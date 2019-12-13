Общество

сегодня, 09:38

Евгения Уваркина показала, как будет выглядеть Нижний парк после реконструкции

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#Нижний парк
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Евгения Уваркина показала, как будет выглядеть Нижний парк после реконструкции

Через неделю после знаменитой речи мэра, Нижний парк не узнать.

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Сегодня Нижний парк инспектируют мэр Липецка Евгения Уваркина и губернатор Игорь Артамонов. В ожидании главы области Евгения Уваркина показала журналистам, как будут выглядеть возводимые в парке объекты: сцена, кафе и киоски, детские городки.

Примечательно, что через семь дней после появления видеозаписи, прославившей липецкого мэра на всю страну, парк не узнать. Вместо "двух несчастных хлопцев" в Нижнем старательно работают несколько десятков человек. По словам Евгении Уваркиной, уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы, еще пять дней будут потрачены на отмывание дорожек от налипшей на них грязи.

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#Нижний парк
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Комментарии (50)

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Денис

2 минуты назад
Мэром доволен.
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из телеги

3 минуты назад
У нашей градоначальницы плохие ассоциации с любой атрибутикой, которая связана с коммунистами. То памятник Ленину хочет снести на площади, то партсписки на выборах в горсовет убрать и не пустить туда КПРФ. Доходит до курьезов. Сейчас везде украшают холлы новогодними елками. Поставили зеленую красавицу и в мэрии. По сложившейся традиции на макушку водрузили звезду... И тут мимо шла Уваркина. Увидев звезду, полуМЭР набросилась на техничек. Употребляя лексику, благодаря которой она теперь известна всей стране, мастерски рифмуя слово "звезда" с нецензурным обозначением женского полового органа, блистательная выразительница "новой искренности" одолела персонал. Звезду с ёлки убрали. И теперь в мэрии говорят, что видеопослание про Нижний парк по сравнению с этим спичем было вполне себе интеллигентным.
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3 минуты назад
Да мне абсолютно сиренево,кого там она продавать будет,наблюдаю ее, еще с 2000 годов ,когда они на Московской крупы фасовали,ничего не меняется ,как говориться колхоз из человека не вытащишь, хамло оно и есть хамло.
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Пипецкое дно

3 минуты назад
нужный
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Пипецкое дно

4 минуты назад
вот не были там лет 10,вообще теперь противно даже на картинки смотреть! Убогая плитка в зеленой зоне??????!!!!!!!!! Какое удовольствие гулять по паркам Питера,Петергофа. Именно,отсутствия асфальта придает нудный облик парку
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Эксперт

5 минут назад
Говнище полнейшее, всё в стиле Макдональдс как и быханов сад испоганили!
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в телеграме

6 минут назад
Очередная история про полумэршу как она материлась и орала, заставляя звезду с елки снять
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МестныйЯ

7 минут назад
Помню, как несколько лет назад Медведеву показывали муляж-концепт российского "горбатого" смартфона с экранами с 2-ух сторон. Прошло уже сколько лет - и нет у нас своего российского смартфона, только китайские поделки под русским брендом задорого. Так что показ картинок - вообще не вариант в российских реалиях))
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Гриша

10 минут назад
Орден ей за то, что чужие картинки показала!
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Одни ларьки

12 минут назад
Были хорошие карусели теперь остались только лавочки
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