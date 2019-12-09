сегодня, 14:13
Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской совет оценить видео мэра из Нижнего парка
Сегодня депутат Липецкого областного Совета Олег Хомутинников направил заявления в прокуратуруы региона и городской Совет с требованием дать правовую оценку поведению Евгении Уваркиной во время инспекции Нижнего парка.
- Это административное правонарушение, - комментирует свое решение Олег Хомутинников. – Евгению Уваркину следует, как минимум, оштрафовать. А комиссии по этике городского Совета стоит рассмотреть поведение госпожи Уваркиной, которая позволяет себе нецензурно выражаться.
В прокуратуре и горсовет GOROD48 подтвердили, что заявления депутата получены. В прокуратуре отметили, что заявление Хомутинникова будет рассмотрено в установленный законом срок. По итогам рассмотрения Олег Хомутинников получит мотивированный ответ.
- На необходимо понять имеют ли депутаты законное право рассматривать поведение мэра, - рассказали в пресс-службе Липецкого городского Совета. - Комиссия, на которую ссылается Олег Хомутинников, называется «Комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике».
6 ноября по соцсетям разошлась видеозапись, в которой мэр Липецка с использованием ненормативной лексики комментирует ход работ по реконструкции Нижнего парка.
- Коллеги, это ****** , - говорит на записи глава Липецка, идя в одиночестве по парку. - Никто, *****, мусор не убирает. Где народ?
По словам Евгении Уваркиной, эту видеозапись она сделала для рабочего чата работников мэрии и подрядчика реконструкции. В мэрии уверены, что благоустройство парка, в том числе и благодаря разносу, который Уваркина устроила на спорном видео, закончится в срок – 25 декабря этого года.
Шут
Гость
Л-а
Хомут-молодец!
Даже Шнур
Было бы смешно, если бы
Наводит на мысли
)))
Уваркина
Шут