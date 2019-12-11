На проспекте Победы начинается транспортный коллапс

Из-за прорыва водопроводной трубы часть проспекта встала в пробке.

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Отрезок проспекта Победы от одноименной площади до перекрестка с улицей Механизаторов сейчас стоит в пробке. На этой части магистрали помимо автомобилей скопилось полтора десятка автобусов: их водители начали выпускать пассажиров. Проезжая часть залита водой.Напомним, что пробку вызвал прорыв на магистральном водопроводе, который на перекрестке с улице Механизаторов повредили газовщики. Четная часть проспекта в этом месте сейчас перекрыта для проведения аварийных работ.