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51 минуту назад
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43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию

Она ударила в грудь супруга кухонным ножом, которым только что резала овощи.

В Данковском районе 43-летнюю женщину отправили на 3,5 года в колонию общего режима за нападение с кухонным ножом на мужа. Данковчанка выслушала приговор по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события произошли 25 ноября прошлого года. Женщина была пьяна, а муж высказался в её адрес нелицеприятными словами. Не вытерпев оскорбления от супруга, она нанесла ему в грудь удар кухонным ножом, которым только что резала овощи.

Колото-резаная рана была расценена как тяжкий вред здоровью.

Женщина признала вину и раскаялась. Но от реального срока это её не спасло.
конфликт
поножовщина
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Комментарии (2)

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Соседка
16 минут назад
Бедная женщина,терпела всю жизнь идиота,теперь и сидеть за дурака...
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Ужас
20 минут назад
Какие-то невменяемые бабы пошли. Только и режут своих мужей и сожителей-собутыльников.
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