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«Каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей»

14 3072
#мошенничество #транспорт #проезд
9
«Каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей»

Стали известны детали незаконного обогащения на проездных льготников.

После публикации о том, что липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках, с GOROD48 связался председатель региональной общественной организации «Инвалиды войны» Мирослав Поляковский. Председатель компании-перевозчика, которая попала под суд из-за мошенничества с транспортными картами, рассказал о том, кто и как строил преступный бизнес на льготниках с января по август 2018 года.

- Вынужден признать, в схеме мошенничества с транспортными картами льготников были задействованы и мои подчиненные, и водители компании-конкурента. Схема была достаточно проста. С января 2018 года водители брали карты, дающие право на 50%-скидку на проезд на маршруте №407 «Липецк-Грязи», у своих родственников и арендовали у цыган. На эти карты мошенники ежемесячно клали по 10 000 рублей и ими набивали «план». В первую половину дня с картами льготников катались мои водители, вторую — водители конкурента, то есть они передавали карты друг другу, - рассказал Мирослав Поляковский. - В мошеннической схеме было задействовано порядка 10 человек. Каждый из них заработал на этих махинациях по 250 000 — 270 000 рублей. А нас, перевозчиков, они просто подставили!

Обман вскрылся случайно. Один из водителей, который был задействован в схеме, летом 2018 года пополнил карту льготника на 6 000 рублей. Деньги «зависли». Тогда водитель обратился в банк, откуда его отправили в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области». Сотрудники учреждения посмотрели транзакции по счету и искренне удивились: карта использовалась слишком часто, по несколько раз в минуту на одном и том же маршруте несколько месяцев подряд. Тогда чиновники приступили к детальному разбирательству.

- Помимо того, что водители подставили свои организации, они еще и нажились на нас. Чтобы руководство не замечало махинаций, они пользовались транспортными картами льготников и выбивали билеты. По итогам смены все выходило как всегда — по 200-250 пассажиров. На самом деле водители еще клали деньги себе в карман. Они уже приучили пассажиров на маршруте Липецк-Грязи ездить за наличные с дисконтом. Водители говорили им: давай мне 40 рублей (проезд по маршруту стоит 48 рублей — прим. GOROD48) наличными и езжай. Конечно, пассажиры радовались экономии и постоянно ею пользовались. А водитель клал себе эти наличные в карман, - говорит руководитель компании-перевозчика.

Мирослав Поляковский из-за преступной схемы водителей уже ответил в суде. Его компанию обязали вернуть деньги, которые бюджет перечислил в качестве субсидии за перевозку льготников. «Инвалидам войны» придется вернуть в казну региона свыше 1,9 млн рублей. Откуда брать такие деньги, Поляковский пока не знает. Конечно, есть вариант взыскать деньги в порядке регресса с нечестных водителей. Но и здесь есть свои проблемы.

- Сейчас делом с мошенничеством на проездных льготников занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Водители следователям свои действия объяснили тем, что якобы они мало получают и им нужно выполнять план. Во-первых, никаких планов нет. Во-вторых, раз они мало получают, откуда у них было ежемесячно по 10 000 рублей на «инвестиции» в свою преступную деятельность? - задается вопросом Поляковский. - Кроме того, очень сложно доказать, что водители, выманивая у пассажиров наличные, причинили ущерб компании. Да и самих пассажиров, которые сдавали карты в аренду или платили наличными меньше тарифа, не сыскать. 

Кстати, если бы мошенничество случайно не вскрылось, перевозчики могли бы «попасть» на более внушительные суммы. Хотя в организациях заметили, что происходит что-то не то, еще весной 2018 года. Бухгалтерия «Инвалидов войны» удивилась тому, что на их автобусах стало ездить много льготников. Водителей вызвали к начальству. Шоферы объяснили рост льготников тем, что их коллеги из других компаний отказываются возить пассажиров, имеющих скидку. Перевозчики между собой это обсудили, решили, что такая ситуация может быть, и забыли.

Как говорят перевозчики, всю преступную схему можно было выявить и пресечь еще в зачатке — зимой 2018 года. Отслеживать транзакции по картам льготников должны в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области», но там почему-то колоссального роста поездок не заметили. Кроме того, сама системы оплаты проезда транспортными картами оказалась легко уязвима для такого мошенничества, то есть картой льготника можно оплатить проезд неограниченного числа пассажиров в одном автобусе. Сейчас этот недочет уже исправлен. Но перевозчики задаются справедливым вопросом: как можно было не предусмотреть этих деталей при разработке системы, которая стоила бюджету региону 200 млн рублей?
14 3072
#мошенничество #транспорт #проезд
9

Комментарии (14)

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Водитель

8 минут назад
Водила мог сэкономить по ним пробовал обычные деньги и выгоды ему не какой нет. Деньги по ним ( картам) уходили в офис. Какая выгода от этого водителю?????? Наживаться мог только предприниматели ( начальник) получая по ним дотации.
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Тетя Дуся

14 минут назад
Все там в общаке,руководители частных перевозчиков и водители!!!
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Бывший водитель

15 минут назад
А что же этот придпринематель умолчанию сколько тогда денег он получил от мерии на покрытия расходов по этим льготным проездным?????
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Брехня

16 минут назад
Что за бред. Чиновники наварились, а крайние водятлы оказались.
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Бывший водитель

19 минут назад
Что он здесь оправдывает? У каждого придпринемателя есть 10-50 штук таких льготных проездных, и все ими пользуются. Не надо всё волить на водил. Ведь это совсем другие наказания и штрафы. У нас если что виноват стрелочник.
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...

22 минуты назад
Вот поэтому, надо делать проезд бесплатный, а водителям делать достойную зарплату...
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Комментаторам

23 минуты назад
Лишь бы кого-нибудь отпетушить)))))
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Светлана

23 минуты назад
Так, а нет мыслей то и на других маршрутах проверить добросовестность водителей, например Липецк-Двуречки там тоже водители говорят у кого льготные транспортные карты платите мне деньгами, и Вам хорошо карту не бегать не пополнять! А то одно вскрылось, а дальше думать и проверять и дела нет никому!
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Галина Петровна

36 минут назад
Дело Остапа Бендера живёт до сих пор!!!!
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Анатолий Лемберг

37 минут назад
Перед тем, как запускать в работу любой проект, надо пригласить независимых экспертов, чтобы они нашли недочеты, ошибки и уязвимости. Чем больше найдут, тем выше будут их гонорары. Но зато после исправлений, мошенники не смогут ничего сделать. Эксперты не должны быть "своими". Иначе они сговорятся с исполнителями и найдут специально сделанные "ниши". А то, что действительно будет работать на чужой карман, просто не заметят, так как им за это заплатили заинтересованные исполнители.
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