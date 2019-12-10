Общество

30 минут назад

Судьбу трамвая обсудят в пятницу

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#трамвай
Судьбу трамвая обсудят в пятницу

Мэрия Липецка проведет «круглый стол» с участием представителей Министерства транспорта РФ.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин рассказал о реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в прошлом году и за 9 месяцев этого года.

В прошлом году и в этом году департамент получил на свою деятельность по 1,2 млрд рублей. Самая большая инвестиция прошлого года - капремонт Петровского моста (486 млн рублей), нынешнего - реконструкция с расширением первой очереди проспекта Победы (цена контракта на 2019-2020 голы - 1,1 млрд рублей). Крупные затраты понес городской бюджет в 2018 году по софинансированию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и в этом - по софинансированию уже нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Содокладчик Николая Воронина, председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов, рассказал о затратах его ведомства. Так, только в прошлом году дотация МУП «Липецкпассажиртранс» составила 273 миллиона рублей, 60 миллионов дотации получило трамвайное депо. Из бюджета было потрачено 60 млн рублей на субсидирование перевозок горожан на садоводческих маршрутах. Аналогичные суммы заложены на пассажирские перевозки в этом году.

Возмутителем спокойствия на заседании стал депутат Николай Быковских.

Весной 2017 года депутатам представляли концепцию развития пассажирского транспорта в Липецке. Вы, Константин Викторович, тогда были коммерческим директором МУП «Липецкпассажиртранс». И вы же сообщили, что при любых условиях мэрия будет развивать трамвай. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Революции в городском электротранспорте не случилось. Складывается мнение, что мэрия уходит от этой проблемы. Чем занималась администрация города два последних года после того, как было заявлено, что мэрия собирается развивать трамвай? И не надо только говорить, что во всем виноваты инвесторы, - обратился депутат к вице-мэру Константину Власову.

- Я категорически не согласен, что администрация города избегает разговоров на эту тему. Глава Липецка откровенно рассказывает всем о том, что есть, с экономическими выкладками. Все проблемы рельсового транспорта обсуждаются на самом высоком уровне. Всех депутатов, кстати, приглашаем на «круглый стол» в пятницу с участием представителям Минтранса РФ по проблеме трамвая. Если же говорить об инвесторах, то сложившаяся в стране экономическая ситуация не позволила нам найти инвестора, - ответил вице-мэр Константин Власов .

- Может, мне перейти на ненормативную лексику, как вам привычно, но на мой вопрос вы так и не ответили: чем вы занимались все это время? - опять подступился к чиновникам депутат-коммунист.

- Вопрос озвучен и ответ тоже! Дождемся пятницы, - остановил Николая Быковских первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

Напомним, что у мэрии есть несколько вариантов развития рельсового транспорта, но ни на один из них нет средств ни в бюджете города, ни в бюджете области.
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#трамвай

Комментарии (4)

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Милая Оксана

1 минуту назад
А Женечка будет?
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Дык +

8 минут назад
И что за специалист вице-мэр Константин Власов? Сначала он заявляет, что при любых условиях мэрия будет развивать трамвай. Проходит время, и он также уверенно говорит, что трамваю ... (помните новый термин для общения с подрядчиками от мэра Липецка)! При этом не может обосновать столь коренное изменение своего отношения к проблеме. Может, у него вообще нет позиции, а озвучивает то, что ему вчера начальник (с таким же уровнем понимания) сказал? Похоже, что очень долго искали этих спецов, что обеспечить поголовное отсутствие компетенции, да и серого вещества!
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Гость

12 минут назад
Эх, хотят до конца оптимизировать экологически чистый и беспробковый электротранспорт, ворюги, сволочи
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Власову

23 минуты назад
А какая в стране экономическая ситуация сложилась? Может, мы чего не знаем? Медведев выступал - не объявлял ничего катастрофичного, все зашибись. Президент тоже не в курсах, а наш деятель - на них свои проблемы складывает. Типа, смотрите, не мы виноваты, а федералы. Перевод стрелок называется
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