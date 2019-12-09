Общество

48 минут назад

Региональный омбудсмен вступился за права жителей улицы Речной в Липецке

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#благоустройство
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Региональный омбудсмен вступился за права жителей улицы Речной в Липецке

Ираида Тихонова не довольна тем, что у мэрии нет желания сделать горожанам дорогу с твердым покрытием.

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Завтра на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета будет рассмотрена просьба областного Уполномоченного по правам человека Ираиды Тихоновой сделать жителям улицы Речная дорогу с твердым покрытием. Об этом омбудсмена попросила инвалид II группы Вера Косолопова.

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- Живем тут как Агафья Лыкова в своей тайге! - говорит GOROD48 женщина с лопатой в руке.

По ее словам, грунтовую дорогу тут в первый и последний раз отсыпали срезанной с Октябрьского моста асфальтной крошкой лет двадцать тому назад. И все. С тех пор такая дорога разрушилась настолько, что за ее дочерью перестал заезжать рабочий автобус. Чтобы дойти до цивилизации, жителям Речной по крутому подъему нужно преодолевать сотни метров до благоустроенной, с асфальтом, улицы Буденного.

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- Дорога нам очень нужна, - говорит еще одна женщина, которую мы встретили на улице Речной. - Здесь живут точно такие же люди, как и в микрорайонах. Парки - это конечно, хорошо, но и о жителях частного сектора забывать не стоит.

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В своем обращении Ираида Тихонова пишет, что жители улицы Речной находятся в сложной ситуации. Они просят отсыпать им дорогу хоть асфальтобетонной крошкой, хоть щебнем. Омбудсмен обращает внимание на то, что Генпланом развития Липецка до 2035 года предусмотрено строительство дороги, которая бы соединила улицу Речную и улицу 50 лет НЛМК, но в два ближайших года мэрия не собирается реализовывать этот проект, ссылаясь на отсутствие финансирования.
12 780
#благоустройство
2

Комментарии (12)

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Даже тапки не смеются

4 минуты назад
Ещё одна чепуха проснулась и сразу засуетилась.Ты за Уваркину завтра спроси со своих едерастов, или слабо? Языки все в жопец по засовывали,черти поганые.
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Перри Мейсон

6 минут назад
Омудс-кто?)))
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...

12 минут назад
Фрэнк Гудвин, х-у-л-и
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Фрэнк Гудвин

15 минут назад
Модераторы, а какой криминал в словосочетании " ц е н т р а л ь н ы х у л и ц " ???
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нет

16 минут назад
Генплан не будет реализован никогда, гораздо проще и удобнее ликвидировать трамвай и матом ругаться на всю страну.
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Сергей 13

17 минут назад
Жителям, свежая,и я бы сказал,мудрая мысль!
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Фрэнк Гудвин

17 минут назад
А ещё в районах области живут точно такие же люди как и на Речной, и на микрорайонах в Липецке, и дороги там в большинстве случаев - одно название, за исключением, может быть, * населённых пунктов. Кто и когда о них вспомнит?
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Сергей 13

18 минут назад
Ну насчёт падишаха не знаю,он у нас несменяемый и бессмертный,но ишак до 2035 года по любому сдохнет.Ну или народ,как в 17 выкинет буржуев и построит дорогу.Это единственно надёжный вариант,ну если на инопланетян не надеяться.
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Жителям

19 минут назад
Записывайте видео со словами "коллеги, это пи....", все разосрано и пр... и отправляете в администрацию. Там, по ходу, только такие обороты понимают, ваши жалобы побоку
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Анна

27 минут назад
"хоть щебнем", по нем походить неделю и то тяжело и в какой обуви? А не 15 лет как ходят жители и дачники с.Стебаево по кое-как разбросанному щебню разной фракции по всему селу. Не ходьба, а мученье. Испортили село, может и другие села, а до дела не доводят. И горячая линия к Путину не помогает!!! И все голосуют за Путина!!!
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