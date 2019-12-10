Общество
сегодня, 11:37
Автобус- «гармошка» возвращается в Липецк
23 2984
Пока только на тестирование.
Скоро на дороги города выйдет автобус- «гармошка», эту информацию GOROD48 подтвердили в администрации Липецка. Уже знакомый липчанам вид городского транспорта мэрии предоставили бесплатно — для теста. По итогам обкатки на городских улицах будет принято решение — закупать такие модели автобусов или нет. Технику для тестирования предоставил белорусский производитель.
На испытания в Липецк прибыл «МАЗ-215069». Этот автобус может перевозить до 167 человек одновременно, с 38 местами для сидения. Во время тестирования будет оценено, насколько «гармошка» маневренна для липецких дорог.
Автобусы «гармошки» - «Ikarus 280» - возили липчан с советских времен до «нулевых» годов. Затем он были списаны из-за полного износа.
На испытания в Липецк прибыл «МАЗ-215069». Этот автобус может перевозить до 167 человек одновременно, с 38 местами для сидения. Во время тестирования будет оценено, насколько «гармошка» маневренна для липецких дорог.
Автобусы «гармошки» - «Ikarus 280» - возили липчан с советских времен до «нулевых» годов. Затем он были списаны из-за полного износа.
23 2984
indezit
А про это забыли?
indezit
indezit
Липчанин
Л-а
306
Митяй
Шиша
жительница