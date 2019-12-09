Общество

сегодня, 14:13

Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской совет оценить видео мэра из Нижнего парка

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#Олег Хомутинников #Евгения Уваркина #Нижний парк
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Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской совет оценить видео мэра из Нижнего парка

Сегодня депутат Липецкого областного Совета Олег Хомутинников  направил заявления в  прокуратуруы региона и городской Совет с требованием дать правовую оценку поведению Евгении Уваркиной во время инспекции Нижнего парка.

Хомутинникова возмутили выражения, которые мэр Липецка использует в общественном месте.

- Это административное правонарушение, - комментирует свое решение Олег Хомутинников. – Евгению Уваркину следует, как минимум, оштрафовать. А комиссии по этике городского Совета стоит рассмотреть поведение госпожи Уваркиной, которая позволяет себе нецензурно выражаться. 

В прокуратуре и горсовет GOROD48 подтвердили, что заявления депутата получены. В прокуратуре отметили, что заявление Хомутинникова будет рассмотрено в установленный законом срок. По итогам рассмотрения Олег Хомутинников получит мотивированный ответ.

- На необходимо понять имеют ли депутаты законное право рассматривать поведение мэра, - рассказали в пресс-службе Липецкого городского Совета. - Комиссия, на которую ссылается Олег Хомутинников, называется «Комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике».

6 ноября по соцсетям разошлась видеозапись, в которой мэр Липецка с использованием ненормативной лексики комментирует ход работ по реконструкции Нижнего парка.

- Коллеги, это ****** , - говорит на записи глава Липецка, идя в одиночестве по парку. - Никто, *****, мусор не убирает. Где народ?

По словам Евгении Уваркиной, эту видеозапись она сделала для рабочего чата работников мэрии и подрядчика реконструкции. В мэрии уверены, что благоустройство парка, в том числе и благодаря разносу, который Уваркина устроила на спорном видео, закончится в срок – 25 декабря этого года. 

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#Олег Хомутинников #Евгения Уваркина #Нижний парк
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Комментарии (134)

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Шут

18 секунд назад
Было бы смешно, если бы, это аллегория...Вместо "чудаки" прими "идиоты" и появится интересная картинка --гротеск этого мира...
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Гость

2 минуты назад
До скандального видео я с уважением относилась к Женечке. Но.... Ни в какие рамки. Выход один-публично принести извинения. Многодетная мать... Матерщина у нее в ролике- разговорная речь. А какое общение дома? Как торговка пардон, а с виду лапочка.
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Л-а

2 минуты назад
Хватит травить человека, «интеллигенция» Хренова. А вот по- поводу кто выложил это в сеть надо расследовать и наказать эту «гниль».Если подрядчики не понимают нормальных слов, то можно и другой язык использовать, для них он наверное понятней.
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Хомут-молодец!

3 минуты назад
Ну остальные депутаты почему в тряпочку молчат. Не поголовно же все остальные едерасты?
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Даже Шнур

4 минуты назад
В думу ходит на советы, но там не матерится - хотя уж он не чужд крепкого словца. А наша мэр его переплюнула...
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Было бы смешно, если бы

5 минут назад
Шут, ене так грустно. Какая грязная свинья стала мэром города.
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Наводит на мысли

6 минут назад
Значит, надеюсь, прокуратура и наши депутатики не только матами заинтересуется... а то из-за матов скандал и крики, а о таких вещах и совпадениях молчок
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)))

6 минут назад
Любая неординарная личность видящая свою цель в чем-то кроме воровства, традиционно воспринимается нашей властью как источник опасности, и чем неординарней такая личность, тем сильнее власть ее боится. Виктор Пелевин
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Уваркина

7 минут назад
Читаю комментарии-это просто "п...ц". Все меня" х..со сят ".
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Шут

7 минут назад
У них внутри какой-то бес все время требует чудес, Таких, которые придумать невозможно. И мы, нормальные, зазря их убеждаем, что нельзя, Они наивно говорят: "Ну, значит, можно". Не обижайте чудака, его планида нелегка, С ним постоянно чудеса играют в прятки. Какие, право, пустяки — живут на свете чудаки. И в этом свете, как ни странно, все в порядке!
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