57 минут назад
Евгения Уваркина: «Необходимо срочно провести инвентаризацию всех сетей и коммуникаций»
Эту работу в мэрии начнут с проспекта Победы и улицы Баумана, дорогам, которые в следующем году попадут под масштабные реконструкции.
Эту ситуацию GOROD48 прокомментировала глава Липецка Евгения Уваркина:
- Одна из главных коммунальных городских проблем Липецка - отсутствие актуальных схем подземных сетей и коммуникаций. И сегодня на проспекте Победы случилось очередное ЧП. Поэтому в Липецке необходимо срочно провести инвентаризацию всех таких сетей и коммуникаций. Это трудоемкая и финансово затратная задача, но я уже распорядилась провести такую работу по той части проспекта Победы, который попадет под реконструкцию в следующем году. Кстати, именно в этой части проспекта и случилась коммунальная авария. Также такую работу необходимо провести на улице Баумана - проект ее реконструкции предполагает расширение дороги на 3,5 метра, то есть в каждом направлении прибавится по полосе.
По словам главы Липецка, зачастую даже новые коммуникации проложены не там, где они указаны в проектах и на картах. Как пример - микрорайон «Европейский», в котором строители регулярно устраивают блэкаут жителям.
- Часто исполнительная документация не соответствует фактически выполненным работам, и такую порочную практику нужно прекращать, - сказала Евгения Уваркина.
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