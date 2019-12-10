Общество

сегодня, 15:25

Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов

24 1974
#тестирование #транспорт #автобус
4
Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов

Крупногабаритная техника легко проезжает по посёлку Тракторостроителей, но в «Елецком» автобусу не развернуться.

В Липецке второй день тестируют автобус —  «гармошку». По словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, автобус «МАЗ-215069» на тест-драйв предоставил минский автозавод. «МАЗ-215069» —  самый длинный среди пассажирских МАЗов (его длина составляет 18 метров 75 сантиметров, ширина — 2 метра 55 сантиметров), и может перевозить 167 пассажиров.

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— Помимо минского транспорта мы намерены протестировать аналогичные модели других производителей, в том числе отечественных. Сейчас нам важно понять, есть ли автобусам - «гармошкам» место для маневра на липецких улицах, - говорит Евгений Чекрыжов. - Пока тест показывает, что «МАЗ» легко проходит по 75% липецких маршрутов.

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По городским улицам — корреспондентов GOROD48 взяли на тест-драйв от Театральной площади до Чаплыгинского шоссе — автобус идет легко. Да и сами транспортники признают — место для маневра у «МАЗа» в Липецке есть. Правда, далеко не везде. Например, «гармошка» уютно себя чувствует в поселке Тракторостроителей, в вот «Елецкий», из-за маленькой площадки для разворота транспорта, ему пока недоступен. Также нет смысла выпускать такие автобусы в отдаленные части города вроде поселка Дачный: там стабильно низкий пассажиропоток и много узких мест, транспорт может банально застрять в ветках деревьев. 

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- Всегда надо работать с прицелом на будущее. Для того, чтобы потом не биться с расширеним или оптимизацией транспортной сети, мы уже сейчас тестируем крупногабаритные автобусы. Конечно, рассматриваем магистральные маршруты (из спальных районов на Левый берег - №№8, 22, 27 и 30). Там стабильно высокий пассажиропоток, и выпускать на такие направления автобусы - «гармошки» экономически выгодно, - оценивает возможное применение «гармошек» Евгений Чекрыжов.

«Если мэрия возьмет автобусы- «гармошки» на вооружение, то что?». То кругом выгода, но не всем. Так, транспортная компания сможет снизить расходы, ведь вместо двух автобусов на загруженный маршрут нужно будет выпускать всего один. Но тогда и пассажирам придется дольше ждать транспорт.

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Кстати, «МАЗ-215069» лишь внешне похож на те «Икарусы» с «гармошкой», что катали липчан до «нулевых». А усманцев, к слову, возят до сих пор! Минские автобусы низкопольные, из-за этого нет того куража, который можно было поймать на поворотной площадке во время виражей. Зато  «МАЗ» удобнее при посадке и высадке, не надо карабкаться и прыгать. «МАЗ» кажется более узким, зато он намного светлее и уютнее.

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Добавим, что «МАЗы» могут появиться на дорогах Липецка и без указки мэрии. В городе действует программа субсидирования частников для обновления их автопарка. Так что любой перевозчик может купить автобусы-«гармошки». Вопрос только в цене. Используемые сейчас в Липецке электробусы и газобусы почти вдвое дешевле техники из Минска: белорусы спрашивают за своего великана от 13-15 миллионов рублей. Так что пока в Липецке оценивают все «за» и «против».

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24 1974
#тестирование #транспорт #автобус
4

Комментарии (25)

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УХ ТЫ

43 секунды назад
А как теперя его обогнать то мне когда я сильно тороплюся на работу
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Когда появятся контролеры

5 минут назад
в автобусах? Безбилетных много, но еще больше ездящих по льготным, хотя это ложь.
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Пассажир

9 минут назад
Епт, ну шож вы хотите! Проектанты (воспитанные ЕГЭ) в нынешнем-то думать не умеют, не то, что в будущее смотреть.
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Я

24 минуты назад
Да ну на фик. Там опять все сиденья на высоту метра от пола подняты. И на фига так карабкаться, чтобы сесть? Чей извращенный ум это придумывает?
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Виктор

28 минут назад
очень красивый автобус- не купят!!!!!!!!! хотя приемлемый интервал 20 мин был бы например на таком длинном автобусе по маршруту №22
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Ждите перемен

40 минут назад
Вчера эти "менеджеры" закупали автобусы для муниципального предприятия за счет бюджета, а сегодня ох...шее муниципальное предприятие подало заявление об увеличении тарифа. И увидите - тариф поднимут. Только запомните кто является основным (единственным) инициатором этой идеи. А автобусами с гармошками нам просто голову дурят.
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Ssv

44 минуты назад
А вход только через переднюю дверь? И на остановках он будет по несколько минут "обилечивать"?
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Ну да

47 минут назад
Дороже электробусов только членовозы в гараже администрации. Чекрыжов что считать разучился: электробус - 16,5 млн, а этот МАЗ - 13-15 млн.
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Ошибка

56 минут назад
кабина будет на НЛМК, а хвост еще где -нибудь на 27 микр-не,тогда точно разгрузите город от транспорта!!! Пипец, Чекрыжов и Ко
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111

сегодня, 16:39
Очень полезны на 27? ака особенно когда от Березки его потянет на хвосте №308к очень полезно не правда ли ?
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