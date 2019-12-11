Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»

Эту работу в мэрии начнут с проспекта Победы и улицы Баумана, дорогам, которые в следующем году попадут под масштабные реконструкции.





Эту ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка Евгения Уваркина:



- Одна из главных коммунальных городских проблем Липецка - отсутствие актуальных схем подземных сетей и коммуникаций. И сегодня на проспекте Победы случилось очередное ЧП. Поэтому в Липецке необходимо срочно провести инвентаризацию всех таких сетей и коммуникаций. Это трудоемкая и финансово затратная задача, но я уже распорядилась провести такую работу по той части проспекта Победы, который попадет под реконструкцию в следующем году. Кстати, именно в этой части проспекта и случилась коммунальная авария. Также такую работу необходимо провести на улице Баумана - проект ее реконструкции предполагает расширение дороги на 3,5 метра, то есть в каждом направлении прибавится по полосе.



По словам главы Липецка, зачастую даже новые коммуникации проложены не там, где они указаны в проектах и на картах. Как пример - микрорайон «Европейский», в котором строители регулярно устраивают блэкаут жителям.



- Часто исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам, и такую порочную практику нужно прекращать, - сказала Евгения Уваркина. Как уже сообщал GOROD48, сегодня во время работ по перекладыванию под проспектом Победы газопровода в районе остановки «Памятник Чернобыльцам» рабочие пробили водопроводную трубу . Ремонтно-восстановительные работы остановили движение транспорта по четной стороне проспекта.Эту ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка Евгения Уваркина:- Одна из главных коммунальных городских проблем Липецка - отсутствие актуальных схем подземных сетей и коммуникаций. И сегодня на проспекте Победы случилось очередное ЧП. Поэтому в Липецке необходимо срочно провести инвентаризацию всех таких сетей и коммуникаций. Это трудоемкая и финансово затратная задача, но я уже распорядилась провести такую работу по той части проспекта Победы, который попадет под реконструкцию в следующем году. Кстати, именно в этой части проспекта и случилась коммунальная авария. Также такую работу необходимо провести на улице Баумана - проект ее реконструкции предполагает расширение дороги на 3,5 метра, то есть в каждом направлении прибавится по полосе.По словам главы Липецка, зачастую даже новые коммуникации проложены не там, где они указаны в проектах и на картах. Как пример - микрорайон «Европейский», в котором строители регулярно устраивают блэкаут жителям.- Часто исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам, и такую порочную практику нужно прекращать, - сказала Евгения Уваркина.