Общество

17 минут назад

«Уже час в автобусе, сейчас умру»

3 892
#транспорт #пробка
«Уже час в автобусе, сейчас умру»

Липчане общаются в пробке на проспекте Победы.

Сегодня около 15 часов на проспекте Победы в районе памятника Чернобыльцам при проведении работ на газовых сетях была повреждена труда с холодной водой. Поток хлынул на дорогу, движение транспорта практически остановилось. В пробке встал проспект Победы — от центрального рынка до Кольцевой.

Сейчас движение уже встало от ТРЦ «Малибу» и от кольца на улице Циолковского. Скорость движения там минимальная. Липчане сетуют на ситуацию в комментариях к онлайн-карте городских дорог:

iuvbuzUyJlc.jpg

- Уже час в автобусеееееееее, сейчас умрууууууууууууу
- Трубу прорвало, люди дорогу даже перейти не могут!
- Да, парни, ситуация патовая. На репетиторство опаздываю, как ЕГЭ сдавать-то с такими дорогами?
- Это просто праздник какой-то…
3 892
#транспорт #пробка

Комментарии (3)

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Анатолий

1 минуту назад
В следующем году нас ждёт расширение П. Победы. Однозначно будет коллапс.
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дима

2 минуты назад
в городе бардак, а мэр уваркина закупает итальянские аттракционы за сотни миллионов рублей... мне кажется она намеренно губит город и его инфраструктуру.. сотни миллионов в парки и аттракционы - а вгороде хаос скоро будет как во время войны. Уваркина иди в отставку. на посту мэра нужен мужик, а не матерящаяся малохольная бабища
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007

6 минут назад
Г-жа мэр ток матом ругаться и парки делать ,а остальное эт не город и люди в парках живут
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