Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк

Пока только на тестирование.

Скоро на дороги города выйдет автобус- «гармошка», эту информацию GOROD48 подтвердили в администрации Липецка. Уже знакомый липчанам вид городского транспорта мэрии предоставили бесплатно — для теста. По итогам обкатки на городских улицах будет принято решение — закупать такие модели автобусов или нет. Технику для тестирования предоставил белорусский производитель.



На испытания в Липецк прибыл «МАЗ-215069». Этот автобус может перевозить до 167 человек одновременно, с 38 местами для сидения. Во время тестирования будет оценено, насколько «гармошка» маневренна для липецких дорог.



Автобусы «гармошки» - «Ikarus 280» - возили липчан с советских времен до «нулевых» годов. Затем он были списаны из-за полного износа.