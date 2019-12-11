Происшествия

57 минут назад

Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»

16 902
#коммуникации
2
Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»

Эту работу в мэрии начнут с проспекта Победы и улицы Баумана, дорогам, которые в следующем году попадут под масштабные реконструкции.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня во время работ по перекладыванию под проспектом Победы газопровода в районе остановки «Памятник Чернобыльцам» рабочие пробили водопроводную трубу. Ремонтно-восстановительные работы остановили движение транспорта по четной стороне проспекта.

Эту ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка Евгения Уваркина:

- Одна из главных коммунальных городских проблем Липецка - отсутствие актуальных схем подземных сетей и коммуникаций. И сегодня на проспекте Победы случилось очередное ЧП. Поэтому в Липецке необходимо срочно провести инвентаризацию всех таких сетей и коммуникаций. Это трудоемкая и финансово затратная задача, но я уже распорядилась провести такую работу по той части проспекта Победы, который попадет под реконструкцию в следующем году. Кстати, именно в этой части проспекта и случилась коммунальная авария. Также такую работу необходимо провести на улице Баумана - проект ее реконструкции предполагает расширение дороги на 3,5 метра, то есть в каждом направлении прибавится по полосе.

По словам главы Липецка, зачастую даже новые коммуникации проложены не там, где они указаны в проектах и на картах. Как пример - микрорайон «Европейский», в котором строители регулярно устраивают блэкаут жителям.

- Часто исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам, и такую порочную практику нужно прекращать, - сказала Евгения Уваркина.
16 902
#коммуникации
2

Комментарии (16)

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Рок Злой

1 минуту назад
Эксперт, Какую отмазку сетевеки для Уваркиной придумали, ту она теперь журналистам и рассказывает... Удобные времена наступили в городе, полуграмотному мэру можно сочинять всё что угодно, она женщина доверчивая.
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Проснулась!

2 минуты назад
Еще летом, когда проспект победы ремонтировали, 20й из-за такого пробива трубы несколько дней сидел. И также говорили, что актуального плана нет, что бардак. Но поговорили и забыли... и вот пожалуйста. Теперь можно и там с криками п....ц побегать
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Машка Облигация

4 минуты назад
Наша «Маруся» когда становилась мершей врят- ли думала что придётся отвечать и за трубы и за канализацию . Она думала будет красоваться в белых штанах и поливать всех матом . А придётся одевать спецовку и резиновые сапоги и лезть в калектор с гавном.
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Осталось - 25

6 минут назад
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Житель

7 минут назад
Одна коммуникация, вторая коммуникация. Третья коммуникация, это п...... Ц коллеги!
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Пенсионер

8 минут назад
Во всем виноваты три "Б" - Безграмотность, Безответственность и Безалаберность. А про ветхость коммуникаций в городе Уваркина права на 100% и , к сожалению, это касается не только ЖКХ, но и всех сфер деятельности в России. Износ основных фондов катастрофически велик , в том числе и энергоблоков АЭС,
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Эксперт

16 минут назад
Так же если поднять документы там будет стоять дата её ведения в эксплуатацию и она давно просрочена в 2 раза и она подлежит замене. Вот из за этого и не могут найти якобы документы.
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Эксперт

19 минут назад
Старый, Стоит тебе не законно подключится или врезатся сразу найдут и хозяин найдётся. А что здесь написано зто лож. У каждой трубы есть акт приёма и ввода в эксплуатацию. ПРОСТО ЭТИМ НЕ КТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ И НЕ ХОЧЕТ.
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Старый

27 минут назад
Проще построить Новый город в чистом поле , чем найти все коммуникации которые проложены под землёй тупыми властями начиная от коммунистов заканчивая единаросами это тупоголовая биомасса не имеет даже плана этих коммуникаций . Кто где хотел там и рыл и никто не знает где чья труба или кабель.
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Людишки

28 минут назад
Ключевое слово строчно ! Срочно коллеги опять пи...у?
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