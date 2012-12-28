Жители Манежа жалуются на разбитую дорогу

Ямы обещают залатать в 2026 году.

«Мы устали от бездействия УК «Умный дом», которая не реагирует на вопросы и просьбы жильцов. Мы обратились в УК с вопросом по поводу ремонта дворового проезда. С июня прошлого года и по настоящий момент в чате шесть раз поднимался этот вопрос. Ответ на него был озвучен руководителем УК, Волковым Романом Ильичом, лишь единожды, 8 октября 2024 года. Ответ содержал обещание ямочного ремонта дороги в ближайшее время, как только освободится спецтехника. С тех пор вопрос продолжал периодически задаваться, но никаких реакций от админа чата или других уполномоченных лиц ни разу не последовало. Мы уже обращались в различные инстанции, всё без толку», — написали жильцы дома.GOROD48 обратился к директору УК «Умный дом» Роману Волкову. Он пояснил, что проезд не относится к территории, которую обслуживает управляющая компания. Это межквартальный проезд. Его ремонт запланирован на 2026 год.