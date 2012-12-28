14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
«С днем рождения!»: жители дома в центре Липецка креативно подошли к годовщине раскопки от «Квадры»
Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Общество
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59 минут назад
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Воздушная опасность миновала
Дан отбой очередной тревоге.
Тревожная ситуация, связанная с появлением беспилотников у границ региона, продолжалась целую ночь. Желтый уровень объявили за полчаса до полуночи.
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