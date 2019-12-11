Липецкие чиновники выявили мошенничество на льготниках

Злоумышленники пользовались их транспортными картами и «зарабатывали» субсидии перевозчику.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления дорог и транспорта к перевозчику «Нирал-Авто». Компания должна вернуть в бюджет 2,4 млн рублей неосновательного обогащения. Это сумма незаконно полученных субсидий при перевозке пассажиров льготных категорий. Аналогичное решение ранее было вынесено в отношении ЛРООО «Инвалиды войны», этот перевозчик вернет 1,9 млн рублей в бюджет Липецкой области.



Обман вскрылся во время проверки данных автоматической системы оплаты проезда в транспорте. Злоумышленники действовали просто и нагло. Механизм незаконного обогащения, и правда, достаточно примитивен. Во время остановок транспорта кто-то, как уверены чиновники — водитель с поручения начальника, брал оформленную на льготника транспортную карту и с интервалом в 20-30 секунд пробивал пачку билетов. Пример из решения суда: «По карте, предоставляющей льготы при оплате проезда, серии 51 № 3695 отражены поездки в: 13:42:44, 13:43:08, 13:43:26, 13:43:57, 13:44:09, 13:44:41, 13:44:56, 13:45:24, 13:46:09, 13:46:23, 19:14:18, 19:14:33, 19:14:45, 19:16:56, 19:17:07, 19:17:18, 19:17:31, 19:17:55, 19:18:13, 19:18:26, 19:18:42, 19:19:09, 19:19:21, 19:19:37, 19:19:49, 19:20:03, 19:20:18, 19:20:31». Таким методом злоумышленники «зарабатывали» на маршруте между Липецком и Грязями примерно полгода и оперативно подавали сведения для субсидирования перевозок из областного бюджета. Обман вскрылся при проверке сумм, перечисленных по субсидии. В областном казенном учреждении «Агентство автотранспорта Липецкой области» заметили резкий рост субсидирования. Он в феврале 2019 года увеличился почти в восемь (!) раз по сравнению с августом 2018 года.



- Все транзакции зафиксированы в системе безналичной оплаты, поэтому выявить мошенничество не составило труда. Система отлажена таким образом, что все махинации видны. Управление дорог вернуло бюджетные деньги, вопрос с расследованием мошеннических действий в компетенции полиции. Мы направили туда обращения, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Пока мы со своей стороны не можем предпринять к перевозчикам каких-либо санкций, кроме оспаривания объема субсидий за перевозки льготников в суде. Во-первых, управление не может доказать, что виновата именно организация, а не водитель. Во-вторых, до действий со стороны полиции мы не можем разорвать контракт и приступить к поиску нового перевозчика.



Оперативный комментарий насчет судьбы заявлений о мошенничестве в полиции получить не удалось.