Пожарные требуют остановить работу торговых центров «Европа» и «На Неделина»

В торговых центрах выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Сегодня заместитель начальника ГУ МЧС по Липецкой области Сергей Артюшкин на постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого городского Совета рассказал о результатах проверки пожарной безопасности двух торговых центров.

В июле 2019 года совместно с представителем прокуратуры сотрудники МЧС проверили ТРЦ «Европа» на улице Советской. При обследовании здания выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Здание «Европы» не в полном объеме оборудовано системой автоматического водяного пожаротушения и дымоудаления, не обеспечен порядок эвакуации из помещений в лестничные клетки на 2-м этаже центра.

Прокуратура подала иск о приостановлении деятельности торгового центра до устранения нарушений в Правобережный суд Липецка и добилась его удовлетворения. Но владельцы «Европы» решением суда не согласились и подали апелляцию в Липецкий областной суд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна пройти до 25 декабря.

Как стало известно GOROD48 от источника знакомого с ситуацией, это уже не первый случай, когда контролирующие органы потребовали приостановления работы ТРЦ. Несколько лет назад подобное дело дошло до Верховного суда. Но высшая судебная инстанция отказала в удовлетворении иска за истечением срока привлечения к ответственности.

Также МЧС и прокуратура проверяла ТЦ «На Неделина». В суд направлено определение о приостановлении деятельности торгового центра.

Всего же в течение 2019 года совместно с органами прокуратуры проверено 14 объектов с массовым пребыванием людей (ТРЦ, объекты культуры, спорта, досуга). Выявлено 65 нарушений, из которых грубейшими являются неисправность систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, оборудование не соответствует условиям применения, нарушения требований пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным выходам (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности), отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.

В отношении 15 торгово-развлекательных и торговых центров в прокуратуру направлена информация о нарушениях законодательства РФ о пожарной безопасности:

1) ТРЦ «Европа» на улице Советской,

2) ТРЦ «Москва»,

3) ТЦ «Ноябрьский»,

4) ТРЦ «Армада»,

5) ТЦ «Октябрьский»,

6) ТЦ «Универсальный» по улице Петра Смородина,

7) ТРЦ «Радуга»,

8) ТРЦ «Липецк»,

9) ТЦ «Омега»,

10) ТД «Торнадо»,

11) ТЦ «На Неделина»,

12) Гипермаркет «Линия»,

13) ТЦ «Европа» на улице Стаханова,

14) ТЦ «Карусель» на улице Катукова.

15) ТЦ «Победа».

Советским и Правобережными судами удовлетворены требования прокуроров в части приостановления деятельности трех игровых детских комнат в ТРЦ «Малибу», ТРЦ «Москва», ТРЦ «Липецк», расположенных в нарушение действующих норм выше 2-го этажа. В настоящее время проводятся судебные заседания по обжалованию предписания.

В ДК «Сокол» и Липецком Доме музыки в сценической части зрительного зала не исправна система пожаротушения, у объектов имеются предписания, но по настоящее время нарушения не устранены.

- В какие сроки владельцы этих зданий должны остановить деятельность и устранить нарушения, - поинтересовался после доклада депутат Александр Ушаков.

- Идет процесс обжалования, назначены экспертизы, если говорить о «Европе» на Советской, - ответил Сергей Артюшкин. – «На Неделина» срок был до 1 декабря. Там слишком много собственников – 59-60, из-за этого возникают сложности.

- Чем больше собственников, тем больше руки связаны, - уточнил председатель комиссии Александр Афанасьев.

- Нет, - объяснил Сергей Артюшкин, - Но каждого нужно привести в суд. Кто-то соглашается, а кто-то в суд не приходит.

- А в «Ривьере», там же игровая зона не на первом этаже располагается, - заметила заместитель председателя Счётной палаты города Липецка Ирина Живутская.

- Там разработаны специальные технические условия, еще на стадии проектировании они были учтены, поэтому в этом ТРЦ игровая зона располагается без нарушений, - заявил Сергей Артюшкин.

На вопрос по объектам культуры ответил вице-мэр Евгений Павлов. Он заявил, что нарушения в части системы пожаротушения будут устранены в следующем году.

Фото пресс-службы городского совета депутатов.