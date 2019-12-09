Общество
35 минут назад
На улице Папина начался демонтаж опор ЛЭП: энергетики предупреждают о возможных заторах на дороге
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Сегодня в Липецке на улице Папина работники ЛГЭК начали демонтаж опор линии электропередачи.
По словам представителей компании, демонтаж и уборка его последствий займут не более 15 дней. В это время из-за использования автовышек на улице Папина возможны заторы.
Напомним, что на улице Папина осуществляется одно из программ благоустройства города. Энергетики уже проложили под землей почти 2,5 километра кабельной линии – от индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка.
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Теперь им простоит демонтировать девять столбов высоковольтной линии электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть и снизит вероятность возникновения ДТП на улице Папина.
Напомним, что на улице Папина осуществляется одно из программ благоустройства города. Энергетики уже проложили под землей почти 2,5 километра кабельной линии – от индустриально-строительного колледжа до кольца Центрального рынка.
⠀
Теперь им простоит демонтировать девять столбов высоковольтной линии электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть и снизит вероятность возникновения ДТП на улице Папина.
1 400
не 9 столбов