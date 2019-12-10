Общество
сегодня, 16:31
Из сталинского ДК «Сокол» при реконструкции сделали новодел
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Счетная палата Липецка нашла массу нарушений при капремонте этого памятника архитектуры.
Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала об итогах проверки эффективности, законности и целевого использования выделенных на реконструкцию ДК «Сокол» средств.
Ремонт построенного в 1951 году здания (признанного в 2002 году памятником архитектуры), которое никогда не видело большого ремонта, был вызван несчастным случаем: 13 декабря 2017 года на голову 29-летней липчанки со стены ДК упал кусок штукатурки. И сразу все пошло не так.
Как уже писал GOROD48, на первом этапе ремонта одна из подрядных организаций (в итоге их оказалось аж восемь, при этом только две - ООО НПЦ «Черноземье» и АО «Елецтяжстрой» - имели лицензии на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия), покрыв новую дощатую сцену пятью слоями лака, не угадала с финишным слоем. Он оказался глянцевым, а артистам был необходим матовый пол, не бликующий и не скользкий. Новому подрядчику пришлось этот дефект устранять. Потом реставрационные работы вообще остановились. Тогда председатель департамента культуры мэрии Сергей Малько пояснил GOROD48, что первые строители сделали ряд противоаварийных работ и стали ждать мнения специалистов областного управления по охране объектов культурного наследия о том, что делать дальше. Этот разговор был в сентябре 2018 года. Подрядчикам предстояло освоить 20 миллионов рублей к 31 декабря: заново оштукатурить и покрасить здание, отремонтировать холлы, лестницы, гардероб и иных помещения ДК. Строители уложились в срок, сдав объект в эксплуатацию 28 декабря, но уже в феврале этого года стало ясно, что свежеокрашенное здание можно начинать обновлять заново: на фасаде здания уже облупилась отделка!
- Здание находится на строительной гарантии. Подрядчик знает о проблеме. Они согласны, что здание нужно перекрасить заново. Как только позволит погода, строители устранят все недочеты. Да, они хотели сделать все как можно качественнее, знали, что рискуют, окрашивая ДК в минусовую температуру. Очевидно, все же что-то пошло не так, - прокомментировал GOROD48 тогда же, в феврале, неудобную ситуацию Сергей Малько.
А сегодня свое слово сказали аудиторы, проверявшие расходование в 2017-2018 годах 30,1 млн рублей, выделенных на реконструкцию ДК «Сокол». Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова жестко прошлась по заказчику реставрации ДК и его многочисленным подрядчикам. Так, она сообщила, что в нарушение закона еще до изготовления проектной документации строители стали менять в здании окна, ремонтировать фойе второго этажа, зрительный зал и сцену (о, снова про лак!), потратив на это 9,1 млн рублей. При этом рабочие ИП Зяблицкого А.С. поменяли деревянные аутентичные окна объекта культурного наследия на пластиковый новодел.
- При таком ремонте нужно было применить материалы, аналогичные утраченным. Установка окон и дверей из ПВХ на объекты культурного наследия недопустима, - отметила главный ревизор города.
Впрочем, к новоделам нам не привыкать - вспомним «путевой домик Петра Великого» в Нижнем парке из современных стройматериалов…
Марина Зиборова сообщила, что ООО НПЦ «Черноземье» выполнила противоаварийные работы с опозданием на 140 дней, при этом уменьшив необходимые по проекту объемы работ на 134,8 тысячи рублей. Ремонтно-реставрационные работы подрядчики выполняли по 31 договору (на сумму 9,1 млн рублей). Аудиторы выявили признаки искусственного дробления идентичных работ, которые должны были быть объединены заказчиком в одну закупку, что удешевило бы смету. Все эти манипуляции сказались на качестве. Специалисты Счетной палаты отметили, что по всему периметру здания оконные проемы заляпаны цементом и краской, что на подвесных потолках имеются следы залития, что на стенах фасада отслоились штукатурка и краска, что в ходе работ сломаны декоративные элементы… Почему-то строители сэкономили на обработке деревянных балок потолочных перекрытий противопожарным покрытием и веществами, препятствующими гниению и биологическому поражению, зато наделали непредусмотренные проектом подвесные потолки, увеличив стоимость работ на 50 тысяч рублей. В итоге после вмешательства прокуратуры и УФАС по Липецкой области в мэрии были вынуждены привлечь директора ДК «Сокол» к административной ответственности.
