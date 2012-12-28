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14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Происшествия
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сегодня, 09:38
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14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
По данным следствия и суда, он поджег в Липецке здание, в котором собрали помощь для военных.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области, в поисках работы мужчина вступил в контакт с представителями специальной службы Украины.
«В поиске работы он обратился на информационный ресурс сети Интернет, подконтрольный зарубежному спецоргану, где был завербован и начал выполнять его задания. В ходе следственных действий УФСБ собраны неопровержимые доказательства, что фигурант по заданию украинской спецслужбы, действуя в составе террористического сообщества (в качестве исполнителя), осуществил поджог здания, используемого в качестве склада гуманитарной помощи, предназначенной для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении УФСБ.
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