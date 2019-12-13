Общество
сегодня, 09:38
Евгения Уваркина показала, как будет выглядеть Нижний парк после реконструкции
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Через неделю после знаменитой речи мэра, Нижний парк не узнать.
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Сегодня Нижний парк инспектируют мэр Липецка Евгения Уваркина и губернатор Игорь Артамонов. В ожидании главы области Евгения Уваркина показала журналистам, как будут выглядеть возводимые в парке объекты: сцена, кафе и киоски, детские городки.
Примечательно, что через семь дней после появления видеозаписи, прославившей липецкого мэра на всю страну, парк не узнать. Вместо "двух несчастных хлопцев" в Нижнем старательно работают несколько десятков человек. По словам Евгении Уваркиной, уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы, еще пять дней будут потрачены на отмывание дорожек от налипшей на них грязи.
Примечательно, что через семь дней после появления видеозаписи, прославившей липецкого мэра на всю страну, парк не узнать. Вместо "двух несчастных хлопцев" в Нижнем старательно работают несколько десятков человек. По словам Евгении Уваркиной, уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы, еще пять дней будут потрачены на отмывание дорожек от налипшей на них грязи.
50 1867
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