Происшествия
сегодня, 11:29
Преследовавший HammAli & Navai липчанин задержан
6 1362
Фанат хотел сделать с реперами селфи
Как сообщал GOROD48, 8 декабря концерт «HammAli&Navai» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» был сорван анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Когда музыканты возвращались в Москву их автомобиль обстреляли из «Лады Приоры».
Как сообщает сегодня Mash, устроивший погоню за исполнителями оказался 27-летним фанатом HammAli & Navai. Его зовут Рустам Марц. Он задержан полицией, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Как отмечает Mash, Рустам хотел сделать селфи с исполнителями. Кстати, следов обстрела на машине дуэта не нашли.
Ранее был задержан 19-летний молодой человек сообщивший о минировании КРК "Мегаполис" где 8 декабря выступали HammAli&Navai. Заведено уголовное дело по ст.2 ст.207 УК РФ
Фото: afisha.london
Как сообщает сегодня Mash, устроивший погоню за исполнителями оказался 27-летним фанатом HammAli & Navai. Его зовут Рустам Марц. Он задержан полицией, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Как отмечает Mash, Рустам хотел сделать селфи с исполнителями. Кстати, следов обстрела на машине дуэта не нашли.
Ранее был задержан 19-летний молодой человек сообщивший о минировании КРК "Мегаполис" где 8 декабря выступали HammAli&Navai. Заведено уголовное дело по ст.2 ст.207 УК РФ
Фото: afisha.london
6 1362
Он че
муля
Обкуренный участковый
отак
КачОк
1