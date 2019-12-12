Общество

16 минут назад

Депутаты областного Совета рекомендовали назначить детским омбудсменом экс-вице-губернатора

4 201
#Юрий Таран
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Депутаты областного Совета рекомендовали назначить детским омбудсменом экс-вице-губернатора

Теперь слово - за Москвой.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты рекомендовали направить на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка кандидатуру Юрия Тарана как нового Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Депутаты не задали Юрию Тарану ни одного вопроса. За него проголосовали тайно и почти единогласно при одном воздержавшемся.

Юрию Тарану - 55 лет. После окончания Липецкого государственного педагогического института он работал учителем истории в сельских школах области. В 1988-2003 годах трудился в пединституте, где прошел путь от старшего лаборанта до доцента и заведующего кафедрой. Потом почти 12 лет Юрий Таран возглавлял областное управление образование и науки. В 2015-2019 годах занимал должность вице-губернатора.

Должность Уполномоченного по правам ребенка стала вакантной в октябре этого года, прежний омбудсмен Людмила Куракова досрочно сложила полномочия по собственному желанию.

Представление на Юрия Тарана в областной Совет внес губернатор Игорь Артамонов (выдвиженец является его советником). Теперь его кандидатура будет направлена на согласование в Москву.
4 201
#Юрий Таран
1

Комментарии (5)

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33 секунды назад
Самое главное с одного кагала.
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Липчанка

1 минуту назад
ФУ.....
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Жители

5 минут назад
Лишь бы приткнуть куда бездельника
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Мама Стифлера

6 минут назад
Хватит уже пинать этот "труп". Неужели нет нормальных управленцев?
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ЛИПЧАНИН

12 минут назад
Таран-всю жизнь бездельник №1
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