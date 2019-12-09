Общество

35 минут назад

На улице Папина начался демонтаж опор ЛЭП: энергетики предупреждают о возможных заторах на дороге

1 400
#благоустройство
На улице Папина начался демонтаж опор ЛЭП: энергетики предупреждают о возможных заторах на дороге

Сегодня в Липецке на улице Папина работники ЛГЭК начали демонтаж опор линии электропередачи. 

По словам представителей компании, демонтаж и уборка его последствий займут не более 15 дней. В это время из-за использования автовышек на улице Папина возможны заторы.

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Напомним, что на улице Папина осуществляется одно из программ благоустройства города. Энергетики уже проложили под землей почти 2,5 километра кабельной линии – от индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка. 

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Теперь им простоит демонтировать девять столбов высоковольтной линии электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть и снизит вероятность возникновения ДТП на улице Папина.

1 400
#благоустройство

Комментарии (1)

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не 9 столбов

24 минуты назад
а 9 опор.
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