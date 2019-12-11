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15 минут назад

Олег Латунов официально назначен начальником УМВД России по Липецкой области

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#начальник УМВД #Олег Латунов
Олег Латунов официально назначен начальником УМВД России по Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в трех регионах официально назначил начальников управлений МВД.

Главой УМВД по Липецкой области официально стал полковник полиции Олег Латунов, ранее работавший заместителем начальника УМВД по Курской области, сообщает "Росбалт".

Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию Олег Латунов - учитель физкультуры. В 1991 году был призван в армию. После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами, начав службу с должности милиционера-конвоира Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году его назначили начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области.

В 2014 году Олега Латунова перевели в Курск на должность руководителя УМВД РФ по городу. С 2018 года он - заместитель начальника УМВД по Курской области.

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#начальник УМВД #Олег Латунов

Комментарии (2)

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Вася Куролесов

10 секунд назад
Товарищ полковник! Сердечно поздравляю с назначением на высокую должность в жемчужине Черноземья! Желаю здоровья, терпения, душевного терпеливого начальства и адекватных квалифицированных подчиненных. Вперед, к высоким служебным результатам и генеральским погонам!
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Картина маслом

2 минуты назад
Начинайте строить Речной порт.
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