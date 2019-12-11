Общество
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«Каждый водитель на мошенничестве с транспортными картами заработал по 250 000 — 270 000 рублей»
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Стали известны детали незаконного обогащения на проездных льготников.
После публикации о том, что липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках, с GOROD48 связался председатель региональной общественной организации «Инвалиды войны» Мирослав Поляковский. Председатель компании-перевозчика, которая попала под суд из-за мошенничества с транспортными картами, рассказал о том, кто и как строил преступный бизнес на льготниках с января по август 2018 года.
- Вынужден признать, в схеме мошенничества с транспортными картами льготников были задействованы и мои подчиненные, и водители компании-конкурента. Схема была достаточно проста. С января 2018 года водители брали карты, дающие право на 50%-скидку на проезд на маршруте №407 «Липецк-Грязи», у своих родственников и арендовали у цыган. На эти карты мошенники ежемесячно клали по 10 000 рублей и ими набивали «план». В первую половину дня с картами льготников катались мои водители, вторую — водители конкурента, то есть они передавали карты друг другу, - рассказал Мирослав Поляковский. - В мошеннической схеме было задействовано порядка 10 человек. Каждый из них заработал на этих махинациях по 250 000 — 270 000 рублей. А нас, перевозчиков, они просто подставили!
Обман вскрылся случайно. Один из водителей, который был задействован в схеме, летом 2018 года пополнил карту льготника на 6 000 рублей. Деньги «зависли». Тогда водитель обратился в банк, откуда его отправили в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области». Сотрудники учреждения посмотрели транзакции по счету и искренне удивились: карта использовалась слишком часто, по несколько раз в минуту на одном и том же маршруте несколько месяцев подряд. Тогда чиновники приступили к детальному разбирательству.
- Помимо того, что водители подставили свои организации, они еще и нажились на нас. Чтобы руководство не замечало махинаций, они пользовались транспортными картами льготников и выбивали билеты. По итогам смены все выходило как всегда — по 200-250 пассажиров. На самом деле водители еще клали деньги себе в карман. Они уже приучили пассажиров на маршруте Липецк-Грязи ездить за наличные с дисконтом. Водители говорили им: давай мне 40 рублей (проезд по маршруту стоит 48 рублей — прим. GOROD48) наличными и езжай. Конечно, пассажиры радовались экономии и постоянно ею пользовались. А водитель клал себе эти наличные в карман, - говорит руководитель компании-перевозчика.
Мирослав Поляковский из-за преступной схемы водителей уже ответил в суде. Его компанию обязали вернуть деньги, которые бюджет перечислил в качестве субсидии за перевозку льготников. «Инвалидам войны» придется вернуть в казну региона свыше 1,9 млн рублей. Откуда брать такие деньги, Поляковский пока не знает. Конечно, есть вариант взыскать деньги в порядке регресса с нечестных водителей. Но и здесь есть свои проблемы.
- Сейчас делом с мошенничеством на проездных льготников занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Водители следователям свои действия объяснили тем, что якобы они мало получают и им нужно выполнять план. Во-первых, никаких планов нет. Во-вторых, раз они мало получают, откуда у них было ежемесячно по 10 000 рублей на «инвестиции» в свою преступную деятельность? - задается вопросом Поляковский. - Кроме того, очень сложно доказать, что водители, выманивая у пассажиров наличные, причинили ущерб компании. Да и самих пассажиров, которые сдавали карты в аренду или платили наличными меньше тарифа, не сыскать.
Кстати, если бы мошенничество случайно не вскрылось, перевозчики могли бы «попасть» на более внушительные суммы. Хотя в организациях заметили, что происходит что-то не то, еще весной 2018 года. Бухгалтерия «Инвалидов войны» удивилась тому, что на их автобусах стало ездить много льготников. Водителей вызвали к начальству. Шоферы объяснили рост льготников тем, что их коллеги из других компаний отказываются возить пассажиров, имеющих скидку. Перевозчики между собой это обсудили, решили, что такая ситуация может быть, и забыли.
Как говорят перевозчики, всю преступную схему можно было выявить и пресечь еще в зачатке — зимой 2018 года. Отслеживать транзакции по картам льготников должны в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области», но там почему-то колоссального роста поездок не заметили. Кроме того, сама системы оплаты проезда транспортными картами оказалась легко уязвима для такого мошенничества, то есть картой льготника можно оплатить проезд неограниченного числа пассажиров в одном автобусе. Сейчас этот недочет уже исправлен. Но перевозчики задаются справедливым вопросом: как можно было не предусмотреть этих деталей при разработке системы, которая стоила бюджету региону 200 млн рублей?
