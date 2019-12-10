Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов

Крупногабаритная техника легко проезжает по посёлку Тракторостроителей, но в «Елецком» автобусу не развернуться.

В Липецке второй день тестируют автобус — «гармошку». По словам председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова, автобус «МАЗ-215069» на тест-драйв предоставил минский автозавод. «МАЗ-215069» — самый длинный среди пассажирских МАЗов (его длина составляет 18 метров 75 сантиметров, ширина — 2 метра 55 сантиметров), и может перевозить 167 пассажиров.— Помимо минского транспорта мы намерены протестировать аналогичные модели других производителей, в том числе отечественных. Сейчас нам важно понять, есть ли автобусам - «гармошкам» место для маневра на липецких улицах, - говорит Евгений Чекрыжов. - Пока тест показывает, что «МАЗ» легко проходит по 75% липецких маршрутов.По городским улицам — корреспондентов GOROD48 взяли на тест-драйв от Театральной площади до Чаплыгинского шоссе — автобус идет легко. Да и сами транспортники признают — место для маневра у «МАЗа» в Липецке есть. Правда, далеко не везде. Например, «гармошка» уютно себя чувствует в поселке Тракторостроителей, в вот «Елецкий», из-за маленькой площадки для разворота транспорта, ему пока недоступен. Также нет смысла выпускать такие автобусы в отдаленные части города вроде поселка Дачный: там стабильно низкий пассажиропоток и много узких мест, транспорт может банально застрять в ветках деревьев.- Всегда надо работать с прицелом на будущее. Для того, чтобы потом не биться с расширеним или оптимизацией транспортной сети, мы уже сейчас тестируем крупногабаритные автобусы. Конечно, рассматриваем магистральные маршруты (из спальных районов на Левый берег - №№8, 22, 27 и 30). Там стабильно высокий пассажиропоток, и выпускать на такие направления автобусы - «гармошки» экономически выгодно, - оценивает возможное применение «гармошек» Евгений Чекрыжов.«Если мэрия возьмет автобусы- «гармошки» на вооружение, то что?». То кругом выгода, но не всем. Так, транспортная компания сможет снизить расходы, ведь вместо двух автобусов на загруженный маршрут нужно будет выпускать всего один. Но тогда и пассажирам придется дольше ждать транспорт.Кстати, «МАЗ-215069» лишь внешне похож на те «Икарусы» с «гармошкой», что катали липчан до «нулевых». А усманцев, к слову, возят до сих пор! Минские автобусы низкопольные, из-за этого нет того куража, который можно было поймать на поворотной площадке во время виражей. Зато «МАЗ» удобнее при посадке и высадке, не надо карабкаться и прыгать. «МАЗ» кажется более узким, зато он намного светлее и уютнее.Добавим, что «МАЗы» могут появиться на дорогах Липецка и без указки мэрии. В городе действует программа субсидирования частников для обновления их автопарка. Так что любой перевозчик может купить автобусы-«гармошки». Вопрос только в цене. Используемые сейчас в Липецке электробусы и газобусы почти вдвое дешевле техники из Минска: белорусы спрашивают за своего великана от 13-15 миллионов рублей. Так что пока в Липецке оценивают все «за» и «против».