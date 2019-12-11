В Нижнем парке могут появится экстремальные аттракционы

Глава Липецка Евгения Уваркина встретилась с руководителем итальянской компании Zamperla. Фирма является одним из ведущих производителей аттракционов в мире. Возможно, что аттракционы Zamperla установят в Нижнем парке.

На встрече Евгения Уваркина рассказала представителям фирмы, создании в отдаленной части Нижнего парка площадки для аттракционов. Предполагается, что наряду с аттракционами для детей, такими как железная дорога, здесь в течение нескольких лет появятся и экстремальные. Стороны отметили, что заинтересованы в сотрудничестве.Кроме того, в ходе встречи вице-президент компании Zamperla Никола Мазин ознакомился с презентацией, рассказывающей о реформах ожидающих парковое хозяйство Липецка. Так, по словам Евгении Уваркиной, в ближайшее время все парки объединятся под руководством единой дирекции. Качественно изменится и их облик. Например, основной идеей парка Победы станет патриотическое воспитание через современные технологии, актуальные события. В дополнение к уже созданным скейт-парку и памп-треку здесь появятся паркур-парк, кроссфит-комплекс и другая инфраструктура для молодых липчан. Парк Молодежный станет местом отдыха на природе. Здесь обустроят пешеходные зоны и площадку для барбекю. Ядром парковой системы города станет Нижний парк. Кроме того, по словам Евгении Уваркиной, прорабатывается введение единого билета на посещение аттракционов и других развлекательных площадок во всех парках города.Antonio Zamperla S.P.A. - итальянская компания по производству механических аттракционов. Продукция компании установлена в ЦПКиО имени Горького, в парке «Диво Остров» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, в Сочи-парке.