В администрации области предложили урезать полномочия мэрии Липецка



Депутаты областного Совета отправили эти предложения на доработку областным органам власти.



Комиссия по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов президента РФ и актов правительства РФ, законов Липецкой области и постановлений



- Много сюрпризов в законотворческой деятельности перед новогодними праздниками. Не помню, если честно, такой активности администрации, - сказал, начиная заседание, председатель комиссии, вице-спикер областного Совета Владимир Загитов.



Сегодня члены комиссии, депутаты областного Совета, рассмотрели изменения в 11 проектах федеральных законов и в пяти - областных. Пятый региональный закон, который, с точки зрения администрации области, необходимо изменить, называется Законом Липецкой области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области". Его членам комиссии принесли перед началом заседания, и для большинства парламентариев это было откровением.



Итак, глава региона Игорь Артамонов предложил депутатам передать часть полномочий мэрии Липецка администрации области. Так, предполагается урезать полномочия двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации.



- Мы посоветовались с профильными управлениями областной администрации и решили, что нужно дать возможность доработать этот документ, - сказал Владимир Загитов.



Депутаты согласились с мнением вице-спикера, тем более что на этот законопроект пришло несколько отрицательных отзывов - от прокуратуры области, от правового управления областного Совета, областного управления Минюста РФ.

