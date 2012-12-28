Покупатель куртки отсудил у продавца-гастролёра 23 550 рублей

Липчанин купил куртку за 14 000 рублей и только потом понял, что она из кожзама.

Липчанин после покупки кожаной куртки за 14 000 рублей понял, что её материал — искусственный, и обратился в магазин за возвратом денег. Но в назначенный продавцом для возврата оплаты день потребитель обнаружил, что магазин уже пустует.Тогда покупатель пошёл в полицию и в суд. Сначала в удовлетворении требований о расторжении договора купли-продажи некачественной кожаной куртки и компенсации морального вреда покупателю было отказано. Но в апелляции суд встал на его сторону.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, продавец оказался зарегистрирован в Краснодарском крае. Его нашли через собственника помещения магазина, у которого в договоре аренды были сведения о продавце.В результате с продавца взыскали стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке — всего 23 550 рублей.