Выслушав претензии Марины Зиборовой, председатель департамента культтуризма администрации Липецка Сергей Малько признал ряд выявленных нарушений, но тут же попытался оправдаться:
- Начнем с того, что есть объекты культурного наследия, а есть выявленные объекты культурного наследия. И между этими понятиями нужно делать разницу. У нас выявленных объектов культурного наследия огромное количество, а утвержденных, стоящих на учете областного управления по охране объектов культурного наследия, - единицы. ДК «Сокол» находится в числе выявленных. Так вот, если бы реконструкция этого ДК проводилась как стоящего на учете объекта, то на реставрацию потратили бы сумму раз в десять больше. Не 30 миллионов, а 300 миллионов рублей! Там, например, почти не сохранился старый паркет, а при реставрации нельзя было бы выкинуть ни одной дощечки! Тут сказали о дроблении работ и мелких договорах, но ни по одному из таких договоров претензий к подрядчикам нет. Все претензии - только к одной организации, той, что занималась реконструкцией фасада, «Елецтяжмашу», у которой была лицензия на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия. Нас очень подвела и компания «Черноземье». Она критически сорвала сроки работ. Они сделали смету тогда, когда было уже поздно начинать работу. Но строители пообещали нам все сдать вовремя. И основные виды работ они сделали неплохо. А потом они ушли в плохие погодные условия, и недостатки вскрылась уже весной.
Сергей Малько сообщил, что иные выявленные «косяки» «понимающие свою ответственность» подрядчики восстановят весной следующего года.
- Вы видели, каким стало здание? Внутри все сделано не просто хорошо, но очень хорошо. Я бы сказал, идеально! - завершил свой монолог Сергей Малько.
P.S. ДК «Сокол» является культурным центром целого района города. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.
Ремонт построенного в 1951 году здания (признанного в 2002 году памятником архитектуры), которое никогда не видело большого ремонта, был вызван несчастным случаем: 13 декабря 2017 года на голову 29-летней липчанки со стены ДК упал кусок штукатурки. И сразу все пошло не так.
Как уже писал GOROD48, на первом этапе ремонта одна из подрядных организаций (в итоге их оказалось аж восемь, при этом только две - ООО НПЦ «Черноземье» и АО «Елецтяжстрой» - имели лицензии на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия), покрыв новую дощатую сцену пятью слоями лака, не угадала с финишным слоем. Он оказался глянцевым, а артистам был необходим матовый пол, не бликующий и не скользкий. Новому подрядчику пришлось этот дефект устранять. Потом реставрационные работы вообще остановились. Тогда председатель департамента культуры мэрии Сергей Малько пояснил GOROD48, что первые строители сделали ряд противоаварийных работ и стали ждать мнения специалистов областного управления по охране объектов культурного наследия о том, что делать дальше. Этот разговор был в сентябре 2018 года. Подрядчикам предстояло освоить 20 миллионов рублей к 31 декабря: заново оштукатурить и покрасить здание, отремонтировать холлы, лестницы, гардероб и иных помещения ДК. Строители уложились в срок, сдав объект в эксплуатацию 28 декабря, но уже в феврале этого года стало ясно, что свежеокрашенное здание можно начинать обновлять заново: на фасаде здания уже облупилась отделка!
- Здание находится на строительной гарантии. Подрядчик знает о проблеме. Они согласны, что здание нужно перекрасить заново. Как только позволит погода, строители устранят все недочеты. Да, они хотели сделать все как можно качественнее, знали, что рискуют, окрашивая ДК в минусовую температуру. Очевидно, все же что-то пошло не так, - прокомментировал GOROD48 тогда же, в феврале, неудобную ситуацию Сергей Малько.