- Вынужден признать, в схеме мошенничества с транспортными картами льготников были задействованы и мои подчиненные, и водители компании-конкурента. Схема была достаточно проста. С января 2018 года водители брали карты, дающие право на 50%-скидку на проезд на маршруте №407 «Липецк-Грязи», у своих родственников и арендовали у цыган. На эти карты мошенники ежемесячно клали по 10 000 рублей и ими набивали «план». В первую половину дня с картами льготников катались мои водители, вторую — водители конкурента, то есть они передавали карты друг другу, - рассказал Мирослав Поляковский. - В мошеннической схеме было задействовано порядка 10 человек. Каждый из них заработал на этих махинациях по 250 000 — 270 000 рублей. А нас, перевозчиков, они просто подставили!
Обман вскрылся случайно. Один из водителей, который был задействован в схеме, летом 2018 года пополнил карту льготника на 6 000 рублей. Деньги «зависли». Тогда водитель обратился в банк, откуда его отправили в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области». Сотрудники учреждения посмотрели транзакции по счету и искренне удивились: карта использовалась слишком часто, по несколько раз в минуту на одном и том же маршруте несколько месяцев подряд. Тогда чиновники приступили к детальному разбирательству.
- Помимо того, что водители подставили свои организации, они еще и нажились на нас. Чтобы руководство не замечало махинаций, они пользовались транспортными картами льготников и выбивали билеты. По итогам смены все выходило как всегда — по 200-250 пассажиров. На самом деле водители еще клали деньги себе в карман. Они уже приучили пассажиров на маршруте Липецк-Грязи ездить за наличные с дисконтом. Водители говорили им: давай мне 40 рублей (проезд по маршруту стоит 48 рублей — прим. GOROD48) наличными и езжай. Конечно, пассажиры радовались экономии и постоянно ею пользовались. А водитель клал себе эти наличные в карман, - говорит руководитель компании-перевозчика.
Мирослав Поляковский из-за преступной схемы водителей уже ответил в суде. Его компанию обязали вернуть деньги, которые бюджет перечислил в качестве субсидии за перевозку льготников. «Инвалидам войны» придется вернуть в казну региона свыше 1,9 млн рублей. Откуда брать такие деньги, Поляковский пока не знает. Конечно, есть вариант взыскать деньги в порядке регресса с нечестных водителей. Но и здесь есть свои проблемы.
- Сейчас делом с мошенничеством на проездных льготников занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Водители следователям свои действия объяснили тем, что якобы они мало получают и им нужно выполнять план. Во-первых, никаких планов нет. Во-вторых, раз они мало получают, откуда у них было ежемесячно по 10 000 рублей на «инвестиции» в свою преступную деятельность? - задается вопросом Поляковский. - Кроме того, очень сложно доказать, что водители, выманивая у пассажиров наличные, причинили ущерб компании. Да и самих пассажиров, которые сдавали карты в аренду или платили наличными меньше тарифа, не сыскать.
Кстати, если бы мошенничество случайно не вскрылось, перевозчики могли бы «попасть» на более внушительные суммы. Хотя в организациях заметили, что происходит что-то не то, еще весной 2018 года. Бухгалтерия «Инвалидов войны» удивилась тому, что на их автобусах стало ездить много льготников. Водителей вызвали к начальству. Шоферы объяснили рост льготников тем, что их коллеги из других компаний отказываются возить пассажиров, имеющих скидку. Перевозчики между собой это обсудили, решили, что такая ситуация может быть, и забыли.
Как говорят перевозчики, всю преступную схему можно было выявить и пресечь еще в зачатке — зимой 2018 года. Отслеживать транзакции по картам льготников должны в ОКУ «Агентство транспорта Липецкой области», но там почему-то колоссального роста поездок не заметили. Кроме того, сама системы оплаты проезда транспортными картами оказалась легко уязвима для такого мошенничества, то есть картой льготника можно оплатить проезд неограниченного числа пассажиров в одном автобусе. Сейчас этот недочет уже исправлен. Но перевозчики задаются справедливым вопросом: как можно было не предусмотреть этих деталей при разработке системы, которая стоила бюджету региону 200 млн рублей?
14 3072
Водитель
Тетя Дуся
Бывший водитель
Брехня
Бывший водитель
...
Комментаторам
Светлана
Галина Петровна
Анатолий Лемберг