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Происшествия
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51 минуту назад
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43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию
Она ударила в грудь супруга кухонным ножом, которым только что резала овощи.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события произошли 25 ноября прошлого года. Женщина была пьяна, а муж высказался в её адрес нелицеприятными словами. Не вытерпев оскорбления от супруга, она нанесла ему в грудь удар кухонным ножом, которым только что резала овощи.
Колото-резаная рана была расценена как тяжкий вред здоровью.
Женщина признала вину и раскаялась. Но от реального срока это её не спасло.
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