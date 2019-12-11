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сегодня, 12:20

Невменяемый липецкий участковый попал на видео

32 2694
#полиция
7
Невменяемый липецкий участковый попал на видео

Неадекватного участкового приняли сначала в отделении полиции Воронежа, а потом - липецкие врачи.

В редакцию GOROD48 прислали видеозапись, сделанную в одном из райотделов полиции Воронежа, героем которой является, судя по его личному признанию, липецкий участковый. Мужчина в толстовке сидит на полу, потом цепляется за подоконник перед окном дежурного офицера полиции, затем ложится на пол. Все свои действия неадекватный человек сопровождает нецензурной бранью. Он явно находится в состоянии опьянения, то ли алкогольного, то ли наркотического.

- Ты участковым сейчас работаешь?

- Да.

- В Липецке?

- Да.

- А тут что делаешь, в Воронеже?

- Обучаюсь.

- В школе милиции?

- Да.

- ***** [ну да!], - говорит в рифму снимающий своего коллегу на телефон воронежский полицейский.

Источник GOROD48 в полиции подтвердил, что на записи - участковый уполномоченный отдела полиции №6 УМВД РФ по Липецку.

В этом отделе полиции нам сообщили, что у них работает такой участковый (редакции GOROD48 известно его имя и фамилия). А потом мы узнали, что вчера участковый стал пациентом нейрохирургического отделения больницы скорой медицинской помощи!

- Мы изучаем это видео, после чего будет дана оценка действиям полицейского. Назначена служебная проверка. Если выяснится, что его действия порочат честь офицера полиции, будет принято решение вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ про Липецкой области.


32 2694
#полиция
7

Комментарии (33)

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Золотый слова Юрий Бенедиктович

2 секунды назад
«В регионе традиционно хорошая работа участковых, много положительных отзывов. Ваша служба очень важна. Вы ближе всего к людям, именно вы первые приходите на помощь и начинаете решать проблемы. Люди вам доверяют», - обратился к собравшимся глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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Кандидат на звание

1 минуту назад
мастерства на звания «Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области»,
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Золотый слова Юрий Бенедиктович

1 минуту назад
участковые уполномоченные полиции обеспечивают решение практически всего комплекса правоохранительных задач , активно занимаются профилактикой, алкоголизма и наркомании.
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Золотый слова Юрий Бенедиктович

2 минуты назад
Игорь Артамонов: «Участковый – первый человек, который приходит на помощь»
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Насмешил

3 минуты назад
весёлый, ПЕЙ СУКА , сказали ему ,скрутив сзади руки колючей проволокой !
ответить

весёлый

7 минут назад
Может много знает,подставили
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Вите надо выйти

14 минут назад
Свободу Юрию Деточкину, а Курилов премию на Новый год!!!
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Колян

16 минут назад
Может кто снимает,сам ему в баре в бакал что-то сыпанул?Теперь глумится.
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Му

18 минут назад
мусьё мыЛцанер сначала угостил гостя чемто, а потом снимает как ему плохо. Вполне в духе работы МВД. Создать ситуацию и поиметь с нее выгоду. Ай да школа мыЛицай, ай да перподаватели. Накапай на соседа, обосири нижнего, клювани вышнего - гонво-соцлифт.
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Ване

19 минут назад
Молодец! Пять баллов!!! Все признаки травмы или чего то подобного.....
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