Происшествия

сегодня, 11:29

Преследовавший HammAli & Navai липчанин задержан

6 1362
#HammAli & Navai #нападение #стрельба
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Преследовавший HammAli & Navai липчанин задержан

Фанат хотел сделать с реперами селфи

Как сообщал GOROD48, 8 декабря концерт «HammAli&Navai» в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» был сорван анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Когда музыканты возвращались в Москву их автомобиль обстреляли из «Лады Приоры». 

Как сообщает сегодня Mash, устроивший погоню за исполнителями оказался 27-летним фанатом HammAli & Navai. Его зовут Рустам Марц. Он задержан полицией, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Как отмечает Mash, Рустам хотел сделать селфи с исполнителями. Кстати, следов обстрела на машине дуэта не нашли.

Ранее был задержан 19-летний молодой человек сообщивший о минировании КРК "Мегаполис" где 8 декабря выступали HammAli&Navai. Заведено уголовное дело по ст.2 ст.207 УК РФ 



 Фото: afisha.london

6 1362
#HammAli & Navai #нападение #стрельба
2

Комментарии (6)

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Он че

10 минут назад
Хотел этих мишек бородатым масквичам подарить?
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муля

46 минут назад
бородатые мешки с картошкой по сцене валяются... и только
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Обкуренный участковый

46 минут назад
На бутылку его сажали уже?
ответить

отак

сегодня, 11:57
короче цыга гнался за азерами
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КачОк

сегодня, 11:51
шо певцы, шо фанаты пустоголовые. вот те и похавали и навалили.
ответить

1

сегодня, 11:38
Марц. Цыган с Пасечек что ли?
ответить

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