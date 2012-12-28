43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию

Она ударила в грудь супруга кухонным ножом, которым только что резала овощи.

В Данковском районе 43-летнюю женщину отправили на 3,5 года в колонию общего режима за нападение с кухонным ножом на мужа. Данковчанка выслушала приговор по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события произошли 25 ноября прошлого года. Женщина была пьяна, а муж высказался в её адрес нелицеприятными словами. Не вытерпев оскорбления от супруга, она нанесла ему в грудь удар кухонным ножом, которым только что резала овощи.Колото-резаная рана была расценена как тяжкий вред здоровью.Женщина признала вину и раскаялась. Но от реального срока это её не спасло.