не менее 173 тысяч человек. Выяснилось, что «Липецк в четвертой десятке рейтинга качества жизни». Мы пропустили вперед Воронеж, Белгород, Курск. Позади нас в Центральном Черноземье лишь Тамбов.
Судя по опросу, сделанному на улицах Липецка, горожан уже ничего не удивляет.
А вот и составляющие такого «успеха». «Докрымнашевский» беби-бум привел к превышению расчетной наполняемости школ города на 29%, в результате чего в 12 учреждениях образования дети учатся в режиме переуплотненности. В итоге «В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах». В Липецке - 63 школы, рассчитанных на 43 984 учеников. На деле же в них учатся 56 843 школьника. Из-за того, что средняя наполняемость классов в 27,5 учеников превышает нормативную, 29 школ города работают в две смены. Более того, многие здания построены в середине прошлого века, а то и раньше, и уже не соответствуют современным образовательным стандартам.
«Из сталинского ДК «Сокол» при реконструкции сделали новодел». Счетная палата Липецка нашла массу нарушений при капремонте этого памятника архитектуры! А как вам новость о том, что «Под окнами мэрии ровно месяц пролежали сломанные антивандальные лавочки»?
... В эту среду «Проспект Победы встал из-за прорванной трубы». Так в который раз проявила себя системная проблема муниципалитета: никто из чиновников и работников коммунальных служб не знает, где точно проложены подземные коммуникации. В итоге сразу же после этой новости последовала другая: «На проспекте Победы начинается транспортный коллапс». Движение встало от ТРЦ «Малибу», от кольца на улице Циолковского и от мэрии по улице Советской до остановки «Памятник Чернобыльцам» (см. «Уже час в автобусе, сейчас умру»). В это же время в среду, как назло, встала и дорога-дублер проспекта, на которой начался долгожданный демонтаж опор ЛЭП (см. «На улице Папина начался демонтаж опор ЛЭП: энергетики предупреждают о возможных заторах на дороге»). Ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»).
Если детским мылом моют детей, то что же моют хозяйственным?
Депутаты областного Совета проголосовали за административную реформу. Какие преобразования ждут администрацию области, читайте в публикации «Ну, за президиум!»
На этой же неделе «Администрация области предложила урезать полномочия мэрии Липецка». Предполагалось урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации. Однако законопроект оказался настолько сырым, что его отправили на доработку.
GOROD48 попытался узнать, чем провинилась мэрия перед Горой. И выяснилось, что администрация области намерена утверждать правила землепользования и застройки, взять на себя полномочия по выдаче решений на любое строительство или на реконструкцию объектов. В сфере транспорта администрация области желала бы взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности. Идея перераспределения полномочий от мэрии в пользу администрации области принадлежит вице-губернатору Илье Тузову. Желание изъять у города полномочия в сфере строительства появилось после череды скандалов с точечной застройкой (переулок Яблочкина) и планами по застройке высотками частого сектора в Коровино и Диком. После истории с публичными слушаниями по Дикому из департамента градостроительства уволили двух высокопоставленных чиновниц (заместитель председателя департамента Татьяна Шульгина, правда, уже выходила на пенсию, но ее публично принесли в заклание). В кулуарах власти говорят, что мэрия и сейчас находится под «внешним управлением» и даже чиновники не понимают, зачем вице-губернатору власть над администрацией Липецка еще и юридически?
Однако «Даже при урезанных полномочиях чиновники мэрии Липецка сохранят свои портфели».
А еще GOROD48 задался вопросом, «Станет ли в горсовете на 12 депутатов меньше?»
На этой неделе «Депутаты областного Совета рекомендовали назначить детским омбудсменом экс-вице-губернатора» Юрия Тарана. Теперь слово - за Москвой. А другой областной Уполномоченный, на этот раз по правам взрослых, Ираида Тихонова, попросила чиновников власти сделать доброе дело для жителей одной из окраин Липецка (см. «Региональный омбудсмен вступился за права жителей улицы Речной в Липецке»). Однако «У мэрии Липецка не нашлось миллиарда рублей на новую дорогу».
- Это - нецелесообразно. Мы решили в следующем году провести ямочный ремонт дороги по улице Речной и отсыпать ту ее часть, которая в грунте, шлаком. По освещению улицы… «Горсвету» дано соответствующее поручение. При выделении на это финансовых средств мы готовы доосветить улицу, - сказал депутатам горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.
Ну и ну!
«Пожарные требуют остановить работу торговых центров «Европа» и «На Неделина».
В торговых центрах выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Но, возможно, до новогодних праздников, когда торговля срывает самый большой куш, эти центры закрыты не будут. Кстати, МЧС выявила и неисправности систем пожаротушения еще и в ДК «Сокол» и Липецком Доме музыки.
«Концерт Hammali & Navai в Липецке не только «заминировали», машину рэперов еще и обстреляли» - сообщил в понедельник GOROD48 о ЧП в КРК «Мегаполис». А в субботу стало известно, что «Преследовавший HammAli & Navai липчанин задержан». Оказалось, фанат хотел сделать с реперами селфи, но те его неправильно поняли. Кстати, следов обстрела на машине дуэта не нашли.
«Невменяемый липецкий участковый попал на видео». В герое записи, сделанной в одном из райотделов полиции Воронежа, в УМВД РФ по Липецкой области признали своего сотрудника.
- Мы изучаем это видео, после чего будет дана оценка действиям полицейского. Назначена служебная проверка. Если выяснится, что его действия порочат честь офицера полиции, будет принято решение вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе областной полиции.
Очевидно, точку в деле участкового уполномоченного поставит новый руководитель полиции региона - «Олег Латунов официально назначен начальником УМВД РФ по Липецкой области».
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