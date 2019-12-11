Станет ли в горсовете на 12 депутатов меньше?

Необоснованными слухами назвали в областном Совете разговоры об изменении системы формирования представительной ветви власти Липецка.

В соцсетях Липецка появились сообщения о готовящемся в областном Совете законопроекте, который уже в декабре станет законом. «Юристы облсовета разработали поправки в областной закон № 60 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». Мол, Липецкий горсовет сожмется с нынешних выбранных по смешанной системе 48 депутатов до 36 одномандатников. Цель - убрать из горсовета депутатов от ЛДПР и КПРФ, сделав его максимально лояльным мэрии.



- Это необоснованные слухи. В областном Совете разработка проекта поправок в этот закон не ведется. Из администрации области проекта изменений 60-го закона к нам не поступало, - прокомментировал ситуацию вице-спикер областного Совета Владимир Загитов.



В то же время Владимир Загитов сообщил GOROD48, что органы самоуправления Липецка сами могут решить, по какой системе - смешанной, как сейчас, или мажоритарной, - формировать горсовет.



Действительно, статьей 35-й Устава Липецка депутаты наделены правом подобной инициативы. А согласно статье 36-й, в компетенции городского Совета находится принятие Устава города Липецка и внесение в него изменений и дополнений, а также возможность внесения законодательных инициатив в Липецкий областной Совет депутатов.



До 2015 года в горсовете Липецка было 35 избираемых в округах депутатов. Нынешний, пятый созыв горсовета, впервые избрали по смешанной системе: число депутатов выросло до 48-ми за счет одного прибавившегося одномандатного округа, созданного в новых микрорайонах города, и за счет 12 депутатов, попавших в него по партийным спискам. Так парламентариями стали помимо «единороссов» представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», Российской партии пенсионеров за справедливость, Коммунистической партии Коммунисты России.



А если вдруг кто-то предложит сократить число депутатов горсовета до 36 одномандатников, изгнав из него всех других депутатов?



- В таком случае я лично буду голосовать против такого решения. Считаю, что чем чаще мы будем менять законы, тем больше будем вызывать этим недоумение горожан. Устав Липецка - это своего рода Конституция города. Мы видим, как трепетно относятся к Конституции страны в Кремле. И мы по примеру президента России должны вести себя также. Незыблемость законов - это гарантия доверия избирателей, - прокомментировал GOROD48 возможность внесения изменений в Устав города спикер горсовета Игорь Тиньков.



Сейчас в 34-й статье Устава Липецка сказано, что «Городской Совет состоит из 48 депутатов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Регламентом городского Совета. Выборы депутатов городского Совета проводятся по смешанной избирательной системе, при которой 12 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов, 36 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам».



Нынешний состав горсовета, впрочем, самый скандальный. Так, три депутата попали под уголовные дела и расстались с мандатами - Валерий Клевцов, Сергей Тонких и Олег Бойцов. Все они, кстати, были одномандатниками и в горсовет прошли от «Единой России». Кстати, этот же созыв принял досрочную отставку мэра Михаила Гулевского, согласился с предложением региональной власти отменить прямые выборы главы города и провел две кампании по выборам глав Липецка - Сергея Иванова (которого через три с половиной года эти же депутаты и отправили в отставку) и Евгении Уваркиной.

