Ну, за президиум!

Депутаты областного Совета проголосовали за административную реформу.



Сегодня на сессии областного Совета депутаты приняли поправки в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти».



Поправки предполагают появление в администрации Липецкой области президиума. Новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав определяет глава региона.



Кроме того, создается отдел протокола главы администрации области. За счет слияния управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики с 1 января появится такой орган исполнительной власти как областное управление экономического развития. Управлению внутренней политики передадут функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.



- Все эти изменения не потребуют дополнительного финансирования, - отметила Елена Соломахина, заместитель руководителя управления госслужбы и кадровой работы областной администрации.



При четырёх голоса против депутаты приняли нововведения.

