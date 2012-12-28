Камера наблюдения сняла цветоненавистниц

Две женщины ободрали цветы, выставленные для красоты на окне.

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Липчанка Алина пожаловалась в соцсети на цветочных вандалок. Сегодня ночью на улице Союзной, 6 две женщины обрезали несколько кустиков, которые находились между окном и решеткой.«Две барышни варварски надругались над моими цветами, посаженными в горшки для красоты. Город Липецк знай своих героинь!», — написала Алина в соцсети.Липчанка рассказала GOROD48, что три колеуса были срезаны ножницами. Цветы недорогие, в магазинах семена стоят 20-30 рублей.— Центр города, хочется, чтобы все было красиво. А у нас такие люди живут в Липецке — портят красоту. Если бы они хотя бы взяли их себе, а то только обрезали, — возмущается Алина.