Региональный омбудсмен вступился за права жителей улицы Речной в Липецке

Ираида Тихонова не довольна тем, что у мэрии нет желания сделать горожанам дорогу с твердым покрытием.

Завтра на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета будет рассмотрена просьба областного Уполномоченного по правам человека Ираиды Тихоновой сделать жителям улицы Речная дорогу с твердым покрытием. Об этом омбудсмена попросила инвалид II группы Вера Косолопова.- Живем тут как Агафья Лыкова в своей тайге! - говорит GOROD48 женщина с лопатой в руке.По ее словам, грунтовую дорогу тут в первый и последний раз отсыпали срезанной с Октябрьского моста асфальтной крошкой лет двадцать тому назад. И все. С тех пор такая дорога разрушилась настолько, что за ее дочерью перестал заезжать рабочий автобус. Чтобы дойти до цивилизации, жителям Речной по крутому подъему нужно преодолевать сотни метров до благоустроенной, с асфальтом, улицы Буденного.- Дорога нам очень нужна, - говорит еще одна женщина, которую мы встретили на улице Речной. - Здесь живут точно такие же люди, как и в микрорайонах. Парки - это конечно, хорошо, но и о жителях частного сектора забывать не стоит.В своем обращении Ираида Тихонова пишет, что жители улицы Речной находятся в сложной ситуации. Они просят отсыпать им дорогу хоть асфальтобетонной крошкой, хоть щебнем. Омбудсмен обращает внимание на то, что Генпланом развития Липецка до 2035 года предусмотрено строительство дороги, которая бы соединила улицу Речную и улицу 50 лет НЛМК, но в два ближайших года мэрия не собирается реализовывать этот проект, ссылаясь на отсутствие финансирования.