А сегодня свое слово сказали аудиторы, проверявшие расходование в 2017-2018 годах 30,1 млн рублей, выделенных на реконструкцию ДК «Сокол». Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова жестко прошлась по заказчику реставрации ДК и его многочисленным подрядчикам. Так, она сообщила, что в нарушение закона еще до изготовления проектной документации строители стали менять в здании окна, ремонтировать фойе второго этажа, зрительный зал и сцену (о, снова про лак!), потратив на это 9,1 млн рублей. При этом рабочие ИП Зяблицкого А.С. поменяли деревянные аутентичные окна объекта культурного наследия на пластиковый новодел.
- При таком ремонте нужно было применить материалы, аналогичные утраченным. Установка окон и дверей из ПВХ на объекты культурного наследия недопустима, - отметила главный ревизор города.
Впрочем, к новоделам нам не привыкать - вспомним «путевой домик Петра Великого» в Нижнем парке из современных стройматериалов…
Марина Зиборова сообщила, что ООО НПЦ «Черноземье» выполнила противоаварийные работы с опозданием на 140 дней, при этом уменьшив необходимые по проекту объемы работ на 134,8 тысячи рублей. Ремонтно-реставрационные работы подрядчики выполняли по 31 договору (на сумму 9,1 млн рублей). Аудиторы выявили признаки искусственного дробления идентичных работ, которые должны были быть объединены заказчиком в одну закупку, что удешевило бы смету. Все эти манипуляции сказались на качестве. Специалисты Счетной палаты отметили, что по всему периметру здания оконные проемы заляпаны цементом и краской, что на подвесных потолках имеются следы залития, что на стенах фасада отслоились штукатурка и краска, что в ходе работ сломаны декоративные элементы… Почему-то строители сэкономили на обработке деревянных балок потолочных перекрытий противопожарным покрытием и веществами, препятствующими гниению и биологическому поражению, зато наделали непредусмотренные проектом подвесные потолки, увеличив стоимость работ на 50 тысяч рублей. В итоге после вмешательства прокуратуры и УФАС по Липецкой области в мэрии были вынуждены привлечь директора ДК «Сокол» к административной ответственности.
Выслушав претензии Марины Зиборовой, председатель департамента культтуризма администрации Липецка Сергей Малько признал ряд выявленных нарушений, но тут же попытался оправдаться:
- Начнем с того, что есть объекты культурного наследия, а есть выявленные объекты культурного наследия. И между этими понятиями нужно делать разницу. У нас выявленных объектов культурного наследия огромное количество, а утвержденных, стоящих на учете областного управления по охране объектов культурного наследия, - единицы. ДК «Сокол» находится в числе выявленных. Так вот, если бы реконструкция этого ДК проводилась как стоящего на учете объекта, то на реставрацию потратили бы сумму раз в десять больше. Не 30 миллионов, а 300 миллионов рублей! Там, например, почти не сохранился старый паркет, а при реставрации нельзя было бы выкинуть ни одной дощечки! Тут сказали о дроблении работ и мелких договорах, но ни по одному из таких договоров претензий к подрядчикам нет. Все претензии - только к одной организации, той, что занималась реконструкцией фасада, «Елецтяжмашу», у которой была лицензия на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия. Нас очень подвела и компания «Черноземье». Она критически сорвала сроки работ. Они сделали смету тогда, когда было уже поздно начинать работу. Но строители пообещали нам все сдать вовремя. И основные виды работ они сделали неплохо. А потом они ушли в плохие погодные условия, и недостатки вскрылась уже весной.
Сергей Малько сообщил, что иные выявленные «косяки» «понимающие свою ответственность» подрядчики восстановят весной следующего года.
- Вы видели, каким стало здание? Внутри все сделано не просто хорошо, но очень хорошо. Я бы сказал, идеально! - завершил свой монолог Сергей Малько.
P.S. ДК «Сокол» является культурным центром целого района города. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.
7 1350
Липчане
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