«Докрымнашевский» беби-бум привел к превышению расчетной наполняемости школ города на 29%, в результате чего в 12 учреждениях образования дети учатся в режиме переуплотненности.

В Липецке - 63 школы, рассчитанных на 43 984 учеников. На деле же в них учатся 56 843 школьника. В итоге средняя загруженность этих образовательных учреждений превысила 129%. Из-за того, что средняя наполняемость классов в 27,5 учеников превышает нормативную, 29 школ города работают в две смены.На ситуацию, нарушающую санитарно-эпидемиологические нормы, обратил внимание председателя Липецкого горсовета Игоря Тинькова руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. В своем обращении главный санитарный врач региона сообщил, что в этом году число учащихся увеличилось на 1890 человек, а построена была лишь одна школа на 800 мест в микрорайоне «Победа» (1 сентября должна была открыть свои двери точно такая же школа на улице 50 лет НЛМК, но, как не раз писал GOROD48, подрядчик завалил сроки ее сдачи). В итоге в режиме переуплотненности работают 12 школ города: №№ 3, 16, 18, 20, 29, 32, 33, 41, 44, 61, 68 и 69. В них на одного ученика приходится 1,3-2 кв.м. площади при норме от 2,5 метров, а это недопустимо. Особенно значительно превышена наполняемость начальных классов.Кстати, согласно ст. 99 Уголовно-исправительного Кодекса РФ, норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров. Так что можно констатировать, что в тюрьмах просторнее, чем в липецких школах. В школах, как и в местах лишения свободы, скученность ведет к росту инфекционных заболеваний, что очевидно зимой, когда целые учебные учреждения закрывают на карантин.Сегодня вопрос переуплотненности школ был рассмотрен на заседании комиссии Липецкого горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Перед депутатами о состоянии дел с наполненностью школ выступила председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.Из рассказа Светланы Бедровой следовало, что проблему переуплотненности породил «докрымнашевский» беби-бум. В итоге «контингент обучающихся» (так шкрабы называют школьников) вырос сразу на 30%, а к 2025 году прогнозируется рост еще на 13%. Соответственно, учить надо всех, а школы - не резиновые. Более того, многие здания построены в середине прошлого века, а то и раньше, и уже не соответствуют современным образовательным стандартам. Хуже всего дела обстоят в новостройках юго-западного района Липецка. Например, в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий» детей столько, что здесь необходимо строить новые школы вдобавок к уже имеющимся.Начальник департамента образования сообщила, что с 2016 года новые школы на 800 мест появились в 29-м микрорайоне, в микрорайонах «Елецкий» и «Победа». Также были реконструированы, капитально отремонтированы и оптимизированы еще ряд помещений, что позволило появиться 3912 ученическим местам. Но этого мало. В планах мэрии - строительство шести новых школ до 2025 года. В течении пяти лет две школы должны быть построены в микрорайоне «Европейский», по школе - в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский», в Желтых Песках и в новом, еще пока не застраиваемом жилом массиве на стыке Лебедянского шоссе с окружной автодорогой. Также будут возведены пристройки к 15 существующим школам в разных районах Липецка. Соответственно, эти меры снизят наполняемость классов до 25,5 человек, и общую загруженность зданий - до 115%.Впрочем, бэби-бум очевидно пошел на спад. Так, в 2018 году в Липецке уже родилось на 402 малыша меньше, чем в 2017 году, и рождаемость по итогам девяти месяцев этого года подтверждает этот тренд. Так что с учетом принимаемых мэрией мер к 2025 году в школах города станет все же просторнее, чем в тюрьмах.