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сегодня, 09:38
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14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка

По данным следствия и суда, он поджег в Липецке здание, в котором собрали помощь для военных.

2-й Западный окружной военный суд признал гражданина России виновным в госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе. По обвинению, поддержанному прокуратурой Липецкой области, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, и 11 — в колонии строгого режима

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области, в поисках работы мужчина вступил в контакт с представителями специальной службы Украины.

«В поиске работы он обратился на информационный ресурс сети Интернет, подконтрольный зарубежному спецоргану, где был завербован и начал выполнять его задания. В ходе следственных действий УФСБ собраны неопровержимые доказательства, что фигурант по заданию украинской спецслужбы, действуя в составе террористического сообщества (в качестве исполнителя), осуществил поджог здания, используемого в качестве склада гуманитарной помощи, предназначенной для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении УФСБ.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
4 минуты назад
Зачем скрывать лицо того, кто признан преступником по решению Суда?
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Липчанин
9 минут назад
Поколение Ютуба...
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( i )
23 минуты назад
Какие времена, такие и нравы.
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А сколько
41 минуту назад
Ещё спящих?
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