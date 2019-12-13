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«Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела»
Мнение Евгении Уваркиной поддержал Игорь Артамонов. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что Нижний парк не успеют реконструировать к концу года, губернатор поставил на мэра.
Кстати, через неделю после знаменитой речи мэра Нижний парк не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работают десятки человек и десятки единиц техники: экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Пока журналисты вместе с мэром ждали губернатора, число рабочих удвоилось за счет десанта МУП «Зеленхоз»: несколько бригад женщин с граблями и лопатами прибыли для разравнивания чернозема на будущих газонах.
- Некоторые считают, что то знаменитое видео, которое посмотрела вся страна, - работа ваших политтехнологов. Вы им хоть магарыч поставьте! - с этой шутки начал осмотр парка Игорь Артамонов.
Показать губернатору уже было что. Например, за неделю после появления того самого ролика, на котором Евгения Уваркина не выбирая слов, ругает подрядчика, в центральной зоне парка уже выложены плиткой все пешеходные дорожки. Работа кипит в сердце парка, где вот-вот достроят сцену. Очевидно, крепкое слова главы Липецка и впрямь мобилизовали строителей. К тому же делу помогает и погода.
- Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела! - сказала губернатору Евгения Уваркина.
- Главная новость для журналистов знаете, какая? - спросил у представителей СМИ Игорь Артамонов. - Мороза не будет, пока Уваркина не сдаст парк!
Мэр показала губернатору те самые эскизы, которые уже увидели журналисты. А потом повела по парку, попутно комментируя все, что попадалось на пути. Главу региона, как, впрочем, и журналистов, смутили несколько огромных морских контейнеров, стоявших на месте старой сцены. Оказалось, что в Нижнем по новомодной технологии из них построят каркас будущего кафе, который потом облагородят снаружи и внутри! По словам Евгении Уваркиной, в мэрии нашли понимание с бизнесменами, которые взяли на себя часть работ по постройке кафе и павильонов уличной еды.
- Чудо! - отреагировал на увиденное губернатор. И тут же пошутил, что с таким подходом можно было бы значительно ускорить строительство жилья для нуждающихся.
Потом Игорь Артамонов с ногами залез на укрытую целлофаном лавочку на цепях, испытав ее на прочность.
Конечно, Игорю Артамонову показали далеко не все. Например, у Зеленого театра еще продолжаются земляные работы. А судя по количеству поддонов с бордюрами и тротуарной плиткой работы еще очень много. Но Евгения Уваркина заверила главу региона в том, что уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы и работы по укладке плитки. После этого несколько дней будут потрачены на отмывание старых и новых дорожек от налипшей на них грязи, подключение новый фонарей, завершение монтажа малых архитектурных форм, установку новогодней елки.
в парке появятся новые светящиеся лавочки
- Небесные силы помогают Евгении Юрьевне, это очевидно, - сказал, осмотрев сделанное, губернатор. - То, что я увидел, меня обнадеживает. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что работы в парке будут завершены или нет к концу декабря я ставлю на Уваркину. Но этот спор будет разрешен весной, когда станет окончательно ясно, как сработал подрядчик, - заметил губернатор.
Игоря Артамонова радует европейский дух преображения Липецка. Поставив в пример реновацию Быханова сада, Нижнего парка и парка Металлургов, глава региона заявил, что в следующем году под благоустройство попадут парк Победы и парк Молодежный, а позже - набережная и «Октябрь».
- Уверен, что Липецк сильно преобразится за несколько ближайших лет, - заявил Игорь Артамонов.
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