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Происшествия
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43 минуты назад
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Покупатель куртки отсудил у продавца-гастролёра 23 550 рублей
Липчанин купил куртку за 14 000 рублей и только потом понял, что она из кожзама.
Тогда покупатель пошёл в полицию и в суд. Сначала в удовлетворении требований о расторжении договора купли-продажи некачественной кожаной куртки и компенсации морального вреда покупателю было отказано. Но в апелляции суд встал на его сторону.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, продавец оказался зарегистрирован в Краснодарском крае. Его нашли через собственника помещения магазина, у которого в договоре аренды были сведения о продавце.
В результате с продавца взыскали стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке — всего 23 550 рублей.
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