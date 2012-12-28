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301
54 минуты назад
5

За вонь в Липецке сотрудников ООО «КолоСС» оштрафовали на 60 000 рублей

Штраф заплатили управляющий и агроном компании.

Прокуратура Липецкого района сообщила о результате проверки ООО «КолоСС» после того, как Липецк в очередной раз накрыл неприятный запах.

«По результатам надзорных мероприятий установлены нарушения экологического и земельного законодательства, допущенные организацией при внесении удобрений в почву, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В адрес руководителя ООО «КолоСС» внесено представление. А в отношении должностных лиц компании прокурор возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 «Порча земель» и по ч. 2 ст. 8.7 «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

По итогам рассмотрения дел территориальным управлением Россельхознадзора должностным лицам назначен административный штраф. Управляющему 50 000 рублей, а агроному 10 000 рублей. Штраф оплачен.

В результате вмешательства прокуратуры нарушения закона предприятием устранены.
неприятный запах
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Сельский Кулак
37 минут назад
Вы и так все в дерьме,а это органическое удобрение,а не химия.Радуйтесь,что пахнет,а не воняет как завод.
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Не зря
39 минут назад
За "СС" надо оштрафовать.
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Народ, а вам
47 минут назад
не кажется что последнее время стало слишком много говна?
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Дед
47 минут назад
Деньги не пахнут !
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48 минут назад
Почему не на 60 000 000?
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