Общество

12 минут назад

В администрации области предложили урезать полномочия мэрии Липецка

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Депутаты областного Совета отправили эти предложения на доработку областным органам власти. 

Комиссия по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов президента РФ и актов правительства РФ, законов Липецкой области и постановлений

- Много сюрпризов в законотворческой деятельности перед новогодними праздниками. Не помню, если честно, такой активности администрации, - сказал, начиная заседание, председатель комиссии, вице-спикер областного Совета Владимир Загитов.

Сегодня члены комиссии, депутаты областного Совета, рассмотрели изменения в 11 проектах федеральных законов и в пяти - областных. Пятый региональный закон, который, с точки зрения администрации области, необходимо изменить, называется Законом Липецкой области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области". Его членам комиссии принесли перед началом заседания, и для большинства парламентариев это было откровением.

Итак, глава региона Игорь Артамонов предложил депутатам передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Так, предполагается урезать полномочия двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации. 

- Мы посоветовались с профильными управлениями областной администрации и решили, что нужно дать возможность доработать этот документ, - сказал Владимир Загитов.

Депутаты согласились с мнением вице-спикера, тем более что на этот законопроект пришло несколько отрицательных отзывов - от прокуратуры области, от правового управления областного Совета, областного управления Минюста РФ.
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Комментарии (1)

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Вопрос

6 секунд назад
департамент градостроительства и архитектуры , а там живой хоть кто-нибудь есть ? Или тени отца Гамлета ?
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