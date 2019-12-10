Общество

сегодня, 10:14

У мэрии Липецка не нашлось миллиарда рублей на новую дорогу

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#дороги #благоустройство
У мэрии Липецка не нашлось миллиарда рублей на новую дорогу

Чиновники отреагировали на обращение Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой по поводу проблем жителей улицы Речной.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты рассмотрели обращение Уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой, попросившей сделать на улице Речной дорогу с твердым покрытием.

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- Заявитель Косолапова просила соединить улицу Речную с улицей 50 лет НЛМК. И еще одна ее жалоба касалась уборки той части улицы, куда не заходит коммунальная техника, - пояснил депутатам появление такого обращения председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.

- На то, чтобы соединить улицу Речную с улицей 50 лет НЛМК, нужен один миллиард рублей. Мы понимаем, что строителям пришлось бы пройти пойменное озеро за ИК-5, а потом еще и болото. То есть нужно строить два мостовых перехода. Это - нецелесообразно. Поэтому мы решили в следующем году провести ямочный ремонт дороги по улице Речной и отсыпать ту ее часть, которая в грунте, шлаком. По освещению улицы… «Горсвету» дано соответствующее поручение. При выделении на это финансовых средств мы готовы доосветить улицу. Кстати, в Коровино в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» мы отремонтировали три улицы. Так что эта часть города не забыта, - отметил председатель департамента.

Из пояснений чиновника следовало, что на Речной живут 147 человек. Длина дороги - 1475 метров, ее ширина - четыре метра. Из них 250 метров - в грунте. Коммунальная техника на такую условную дорогу не заходит, дабы не продавить колею в грунте, ведь иначе это вызвало бы жалобы самих жителей улицы.

- Что мне никогда не нравится в ваших отсветах, так это слово «нецелесообразно»! Это для вас нецелесообразно, а не для людей, которые там живут. Но 250 метров этой дороги надо же сделать! Обеспечьте минимум комфорта проживания людей на этой улице, - обратился к Николаю Воронину первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

- За мою депутатскую деятельность, за 15 лет, это первый раз, чтобы Уполномоченный по правам человека к нам обратился по такому поводу, - воскликнул председатель депутатской комиссии Борис Бондарев.

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В итоге депутаты рекомендовали администрации города найти средства в бюджете на ремонт улицы Речной.

Напомним, что региональный омбудсмен вступилась за права жителей улицы Речной в Липецке после жалобы на ее имя от инвалида II группы Веры Косолаповой. В своем обращении Ираида Тихонова пишет, что жители улицы Речной находятся в сложной ситуации. Они просят отсыпать им дорогу хоть асфальтобетонной крошкой, хоть щебнем. Омбудсмен обращает внимание на то, что Генпланом развития Липецка до 2035 года предусмотрено строительство дороги, которая бы соединила улицу Речную и улицу 50 лет НЛМК, но в два ближайших года мэрия не собирается реализовывать этот проект, ссылаясь на отсутствие финансирования.
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#дороги #благоустройство

Комментарии (15)

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Липчанин

2 минуты назад
Все правильно говорят. Сначала нужно сделать то, что в интересах десятков тысяч. А не в интересах 150 жителей гетто.
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Вера

17 минут назад
Какие дороги?! Вы о чём? Главное парки!!!
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НИКОЛАЙ ВОРОНИН

18 минут назад
ШЕРШАВЫЙ, Я сказал же- НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Заваркина

50 минут назад
Я сначала делаю парки, которые нужны мне и моему шефу, а улицу для людей я делать не собираюсь!
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Евгения Уваркина где

55 минут назад
В липецке можно посрать и поссать нет ни обного общественного туалета. На данный момент я сру в подьездах или лифте
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Перри Мейсон

56 минут назад
Ираида Тихонова- омбудсвумен..
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гость

59 минут назад
15 лет штаны протирает, + 1 !
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Хммм

59 минут назад
Увакина наверно свистнула
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!

сегодня, 10:37
Сергей 13, сроду говно от чернышовой не покупаю. На выставки наверное отдельные партии делают, иначе оплевались бы.
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15 лет штаны протирает

сегодня, 10:36
думак со стажем. Потолок-8 лет. Больше там делать нехер. Дармоеды толстожопые.
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