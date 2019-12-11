Общество

6 минут назад

Под окнами мэрии ровно месяц пролежали сломанные антивандальные лавочки

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#вандализм
Под окнами мэрии ровно месяц пролежали сломанные антивандальные лавочки

Вчера из забрали на ремонт.

Еще 13 ноября в публикации «Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки» были опубликованы фотографии последствий хулиганства у ночного клуба «Маска». После разгула вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая лишилась постамента. Тогда же председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин сообщил нам, что злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения, а управление главного смотрителя починит городскую мебель.

Прошел ровно месяц. Все это время эти стокилограммовые лавочки так и лежали перевернутыми напротив окон мэрии. Может, их не трогали в ожидании выезда опергруппы, которая должна была снять с них отпечатки пальцев хулиганов, может, их оставили в таком виде до следственного эксперимента. Как бы то ни было, а убрали эти лавки только вчера, после того, как позавчера вечером корреспондент GOROD48 отправил фотографию этого безобразия в мэрию. Кстати, те же, возможно, хулиганы, окрыленные ничегонеделанием чиновников, вырвали из тротуарной плитки неподалеку еще и дорожный столбик-боллард, установленный для защиты от заезда автомобилей пешеходной части моста через Липовку.

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- Антивандальные лавочки забрали на ремонт, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Кстати, в Липецке ничего не стоит называть антивандальным, так как это провоцирует городских хулиганов тут же проверить все на прочность.
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#вандализм

Комментарии (1)

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е

34 секунды назад
Угаркина на велике катается, за границей тусуется и мастер классы дает по мату. Откуда ей видеть что под окнами мэрии ...
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