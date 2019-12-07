Евгения Уваркина прокомментировала «то самое видео»

и пообещала выиграть пари с GOROD48 на то, что благоустройство Нижнего парка будет закончено 25 декабря.





Сегодня Евгения Уваркина еще раз проинспектировала ход строительных работ в Нижнем парке и GOROD48 попросил мэра прокомментировала «то самое видео». И Евгения Юрьевна это сделала.

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По ее словам, за день записи видео у нее была встреча с главой региона, который интересовался ходом реновации Нижнего парка. На встрече мэр Липецка пообещала губернатору, что работы в парке закончатся 25 декабря.



- На следующее утро в 9 часов я приехала сюда одна и увидела, что подрядчик расслабился. Ни техники, ни людей. Да, у меня были эмоции на этот счет. Но хочу обратить внимание, что это видео я отослала в чат рабочей группы, оно было адресовано подрядчику, и никого персонально я не оскорбляла. Да, были эмоции, но сейчас я вижу результат. Сегодня я вижу, что строители идут к цели. Мы сдадим к 25 декабря не только этот парк, но и парк Металлургов. А в Нижнем парке 28 декабря будет и каток, и точки питания, и красивая елка и огромный новогодний пятиметровый шар от спонсоров, - сказала Евгения Уваркина.



Отставание от графика, (второй этап реновации Нижнего парка должны были завершить еще в октябре) глава Липецка пояснила необходимостью переработать проект.















- Проектом предполагалось, что плитка будет уложена на песчано-цементную смесь. Но в Нижнем парке высокий уровень грунтовых вод. Поэтому было решено сделать иное основание под красивую широкоформатную плитку - литую бетонную плиту. С таким основанием плитка не «поплывет» ни при каких условиях. Строители кладут плитку на гранитный отсев, с которым можно работать и при низких температурах. Поэтому из-за пересмотра проекта, обустройства нового бетонного основания работы и затянулись, - пояснила глава Липецка.



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Крепкое словцо Евгении Уваркиной и впрямь мобилизовали строителей. Они пашут не покладая рук. Этому благоприятствует и погода. Но работы остается еще очень много. Более того, плитку на некоторых участках, о чем и писал GOROD48 еще в ноябре, рабочие вынуждены перекладывать заново, так как ее вспучили ноябрьские морозы. А в некоторых местах под плитку нет еще даже и основания. И не хотелось бы, чтобы строители, руководствуясь авралом, уложили бы там плитку на песчано-цементную смесь.



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Впрочем,











Напомним, что второй этап реновации парка начался летом. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.



Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».



Вчера глава Липецка заключила пари с GOROD48 на то, что 25 декабря все строительные работы в Нижнем парке будут закончены. И что 28 декабря в нем откроются каток и зона фудкорда (уличного питания). А вечером в социальных сетях появилось видео, на котором Евгения Уваркина прикладывает крепкими выражениями подрядную организацию, которая благоустраивает Нижний парк: 9 часов утра мэр увидела в парке стоящую технику, строительный мусор и всего двух рабочихПо ее словам, за день записи видео у нее была встреча с главой региона, который интересовался ходом реновации Нижнего парка. На встрече мэр Липецка пообещала губернатору, что работы в парке закончатся 25 декабря.- На следующее утро в 9 часов я приехала сюда одна и увидела, что подрядчик расслабился. Ни техники, ни людей. Да, у меня были эмоции на этот счет. Но хочу обратить внимание, что это видео я отослала в чат рабочей группы, оно было адресовано подрядчику, и никого персонально я не оскорбляла. Да, были эмоции, но сейчас я вижу результат. Сегодня я вижу, что строители идут к цели. Мы сдадим к 25 декабря не только этот парк, но и парк Металлургов. А в Нижнем парке 28 декабря будет и каток, и точки питания, и красивая елка и огромный новогодний пятиметровый шар от спонсоров, - сказала Евгения Уваркина.Отставание от графика, (второй этап реновации Нижнего парка должны были завершить еще в октябре) глава Липецка пояснила необходимостью переработать проект.- Проектом предполагалось, что плитка будет уложена на песчано-цементную смесь. Но в Нижнем парке высокий уровень грунтовых вод. Поэтому было решено сделать иное основание под красивую широкоформатную плитку - литую бетонную плиту. С таким основанием плитка не «поплывет» ни при каких условиях. Строители кладут плитку на гранитный отсев, с которым можно работать и при низких температурах. Поэтому из-за пересмотра проекта, обустройства нового бетонного основания работы и затянулись, - пояснила глава Липецка.Крепкое словцо Евгении Уваркиной и впрямь мобилизовали строителей. Они пашут не покладая рук. Этому благоприятствует и погода. Но работы остается еще очень много. Более того, плитку на некоторых участках, о чем и писал GOROD48 еще в ноябре, рабочие вынуждены перекладывать заново, так как ее вспучили ноябрьские морозы. А в некоторых местах под плитку нет еще даже и основания. И не хотелось бы, чтобы строители, руководствуясь авралом, уложили бы там плитку на песчано-цементную смесь.Впрочем, заключенное мэром с GOROD48 пари остается в силе, а это значит, что глава Липецка не позволит, надеемся, обвести ее вокруг пальца.Напомним, что второй этап реновации парка начался летом. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра». В Нижнем построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома (она почти готова), а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны экотропа, танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фудкорты. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 миллионов рублей. Львиная доля средств - федеральные, по национальному проекту «Жилье и городская среда».