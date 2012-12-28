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сегодня, 12:29
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Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2»

Суд принял обеспечительные меры из-за трещин в здании, принадлежащем областному управлению МВД.

Судья Арбитражного суда Липецкой области Артем Коровин приостановил разрешение на строительство ЖК «Турист-2». С таким ходатайством в суд обратилось областное управление МВД — в принадлежащем управлению здании на улице Карла Маркса, 25 образовались трещины. Это здание находится в непосредственной близости от строительной площадки.

Напомним, с средины февраля в арбитраже слушается дело по иску прокуратуры области о признании недействительным разрешительной документации на строительство жилого комплекса «Турист-2». Ответчиками по иску проходят департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».

Основанием для отзыва разрешений в иске названы многочисленные нарушения в строительной документации: в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушающая нормативы отдаленность дома от школ и детских садов, отсутствие расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.

В конце мая к делу в качестве третьего лица подключилось УМВД по Липецкой области: в управлении посчитали, стройка может причинить вред административному зданию на Карла Маркса, 25.
Турист
строительство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
23 минуты назад
Что хорошего, еще одна заброшен появится в Липецке, а то мало их, котлован есть, начали строить, там и так всевруинах, турист, фрегат
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Алина
34 минуты назад
Лучше бы карусели здесь разместили,а не в природоохранной зоне Нижнего Парка.Где подростки будут куралесить уничтожать парк и себя!
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41 минуту назад
Бывают и хорошие новости!
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Версия п-ка Зорина
49 минут назад
А может это они специально там котлован строители выкопали чтоб УВД разрушить и подорвать законность в Липецке по заданию украинских кураторов ?
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Наталья
54 минуты назад
Нашли,где дом строить? Ни уму,ни сердцу!!! Где ж у людей мозги вообще? Ну какой жилой дом в этом месте? Не понимаю,как можно такое придумать,просто в голове не укладывается!!!
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смотритель зоопарка
сегодня, 12:41
наконец то хоть кто то смог
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Партиец со стажем
сегодня, 12:41
Хорошая новость в кой-то веки!
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