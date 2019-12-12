Общество

26 минут назад

Ну, за президиум!

5 676
#администрация Липецкой области
Ну, за президиум!

Депутаты областного Совета проголосовали за административную реформу. 

Сегодня на сессии областного Совета депутаты приняли поправки в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти». 

Поправки предполагают появление в администрации Липецкой области президиума. Новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав определяет глава региона.

Кроме того, создается отдел протокола главы администрации области. За счет слияния управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики с 1 января появится такой орган исполнительной власти как областное управление экономического развития.  Управлению внутренней политики передадут функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

- Все эти изменения не потребуют дополнительного финансирования, - отметила Елена Соломахина, заместитель руководителя управления госслужбы и кадровой работы областной администрации.

При четырёх голоса против депутаты приняли нововведения. 
5 676
#администрация Липецкой области

Комментарии (5)

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Как гость
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Как мартышки не сади.

11 минут назад
Одни убирают ведомости другие создают, с теме же лицами.
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Гость

13 минут назад
Ага, но и не сократит расходы на содержание администрации.
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Партия Власти

17 минут назад
За халяву!
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Интересно

17 минут назад
кто станет ПЕРВЫМ ЧЛЕНОМ П.р.е.з.и.д.и.у.м.а?
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Я

20 минут назад
Число нахлебников растет.
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