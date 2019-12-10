Общество

сегодня, 14:41

В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах

12 1199
#образование
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В тюрьмах просторнее, чем в липецких школах

«Докрымнашевский» беби-бум привел к превышению расчетной наполняемости школ города на 29%, в результате чего в 12 учреждениях образования дети учатся в режиме переуплотненности.

В Липецке - 63 школы, рассчитанных на 43 984 учеников. На деле же в них учатся 56 843 школьника. В итоге средняя загруженность этих образовательных учреждений превысила 129%. Из-за того, что средняя наполняемость классов в 27,5 учеников превышает нормативную, 29 школ города работают в две смены.

На ситуацию, нарушающую санитарно-эпидемиологические нормы, обратил внимание председателя Липецкого горсовета Игоря Тинькова руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. В своем обращении главный санитарный врач региона сообщил, что в этом году число учащихся увеличилось на 1890 человек, а построена была лишь одна школа на 800 мест в микрорайоне «Победа» (1 сентября должна была открыть свои двери точно такая же школа на улице 50 лет НЛМК, но, как не раз писал GOROD48, подрядчик завалил сроки ее сдачи). В итоге в режиме переуплотненности работают 12 школ города: №№ 3, 16, 18, 20, 29, 32, 33, 41, 44, 61, 68 и 69. В них на одного ученика приходится 1,3-2 кв.м. площади при норме от 2,5 метров, а это недопустимо. Особенно значительно превышена наполняемость начальных классов.

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Кстати, согласно ст. 99 Уголовно-исправительного Кодекса РФ, норма жилой площади в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров. Так что можно констатировать, что в тюрьмах просторнее, чем в липецких школах. В школах, как и в местах лишения свободы, скученность ведет к росту инфекционных заболеваний, что очевидно зимой, когда целые учебные учреждения закрывают на карантин.

Сегодня вопрос переуплотненности школ был рассмотрен на заседании комиссии Липецкого горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Перед депутатами о состоянии дел с наполненностью школ выступила председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.

Из рассказа Светланы Бедровой следовало, что проблему переуплотненности породил «докрымнашевский» беби-бум. В итоге «контингент обучающихся» (так шкрабы называют школьников) вырос сразу на 30%, а к 2025 году прогнозируется рост еще на 13%. Соответственно, учить надо всех, а школы - не резиновые. Более того, многие здания построены в середине прошлого века, а то и раньше, и уже не соответствуют современным образовательным стандартам. Хуже всего дела обстоят в новостройках юго-западного района Липецка. Например, в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий» детей столько, что здесь необходимо строить новые школы вдобавок к уже имеющимся.

Начальник департамента образования сообщила, что с 2016 года новые школы на 800 мест появились в 29-м микрорайоне, в микрорайонах «Елецкий» и «Победа». Также были реконструированы, капитально отремонтированы и оптимизированы еще ряд помещений, что позволило появиться 3912 ученическим местам. Но этого мало. В планах мэрии - строительство шести новых школ до 2025 года. В течении пяти лет две школы должны быть построены в микрорайоне «Европейский», по школе - в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский», в Желтых Песках и в новом, еще пока не застраиваемом жилом массиве на стыке Лебедянского шоссе с окружной автодорогой. Также будут возведены пристройки к 15 существующим школам в разных районах Липецка. Соответственно, эти меры снизят наполняемость классов до 25,5 человек, и общую загруженность зданий - до 115%.

Впрочем, бэби-бум очевидно пошел на спад. Так, в 2018 году в Липецке уже родилось на 402 малыша меньше, чем в 2017 году, и рождаемость по итогам девяти месяцев этого года подтверждает этот тренд. Так что с учетом принимаемых мэрией мер к 2025 году в школах города станет все же просторнее, чем в тюрьмах.
12 1199
#образование
2

Комментарии (12)

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Родители

4 минуты назад
А после 1 смены продленка
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Сергей 13

11 минут назад
для Родители, Вы мне про моё время не рассказывайте,это был застой,а сейчас,благодаря нашему президенту,который не покладая рук на галере пашет,мы семимильными шагами идём в развитой капитализьм,и не нужно мне рассказывать про проблемы,вон,уже работяги опять,со слов наших чинуш требуют пенсионный возраст поднять,нужно ишшо ночлежки при заводах начинать строить.А,кстати,в школах нужно три класса оставить,а выше платно сделать,и все проблемы решатся.
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valerafromsplus

15 минут назад
гость, да это пацанчика разморило просто)))
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для Родители

39 минут назад
А как вы учились в свое время? Две смены были нормой! А некоторым посчастливилось и в ТРИ смены учиться в 33-й школе ! А сейчас_ ОЙ! ОЙ! Вторая смена! А после первой смены кто сидит с вашим ребенком? Кстати не только Университетский переполнен. В 19-й школе по 31 человеку в классе, а школа не такая современная как в Университетском, ей больше 70 лет!
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Перри Мейсон

43 минуты назад
«Докрымнашевский» беби-бум. Просто тогда гомосексуалистов было меньше...)))
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)))))

43 минуты назад
Сегодня по городу моталась Тойота с номерами ААА. явно по своим личным делам. накажите и постройте школу. ясли. детсад. Слабо???
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Родители

49 минут назад
школа 29 -«Университетский» - 8 первых классов по 33 ученика , в раздевалках не протолкнуться .уже со второго класса 2 смена. какая может быть вторая смена? кому провожать в школу детей если родители уходят на работу, кто нибудь об этом подумал. дети до 5 класса хотя бы должны ходить в 1 смену. Очнитесь все! Чтобы трагедий с детьми не было
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Прошу пардону,

56 минут назад
но это еще нормально, а когда в ясельной группе 35!!!!!!! (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ) малышей, вот где жара стоит(((
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житель опытной

57 минут назад
А что ж 14 школу не проверили наполняемость классов.
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Советчик

сегодня, 15:03
Ну, постройте ещё парочку школ, в чём проблема? И разгрузите тогда эту вашу загруженность!
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