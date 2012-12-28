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Общество
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54 минуты назад
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За вонь в Липецке сотрудников ООО «КолоСС» оштрафовали на 60 000 рублей
Штраф заплатили управляющий и агроном компании.
«По результатам надзорных мероприятий установлены нарушения экологического и земельного законодательства, допущенные организацией при внесении удобрений в почву, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В адрес руководителя ООО «КолоСС» внесено представление. А в отношении должностных лиц компании прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 «Порча земель» и по ч. 2 ст. 8.7 «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».
По итогам рассмотрения дел территориальным управлением Россельхознадзора должностным лицам назначен административный штраф. Управляющему 50 000 рублей, а агроному 10 000 рублей. Штраф оплачен.
В результате вмешательства прокуратуры нарушения закона предприятием устранены.
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