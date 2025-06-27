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Происшествия
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сегодня, 12:31
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38-летний липчанин хотел порезать колёса бывшей жене, но ошибся с машиной
Автомобиль был схож по марке и цвету, но принадлежал другому человеку.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в первом случае под подозрение попал 38-летний липчанин. Он приехал к бывшей жене, но не застал её дома. Выйдя из подъезда, мужчина увидел автомобиль, схожий по марке и цвету с машиной бывшей жены, не посмотрел на номера и порезал четыре колеса. Причиненный ущерб владелица машины оценила в 20 000 рублей — его вандал уже возместил.
А в посёлке Лев Толстой повредили автомобиль 39-летней женщины. Она приехала поговорить к бывшему мужу. Но из дома вышла его 31-летняя сожительница и ногой ударила по бамперу автомобиля. Ущерб составил 6100 рублей.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
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