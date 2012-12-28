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Общество
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46 минут назад
Жители Манежа жалуются на разбитую дорогу
Ямы обещают залатать в 2026 году.
GOROD48 обратился к директору УК «Умный дом» Роману Волкову. Он пояснил, что проезд не относится к территории, которую обслуживает управляющая компания. Это межквартальный проезд. Его ремонт запланирован на 2026 год.
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