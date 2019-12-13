Общество

сегодня, 11:33

«Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела»

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#Нижний парк
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«Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела»

Мнение Евгении Уваркиной поддержал Игорь Артамонов. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что Нижний парк не успеют реконструировать к концу года, губернатор поставил на мэра.

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Сегодня утром глава региона Игорь Артамонов проверил ход работ по реновации Нижнего парка. Перед его приездом глава Липецка Евгения Уваркина показала СМИ, как будет выглядеть парк после реконструкции.

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Кстати, через неделю после знаменитой речи мэра Нижний парк не узнать: вместо «двух несчастных хлопцев» тут старательно работают десятки человек и десятки единиц техники: экскаваторы, тракторы, погрузчики, грузовики. Пока журналисты вместе с мэром ждали губернатора, число рабочих удвоилось за счет десанта МУП «Зеленхоз»: несколько бригад женщин с граблями и лопатами прибыли для разравнивания чернозема на будущих газонах.

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- Некоторые считают, что то знаменитое видео, которое посмотрела вся страна, - работа ваших политтехнологов. Вы им хоть магарыч поставьте! - с этой шутки начал осмотр парка Игорь Артамонов.

Показать губернатору уже было что. Например, за неделю после появления того самого ролика, на котором Евгения Уваркина не выбирая слов, ругает подрядчика, в центральной зоне парка уже выложены плиткой все пешеходные дорожки. Работа кипит в сердце парка, где вот-вот достроят сцену. Очевидно, крепкое слова главы Липецка и впрямь мобилизовали строителей. К тому же делу помогает и погода.

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- Господь Бог помогает дурачкам, новичкам и тем, кто делает добрые дела! - сказала губернатору Евгения Уваркина.

- Главная новость для журналистов знаете, какая? - спросил у представителей СМИ Игорь Артамонов. - Мороза не будет, пока Уваркина не сдаст парк!

Мэр показала губернатору те самые эскизы, которые уже увидели журналисты. А потом повела по парку, попутно комментируя все, что попадалось на пути. Главу региона, как, впрочем, и журналистов, смутили несколько огромных морских контейнеров, стоявших на месте старой сцены. Оказалось, что в Нижнем по новомодной технологии из них построят каркас будущего кафе, который потом облагородят снаружи и внутри! По словам Евгении Уваркиной, в мэрии нашли понимание с бизнесменами, которые взяли на себя часть работ по постройке кафе и павильонов уличной еды.

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- Чудо! - отреагировал на увиденное губернатор. И тут же пошутил, что с таким подходом можно было бы значительно ускорить строительство жилья для нуждающихся.

Потом Игорь Артамонов с ногами залез на укрытую целлофаном лавочку на цепях, испытав ее на прочность.

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Конечно, Игорю Артамонову показали далеко не все. Например, у Зеленого театра еще продолжаются земляные работы. А судя по количеству поддонов с бордюрами и тротуарной плиткой работы еще очень много. Но Евгения Уваркина заверила главу региона в том, что уже 20 декабря в парке закончатся земляные работы и работы по укладке плитки. После этого несколько дней будут потрачены на отмывание старых и новых дорожек от налипшей на них грязи, подключение новый фонарей, завершение монтажа малых архитектурных форм, установку новогодней елки.

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в парке появятся новые светящиеся лавочки  

- Небесные силы помогают Евгении Юрьевне, это очевидно, - сказал, осмотрев сделанное, губернатор. - То, что я увидел, меня обнадеживает. В пари главы Липецка с GOROD48 на то, что работы в парке будут завершены или нет к концу декабря я ставлю на Уваркину. Но этот спор будет разрешен весной, когда станет окончательно ясно, как сработал подрядчик, - заметил губернатор.

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Игоря Артамонова радует европейский дух преображения Липецка. Поставив в пример реновацию Быханова сада, Нижнего парка и парка Металлургов, глава региона заявил, что в следующем году под благоустройство попадут парк Победы и парк Молодежный, а позже - набережная и «Октябрь».

- Уверен, что Липецк сильно преобразится за несколько ближайших лет, - заявил Игорь Артамонов.


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#Нижний парк
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Комментарии (30)

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ёпт

4 минуты назад
А я на стороне г48. Когда пари забивали сразу было понятно на 100%, что не сделают парк целиком. Сделают только какую-то часть парка. Так и будет. Есть уже этому подтверждение gorod48.ru/news/1890562/ В видео Уваркина говорит: "вот эта конструкция будет делаться на следующих год..." И таких "а вот это вследующем году, а это к лету, а то к осени" будет ещё не один раз. Хорошо, если к концу следующего года всё сделают.
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Молодец !!! Уваркина вперёд!

12 минут назад
Не отступила, а делом показала как должны работать подрядчики, на совесть. Без красивых слов и круто. Сколько лет стоял этот парк, в ужасном состоянии. Где все было красиво, только если сильно пьян.
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Бог вас обязательно накажет

21 минуту назад
Чистый наглый развод - что успеют сделать, то и есть окончательный результат, обосрутся - скажут первый этап реконструкции успешно выполнен, только бабло выводят из области.
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!!!!!

22 минуты назад
Житель, ты сперва доживи до весны, а то самоликвидируешься в твоей кредитной инорыгаловке!
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ясновидящая

22 минуты назад
только не трогайте Парк Победы...
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Вопрос

23 минуты назад
Ваш, а их детишек , можно ?
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Отправь этого европейца

23 минуты назад
Ваш, в поликлинику №2,на прием к травматологу.
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Цэ Европа !

23 минуты назад
ага, Уваркина из еврорейского села Сук-чан под Магаданом, а Артамонов с хутора ставропольского
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Да ты что ?

23 минуты назад
Ваш, Мэр 22.09.2018 14:14 Иванов молодец. Пока вас липецких расшатаешь лодыри. Тока коменты строчить правильно это легче чем что нибудь сделать своими руками. Тока за другими следить получается а за собой никто не замечает. Как машину во дворе прогревает(запрещено), как бычки с балкона бросает. Святоши собрались. Вы сами то в городе живете? На помойке вы живете. И сами эту помойку и сделали ответить
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дорор

26 минут назад
Интересно, сколько в этом парке лавочек из запланированных установят.
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