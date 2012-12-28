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28 минут назад

Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды 28 июня ограничат из-за плановых ремонтных работ на сетях жителям 18 улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, № 42 по улице Ленина, №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, жители частного сектора улиц Маяковского, 20-го Партсъезд, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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