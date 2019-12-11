Общество

28 минут назад

В Нижнем парке могут появится экстремальные аттракционы

9 322
#парки
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В Нижнем парке могут появится экстремальные аттракционы

Глава Липецка Евгения Уваркина встретилась с руководителем итальянской компании Zamperla. Фирма является одним из ведущих производителей аттракционов в мире. Возможно, что аттракционы Zamperla установят в Нижнем парке.

На встрече Евгения Уваркина рассказала представителям фирмы, создании в отдаленной части Нижнего парка площадки для аттракционов. Предполагается, что наряду с аттракционами для детей, такими как железная дорога, здесь в течение нескольких лет появятся и экстремальные. Стороны отметили, что заинтересованы в сотрудничестве.

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Кроме того, в ходе встречи вице-президент компании Zamperla Никола Мазин ознакомился с презентацией, рассказывающей о реформах ожидающих парковое хозяйство Липецка. Так, по словам Евгении Уваркиной, в ближайшее время  все парки объединятся под руководством единой дирекции. Качественно изменится и их облик. Например, основной идеей парка Победы станет патриотическое воспитание  через современные технологии, актуальные события. В дополнение к уже созданным скейт-парку и памп-треку здесь появятся паркур-парк, кроссфит-комплекс и другая  инфраструктура для молодых липчан. Парк Молодежный станет местом отдыха на природе. Здесь обустроят пешеходные зоны и площадку для барбекю. Ядром парковой системы города станет Нижний парк. Кроме того, по словам Евгении Уваркиной, прорабатывается введение единого билета на посещение аттракционов и других развлекательных площадок во всех парках города. 

Antonio Zamperla S.P.A. - итальянская компания по производству механических аттракционов. Продукция компании установлена в ЦПКиО имени Горького, в парке «Диво Остров» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, в Сочи-парке.
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#парки
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Комментарии (10)

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Гость

29 секунд назад
Только не назвали сумму и обслугу этого аттракционы? Ведь абслуга( то) раз в год и ли 2 раза в год, да ещё что нибудь сломается вообще обдерут( при этом выяснится что не правильно эксплуатировали, что это сейчас стало почти везде). А на ТРАНВАИ денег нет
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Житель

1 минуту назад
Первая Здравая мысль у руководства. Давно пора установить достойные аттракционы, а не позорить парки старьем из СССР
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Посмотрев на экране

1 минуту назад
На экстремальный аттракцион Хабалкина воскликнула- « Это полный П....Ц»
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Чиполлино

3 минуты назад
Мы уже один в Ю- тюбетеек воочию увидели. Называется- « Матерящеяся шалава». Куда уж экстремальнее.
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а кто же будет ДИРЕХТОРОМ ?

9 минут назад
мучает меня вопрос !
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обыватель

11 минут назад
Экстремальные аттракционы там ставить нельзя! Во-первых, почва не позволяет. Во-вторых, такие аттракционы в городе не ставятся хотя бы из-за уровня шума. Во всем мире парки аттракционов выносятся на окраины.
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сёрфер

12 минут назад
экстремистские аттракционы))) а по сути да нахрен они нужны такие, сейчас на колесе в победе круг сотню стоит для одного, с нашими зарплатами дохрена мы своих детей там накатаем...
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Житель

13 минут назад
Атракцион, по фене!
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а кто же будет ДИРЕХТОРОМ ?

13 минут назад
Так, по словам Евгении Уваркиной, в ближайшее время все парки объединятся под руководством единой дирекции.
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Гость

15 минут назад
А я думал матерные аттракционы , на подобие комнаты страха. Заходишь и поливаеш матом.
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