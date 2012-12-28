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Общество
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сегодня, 12:29
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Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2»
Суд принял обеспечительные меры из-за трещин в здании, принадлежащем областному управлению МВД.
Напомним, с средины февраля в арбитраже слушается дело по иску прокуратуры области о признании недействительным разрешительной документации на строительство жилого комплекса «Турист-2». Ответчиками по иску проходят департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
Основанием для отзыва разрешений в иске названы многочисленные нарушения в строительной документации: в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушающая нормативы отдаленность дома от школ и детских садов, отсутствие расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.
В конце мая к делу в качестве третьего лица подключилось УМВД по Липецкой области: в управлении посчитали, стройка может причинить вред административному зданию на Карла Маркса, 25.
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