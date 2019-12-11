Общество
17 минут назад
«Уже час в автобусе, сейчас умру»
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Липчане общаются в пробке на проспекте Победы.
Сегодня около 15 часов на проспекте Победы в районе памятника Чернобыльцам при проведении работ на газовых сетях была повреждена труда с холодной водой. Поток хлынул на дорогу, движение транспорта практически остановилось. В пробке встал проспект Победы — от центрального рынка до Кольцевой.
Сейчас движение уже встало от ТРЦ «Малибу» и от кольца на улице Циолковского. Скорость движения там минимальная. Липчане сетуют на ситуацию в комментариях к онлайн-карте городских дорог:
- Уже час в автобусеееееееее, сейчас умрууууууууууууу
- Трубу прорвало, люди дорогу даже перейти не могут!
- Да, парни, ситуация патовая. На репетиторство опаздываю, как ЕГЭ сдавать-то с такими дорогами?
- Это просто праздник какой-то…
Сейчас движение уже встало от ТРЦ «Малибу» и от кольца на улице Циолковского. Скорость движения там минимальная. Липчане сетуют на ситуацию в комментариях к онлайн-карте городских дорог:
- Уже час в автобусеееееееее, сейчас умрууууууууууууу
- Трубу прорвало, люди дорогу даже перейти не могут!
- Да, парни, ситуация патовая. На репетиторство опаздываю, как ЕГЭ сдавать-то с такими дорогами?
- Это просто праздник какой-то…
3 892
Анатолий
дима
007