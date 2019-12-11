Общество
6 минут назад
Под окнами мэрии ровно месяц пролежали сломанные антивандальные лавочки
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Вчера из забрали на ремонт.
Еще 13 ноября в публикации «Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки» были опубликованы фотографии последствий хулиганства у ночного клуба «Маска». После разгула вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая лишилась постамента. Тогда же председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин сообщил нам, что злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения, а управление главного смотрителя починит городскую мебель.
Прошел ровно месяц. Все это время эти стокилограммовые лавочки так и лежали перевернутыми напротив окон мэрии. Может, их не трогали в ожидании выезда опергруппы, которая должна была снять с них отпечатки пальцев хулиганов, может, их оставили в таком виде до следственного эксперимента. Как бы то ни было, а убрали эти лавки только вчера, после того, как позавчера вечером корреспондент GOROD48 отправил фотографию этого безобразия в мэрию. Кстати, те же, возможно, хулиганы, окрыленные ничегонеделанием чиновников, вырвали из тротуарной плитки неподалеку еще и дорожный столбик-боллард, установленный для защиты от заезда автомобилей пешеходной части моста через Липовку.
- Антивандальные лавочки забрали на ремонт, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Кстати, в Липецке ничего не стоит называть антивандальным, так как это провоцирует городских хулиганов тут же проверить все на прочность.
Прошел ровно месяц. Все это время эти стокилограммовые лавочки так и лежали перевернутыми напротив окон мэрии. Может, их не трогали в ожидании выезда опергруппы, которая должна была снять с них отпечатки пальцев хулиганов, может, их оставили в таком виде до следственного эксперимента. Как бы то ни было, а убрали эти лавки только вчера, после того, как позавчера вечером корреспондент GOROD48 отправил фотографию этого безобразия в мэрию. Кстати, те же, возможно, хулиганы, окрыленные ничегонеделанием чиновников, вырвали из тротуарной плитки неподалеку еще и дорожный столбик-боллард, установленный для защиты от заезда автомобилей пешеходной части моста через Липовку.
- Антивандальные лавочки забрали на ремонт, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Кстати, в Липецке ничего не стоит называть антивандальным, так как это провоцирует городских хулиганов тут же проверить все на прочность.
146
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