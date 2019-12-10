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Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк

23 2984
#транспорт
4
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк

Пока только на тестирование.

Скоро на дороги города выйдет автобус- «гармошка», эту информацию GOROD48 подтвердили в администрации Липецка. Уже знакомый липчанам вид городского транспорта мэрии предоставили бесплатно — для теста. По итогам обкатки на городских улицах будет принято решение — закупать такие модели автобусов или нет. Технику для тестирования предоставил белорусский производитель.

На испытания в Липецк прибыл «МАЗ-215069». Этот автобус может перевозить до 167 человек одновременно, с 38 местами для сидения. Во время тестирования будет оценено, насколько «гармошка» маневренна для липецких дорог.

Автобусы «гармошки» - «Ikarus 280» - возили липчан с советских времен до «нулевых» годов. Затем он были списаны из-за полного износа.
23 2984
#транспорт
4

Комментарии (23)

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indezit

8 минут назад
А они за руль насажали пелоток, одна на 30-ке по мобильнику трещала две остановки. Еще хвалятся, соблюдают пдд...
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А про это забыли?

11 минут назад
Липчанин, Вот именно да ещё и сходной дверёй для посадки, это дебил только может предложить. Им же в автобусах не ездить.
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indezit

11 минут назад
Новиков лично приказал: форму водителям, автобусы без стоячих мест. И это при тарифе 15р !
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indezit

14 минут назад
ППЦ и днище! 167 мест при 38 сидячих возят только дохлых свиней с сидячими надзирателями! А на убой их лёжа плацкартным транспортируют. Как нужно себя не уважать...
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Липчанин

20 минут назад
гость, Прикольно будет выглядеть погрузка пассажиров без кондуктора))) ответить Или выгрузка утром зашел вечером вышел
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Л-а

25 минут назад
Ну зачем с гармошкой? Нельзя ли просто большой удобный автобус? То с тройным восхождением в салоне (ужас), то теперь гармошки не хватало.
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306

37 минут назад
Посадите на него водителем рыбу,он его быстро обкатает.
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Митяй

40 минут назад
ра., ты дебил трамвай это экологичный вид транспорта без пробок. На космонавтов авария с автобусом и все капут калапс движение стало. Вот из за таких дуримаров как ты город в деревню превратился
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Шиша

48 минут назад
У МАЗа салон гораздо удобнее, а Volgabus отстой, как можно было закупить это г...,
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жительница

48 минут назад
Очень хорошо, может липецкие водители научаться по нормальному возить людей и не устраивать автогонки на дорогах, а то едешь и думаешь, живым выйдешь из автобуса или без пуговиц на одежде.
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