Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Происшествия
Камера наблюдения сняла цветоненавистниц
Происшествия
«С днем рождения!»: жители дома в центре Липецка креативно подошли к годовщине раскопки от «Квадры»
Общество
Изображение Чебурашки на футболке обошлось липецкому предпринимателю в 50 000 рублей
Происшествия
Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2»
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
43-летняя женщина не стерпела оскорбления от мужа и отправилась на 3,5 года в колонию
Происшествия
43-летний мужчина пытался вырвать у девушки сотовый телефон
Происшествия
Покупатель куртки отсудил у продавца-гастролёра 23 550 рублей
Происшествия
38-летний липчанин хотел порезать колёса бывшей жене, но ошибся с машиной
Происшествия
Читать все
Ярмарка трудоустройства в Липецке: инновации, вакансии и профориентация
Общество
Покупатель куртки отсудил у продавца-гастролёра 23 550 рублей
Происшествия
Жители Манежа жалуются на разбитую дорогу
Общество
В области воздушная опасность
Происшествия
Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Общество
В Липецкой области дожди пройдут местами
Погода в Липецке
Липчанка решила помочь знакомому и прописать двух иностранцев
Происшествия
Дело о первоапрельском убийстве передано в суд
Происшествия
Воздушная опасность миновала
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
155
59 минут назад
1

Воздушная опасность миновала

Дан отбой очередной тревоге.

Под утро оперативные службы объявили о снятии жёлтого уровня угрозы атаки БПЛА.

Тревожная ситуация, связанная с появлением беспилотников у границ региона, продолжалась целую ночь. Желтый уровень объявили за полчаса до полуночи.
БПЛА
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
36 минут назад
Слава нашей ПВО!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить