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Общество
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28 минут назад
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Подачу холодной воды 28 июня ограничат из-за плановых ремонтных работ на сетях жителям 18 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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