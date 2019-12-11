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сегодня, 13:44

Даже при урезанных полномочиях чиновники мэрии Липецка сохранят свои портфели

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#администрация Липецка #администрация Липецкой области
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Даже при урезанных полномочиях чиновники мэрии Липецка сохранят свои портфели

В городской администрации даже при оптимизации останутся департаменты градостроительства и транспорта.

Как уже сообщал GOROD48, администрация области предложила урезать полномочия мэрии Липецка. Из представленного сегодня членам правовой комиссии областного Совета законопроекта «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области» следовало, что предполагается урезать компетенции двух департаментов мэрии - транспорта и градостроительства и архитектуры - в пользу областных властей. Также законопроектом предполагается забрать у администраций Липецка и Ельца полномочия по теплоснабжению с созданием в регионе единой теплоснабжающей организации. Но что конкретно желает забрать под себя Гора, неизвестно. Депутаты не получили вообще никаких объяснений от чиновников, так как вице-спикер областного Совета Владимир Загитов отправил законопроект как сырой на доработку в администрацию области (на этот документ пришло несколько отрицательных отзывов - от прокуратуры области, правового управления областного Совета, областного управления Минюста РФ).

Из заключения правового управления областного Совета можно понять, что администрация области намерена утверждать правила землепользования и застройки, взять на себя полномочия по выдаче решений на любое строительство или на реконструкцию объектов. В сфере транспорта администрация области желала бы взять на себя организацию пассажирских перевозок и формирование пула частных перевозчиков, допущенных к этому виду деятельности.

- Полномочия - не священная корова. При необходимости их можно и нужно пересматривать. Но я уверен, что при любом развитии событий излишней централизации не произойдет, - сказал GOROD48 вице-спикер областного Совета Владимир Загитов.

А что думают в администрации Липецка о том, что может случится?

- В 2020 году все будет как есть, а там посмотрим, - прокомментировал ситуацию по департаменту транспорта вице-мэр Липецка Константин Власов. - Часть полномочий по мониторингу и контролю, возможно, централизуют.

- Все как было, так и останется. Департамент в структуре администрации города останется. Пока обсуждается, какие полномочия у нас могут забрать, - сообщил GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев.

В соцсетях пишут о том, что на Горе создают областное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и архитектуры Липецкой области» со штатом 20 человек, и что штат существующего ныне областного казенного учреждения «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» вырастет на 12 человек (это ведомство, якобы, будет закупать автобусы для города и увеличит количество «треног» на дорогах).

Как дали понять GOROD48 в администрации области, идея перераспределения полномочий от мэрии в пользу администрации области принадлежит вице-губернатору Илье Тузову. Желание изъять у города полномочия в сфере строительства появилось после череды скандалов с точечной застройкой (переулок Яблочкина) и планами по застройке высотками частого сектора в Коровино и Диком. После истории с публичными слушаниями по Дикому из департамента градостроительства уволили двух высокопоставленных чиновниц (заместитель председателя департамента Татьяна Шульгина, правда, уже выходила на пенсию, но ее публично принесли в заклание). Но чем провинился департамент транспорта? Неумением найти инвестора для липецкого трамвая?

Никаких комментариев по поводу грядущего перераспределения полномочий GOROD48 от администрации области не получил. Но в кулуарах власти говорят, что мэрия и сейчас находится под «внешним управлением» и многие чиновники не понимают, зачем вице-губернатору власть над администрацией Липецка еще и юридически?

И вообще, что получат обычные горожане от этой административной реформы? В уже сложившихся районах перестанут расти как грибы высоченные здания? Или вместо «Лип-Липычей» на маршруты выйдут скоростные трамваи? И еще один вопрос: если урезают полномочия мэрии, зачем оставляют департаменты, а не переводят их в остающиеся структурых?

Впрочем, централизация - не всегда добро. Вспомним, что проблем с хаотичной застройкой Липецка было меньше, когда земельные вопросы находились в полномочиях городской администрации. А как только они более десяти лет назад «переехали» на Гору, начались скандалы. И мы получили то, что имеем: понатыканные по всему и так архитектурно безликому городу уродливые здания, нагромождение монстров в «Елецком» при полностью запаркованных местных проездах, отсутствие социальных объектов и поликлиник в местах массовой застройки. Кстати, медицину в свое время областная власть тоже забрала у муниципалитета, и теперь в горсовете всякий раз говорят, что эта централизация стала ошибкой. Забрала областная власть под себя и соцзащиту населения.

Итак, полномочия муниципалитета строгают как карандаш. С другой стороны, в администрации области появляется все больше ОБУ и ОКУ. При таком подходе в регионе, как когда-то говорил Игорь Артамонов, действительно может появиться правительство области. Но при излишней централизации случается и так, что наличие большого количества шестеренок и приводных ремней делают машину власти неповоротливой, и, следовательно, малоэффективной.

Последняя сессия областного Совета, на которой можно будет утвердить доработанную администрацией области версию законопроекта «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Липецкой области», пройдет 26 декабря. Если к этому сроку этот законопроект не пропустят через все инстанции, то в 2020 году мэрия Липецка останется при существующих у нее сегодня полномочиях.


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#администрация Липецка #администрация Липецкой области
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Комментарии (5)

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Житель

12 минут назад
А смысл, в этих качелях?
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Докатились

23 минуты назад
Опозорились опять на всю Россию. Уваркина уходи, наберись смелости.
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Гость

26 минут назад
А законопроект о прямых выборах, да куда ты засранец денешься, доля твоя терпеть.
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Wolt

29 минут назад
Убогий городок как и страна,в США тАким городком управляют не более 10-15 человек и все у них под контролем
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А законопроект о прямых выборах

29 минут назад
мэра Липецка и Ельца депутаты не хотят принять. Или нам терпеть эту хамку трамвайную Уваркину. Доиграитесь.
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