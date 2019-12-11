Невменяемый липецкий участковый попал на видео

Неадекватного участкового приняли сначала в отделении полиции Воронежа, а потом - липецкие врачи.

В редакцию GOROD48 прислали видеозапись, сделанную в одном из райотделов полиции Воронежа, героем которой является, судя по его личному признанию, липецкий участковый. Мужчина в толстовке сидит на полу, потом цепляется за подоконник перед окном дежурного офицера полиции, затем ложится на пол. Все свои действия неадекватный человек сопровождает нецензурной бранью. Он явно находится в состоянии опьянения, то ли алкогольного, то ли наркотического.



- Ты участковым сейчас работаешь?



- Да.



- В Липецке?



- Да.



- А тут что делаешь, в Воронеже?



- Обучаюсь.



- В школе милиции?



- Да.



- ***** [ну да!], - говорит в рифму снимающий своего коллегу на телефон воронежский полицейский.



Источник GOROD48 в полиции подтвердил, что на записи - участковый уполномоченный отдела полиции №6 УМВД РФ по Липецку.



В этом отделе полиции нам сообщили, что у них работает такой участковый (редакции GOROD48 известно его имя и фамилия). А потом мы узнали, что вчера участковый стал пациентом нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи!



- Мы изучаем это видео, после чего будет дана оценка действиям полицейского. Назначена служебная проверка. Если выяснится, что его действия порочат честь офицера полиции, будет принято решение вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ про Липецкой области.





