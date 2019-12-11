Общество

52 минуты назад

На проспекте Победы начинается транспортный коллапс

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#водоснабжение #пробки

Из-за прорыва водопроводной трубы часть проспекта встала в пробке.

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Отрезок проспекта Победы от одноименной площади до перекрестка с улицей Механизаторов сейчас стоит в пробке. На этой части магистрали помимо автомобилей скопилось полтора десятка автобусов: их водители начали выпускать пассажиров. Проезжая часть залита водой.

Напомним, что пробку вызвал прорыв на магистральном водопроводе, который на перекрестке с улице Механизаторов повредили газовщики. Четная часть проспекта в этом месте сейчас перекрыта для проведения аварийных работ.

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#водоснабжение #пробки

Комментарии (25)

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дима

25 секунд назад
в городе бардак, а мэр уваркина закупает итальянские аттракционы за сотни миллионов рублей.. в городе канализация на износе, а уваркина трамваи сносит.. Уваркина, а давай канализацию демонтируем, она как и трамвай со 100% износом... мне кажется она намеренно губит город и его инфраструктуру.. сотни миллионов в парки и аттракционы - а в городе хаос, скоро будет как во время войны. Уваркина иди в отставку. на посту мэра нужен мужик, а не матерящаяся малохольная бабища
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Квадра

6 минут назад
Счет выставим на ОДН всем
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житель города

7 минут назад
уваркину надо в отставку! то ли ещё будет.. весь город разрушит к хуRм! Так нет же, эта тупая курица итальянские аттракционы закупает за сотни миллионов, и парки реконструирует.. а в гроде - БАРДАК!!! В отставку уваркину!!!!
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житель города

9 минут назад
коллеги - это * *** ец (Уваркина Е.Ю., цитата)
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007

9 минут назад
Млять есть в городе хозяин или нет?часть Папина перекрыли хаос творится теперь вода пошла тоже перекрыли, вопрос доколе терпеть будем?в городе городе есть грязь как в х,,,вой деревне,вы такое в Москве видели? Там даже внутридвровую территори ю убирает трактор со щеткой а у нас,,,,опа
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Да,Уваркина,так ты абхезалась капитально.

10 минут назад
Не видать теперь тебе,ни гос.дуры,ни фед.собрания.Заграница тебя ждёт.
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Картина маслом

13 минут назад
Одна жёлтая техника стоит не работает,какие то рабочие стоят,с понтом работают-коллеги это киздец!
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Жители

20 минут назад
Там копали жители гор не разговаривающие по русски,они тоже что ли работники горгаза или террористы
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Реал

22 минуты назад
valerafromsplus, этот офис в июле закрылся. Остались на победы и стаханова 47
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Уваркина:

23 минуты назад
" Это полный П....Ц"
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