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сегодня, 12:31
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38-летний липчанин хотел порезать колёса бывшей жене, но ошибся с машиной

Автомобиль был схож по марке и цвету, но принадлежал другому человеку.

Сразу два случая повреждения автомобилей раскрыли полицейские. У первой машины, «Ниссана», 16 июня на улице 40 лет Октября порезали четыре колеса. А у второй, «Шевроле», 6 июня в поселке Лев Толстой повредили бампер.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в первом случае под подозрение попал 38-летний липчанин. Он приехал к бывшей жене, но не застал её дома. Выйдя из подъезда, мужчина увидел автомобиль, схожий по марке и цвету с машиной бывшей жены, не посмотрел на номера и порезал четыре колеса. Причиненный ущерб владелица машины оценила в 20 000 рублей — его вандал уже возместил.

А в посёлке Лев Толстой повредили автомобиль 39-летней женщины. Она приехала поговорить к бывшему мужу. Но из дома вышла его 31-летняя сожительница и ногой ударила по бамперу автомобиля. Ущерб составил 6100 рублей.

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PHOTO-2025-06-27-10-05-14.jpg

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Бывшие !
19 минут назад
Решительно ставьте точку в "бывших" семьях и отношениях ! Умерла так умерла !....
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ВБД
48 минут назад
Вот это удар,шпоршмэны отдыхают.
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